AIDAnova verlässt die Meyer-Werft heute später als geplant

Papenburg. Gut anderthalb Jahre nach dem ersten Stahlschnitt ist das neueste Kreuzfahrtschiff aus der Papenburger Meyer-Werft fast fertig. Am Montag startet die AIDAnova ihre erste Reise. Und die führt – wie bei allen Ozeanriesen aus dem Hause Meyer – über die Ems Richtung Nordsee.

So eine Überführung über die kleine Ems ist eine logistische und organisatorische Herausforderung, für die alle Rahmenbedingungen stimmen müssen. Und auf die entscheidendsten Faktoren hat der Mensch wenig bis gar keinen Einfluss: Wetter, Wind und Wasserstand.

So läuft die Überführung der AIDAnova

Insofern ist der Vorlauf für die konkrete Planung klein. Erst Mitte vergangener Woche präsentierte die Meyer-Werft den Zeitplan für die Überführung – um ihn dann am Sonntag zu korrigieren.

Los geht es am Montag nun nicht – wie ursprünglich vorgesehen – am frühen Morgen, sondern erst zwischen 16 und 19 Uhr. Vorher ist es aufgrund des zu geringen Wasserstandes nicht machbar. Weitere Verschiebungen sind derzeit nicht wahrscheinlich, aber möglich.

Die AIDAnova hat am 21. August bei strahlendem Sonnenschein das Baudock der Meyer Werft in Papenburg verlassen. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Unzählige Schaulustige und Kreuzfahrtschifffans waren dafür nach Niedersachsen gereist. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Die AIDAnova ist das erste Kreuzfahrtschiff, das mit Flüssigerdgas (LNG) fährt. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Insgesamt gibt es 2600 Passagierkabinen auf dem Schiff. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa



Die AIDAnova ist das bislang größte in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff. Sie ist 337 Meter lang, 42 Meter breit und bietet bei voller Auslastung Platz für über 6000 Passagiere. Das erste Nadelöhr der Überführungsfahrt, die der Kreuzfahrer rückwärts und mit Schlepperhilfe antreten wird, wartet direkt an der Dockschleuse zwischen Werfthafen und Ems. Die Durchfahrt dort ist 45 Meter breit, also nur drei Meter breiter als das Schiff.

Die Engstellen für AIDAnova auf der Ems

Weitere Engstellen auf dem Weg Richtung Eemshaven (Niederlande) sind die Friesenbrücke bei Weener, die Jann-Berghaus-Brücke bei Leer sowie das Ems-Sperrwerk bei Gandersum. Dieses soll die AIDAnova voraussichtlich am Dienstagmittag passieren. Vor Emden wird das Schiff dann gedreht, bevor es im Vorwärtsgang weiter bis nach Eemshaven fährt. Geplante Ankunft: Mittwoch, 9 Uhr.

Von Eemshaven aus starten in den nächsten Wochen etliche Probefahrten durch die Nordsee. Hierbei wird besonders der neue innovative Antrieb des Schiffes getestet: Die AIDAnova ist das weltweit erste Kreuzfahrtschiff, das vollständig mit Flüssiggas betrieben werden kann.

Am 15. November wird das Schiff in Bremerhaven offiziell der Reederei übergeben. Am selben Tag startet die erste von vier viertägigen Kurzreisen, bevor die AIDAnova am 2. Dezember von Hamburg aus zur Jungfernfahrt Richtung Kanaren aufbricht.

Das ist der Zeitplan für die Überführung der AIDAnova:

Montag, 8. Oktober, ca. 19 Uhr: Meyer-Werft, Papenburg: Leinen los

Dienstag, 9, Oktober, ca. 2.30 Uhr: Weener, Passage Friesenbrücke

Dienstag, 9. Oktober, ca. 7 Uhr: Leer, Passage Jann-Berghaus-Brücke

Dienstag, 9. Oktober, ca. 11.15 Uhr: Gandersum, Ankunft Ems-Sperrwerk

Dienstag, 9. Oktober, ca. 13.30 Uhr: Gandersum, Passage Ems-Sperrwerk

Dienstag, 9. Oktober, ca. 15 Uhr: Passage Emden, Schriff drehen

Mittwoch, 10. Oktober, ca. 7 Uhr: Ankunft Eemshaven

Das ist die AIDAnova:

Die AIDAnova hatte am 21. August 2018 das Baudock der Meyer Werft verlassen . Der Kreuzliner ist einer der größten der Welt mit 2600 Kabinen, Platz für bis zu 6600 Passagiere, 16 Restaurants und 17 Bars. Das Schiff ist 337 Meter lang und 42 Meter breit. Aida gehört zu den beliebtesten Betreibern von Kreuzfahrten: Das sind die wichtigsten Infos zu Aida Cruises.

Die AIDAnova wird als erstes Schiff weltweit mit Flüssiggas (LNG) betrieben. Das gilt als umweltfreundlicherer Antrieb als Diesel oder Schweröl. Im Kreuzfahrt-Ranking des NABU der umweltfreundlichsten Schiffe landete die AIDAnova noch vor ihrer ersten richtigen Fahrt auf Platz 1 der saubersten Schiffe. Der Umweltschutzverband fordert, dass Hamburg die Einfahrt in den Hafen für „dreckige Schiffe“ ab 2020 verbietet.

AIDA hat bei Meyer bislang drei LNG-Schiffe in Auftrag gegeben und investiert eigenen Angaben zufolge mehr als drei Milliarden Euro in den Ausbau seiner Flotte.

Die AIDAnova ist übrigens nicht das einzige Kreuzfahrtschiff, das demnächst in See sticht. 2019 nimmt der Neubauboom noch weiter Fahrt auf. 21 neue Schiffe soll es geben. (jha,hip)



