Mondfinsternis und Blutmond: So können Sie das Spektakel sehen

Am 27. Juli kommt es mit Mondfinsternis und Blutmond zu zwei Naturschauspielen am Himmel. Und dann ist da noch die Sache mit dem Mars.

Naturschauspiel So können Sie Mondfinsternis und Blutmond am besten sehen

Berlin. Mit dem Blutmond und der Mondfinsternis kommt es am Freitagabend gleich zu zwei spektakulären Ereignissen am Nachthimmel. Der Mond leuchtet kupferrot und der Mars erscheint groß, rot und hell. Das extrem seltene astronomische Ereignis am 27. Juli fällt auf eine hochsommerlich warme, allerdings nicht ganz klare Sommernacht.

„Das ist eine tolle Chance, die Wunder des Himmels ins Bewusstsein zu rücken“, sagt Astrophysiker Dominik Elsässer von der Vereinigung der Sternfreunde (VdS) im südhessischen Heppenheim.

Viele Sternwarten, Planetarien, astronomische Vereine und Forschungsinstitute laden zum Beobachten des Schauspiels ein. Einen besonderes guten Blick hat Astronaut Alexander Gerst von der Raumstation ISS. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was passiert bei einer Mondfinsternis?

Zu einer Mondfinsternis kommt es nur bei Vollmond, wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Linie liegen. Der Mond taucht dabei völlig in den Schatten ein, den die von der Sonne angestrahlte Erde in den Weltraum wirft. Am Freitag kommt es nach Darstellung von Astronomen zur längsten sichtbaren totalen Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts: Eine Stunde und 43 Minuten dauert sie.

Übertroffen wird diese Dauer erst bei der Mondfinsternis am 9. Juni 2123 - um etwa drei Minuten. „Damit hat sie dann fast die maximal mögliche Länge von einer Stunde und 47 Minuten erreicht“, sagt Astronomin Carolin Liefke von der VdS und dem Haus der Astronomie in Heidelberg.

Warum leuchtet der Mond im Erdschatten kupferrot bis orange?

Die kurzwelligen blauen Lichtwellen der Sonnenstrahlen werden vollständig in der Erdatmosphäre gestreut, erläutert das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Das langwellige rote Licht werde hingegen gebrochen und in Richtung Mond gelenkt. Es fällt im Kernschatten auf die Mond-Oberfläche, ergänzt Elsässer. Der Mond schimmert rötlich, mancher spricht von einem „Blutmond“.

Warum ist der Mars so hell und rot?

Der auch als Roter Planet bekannte Mars kommt der Erde am Freitag so nah wie selten – er ist nur rund 58 Millionen Kilometer von unserem Planeten entfernt. Das ist der Minimalabstand, wie Liefke sagt. Zuletzt geschah das vor rund 15 Jahren, heißt es beim DLR.

Anders als die Erde braucht der Mars auf seiner weiter entfernten Umlaufbahn um die Sonne nicht ein, sondern fast zwei Jahre. Wenn die Erde den Mars auf der Innenbahn überholt und der Mars der Sonne vergleichsweise nahe steht, ist er am Himmel besonders hell und vergleichsweise groß zu sehen.

Nur wenn der Mars der Sonne nahe steht und ihn die Erde auf der Innenbahn überholt, ist er am Himmel besonders hell und vergleichsweise groß zu sehen. Zu dieser speziellen Konstellation kommt es im Durchschnitt aber nur alle 15 Jahre, zuletzt 2003. Am 27. Juli ist der Mars nur etwa 58 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

Wie sind die Wetteraussichten für die Nacht?

Warm bis tropisch, aber nicht wolkenlos. Die Temperaturen erreichen in Deutschland um 21.00 Uhr noch 21 bis 30 Grad und um Mitternacht immer noch 17 bis 26 Grad, sagt Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. In vielen Städten werde eine Tropennacht erwartet, die ganze Nacht mehr als 20 Grad. Allerdings können durchaus Wolken den Blick auf den Mond verdecken. „Am besten sind die Chancen von der Deutschen Bucht über NRW, Hessen, Baden-Württemberg und das westliche Bayern bis zum Bodensee.“

Was kann man wann sehen?

Das Schauspiel fängt mit Beginn der Dunkelheit am Abend an. In München geht der Mond um 20.48 Uhr auf, in Hamburg um 21.16 Uhr. Dann dauert es noch einige Minuten bis der Mond komplett in den Kernschatten der Erde eingetaucht ist und die totale Mondfinsternis beginnt. Die Mitte der totalen Finsternis wird um 22.22 Uhr und das Ende um etwa 23.13 Uhr erreicht. „Der Mond ist gleich merklich röter und dunkler“, kündigt Liefke an. „Es ist klar und deutlich zu sehen, dass er anders aussieht als sonst.“

Die Mondfinsternis ende kurz nach Mitternacht. „Mars hingegen ist die ganze Nacht lang zu sehen.“ Zum Höhepunkt der Mondfinsternis stehen sowohl Mond als auch Mars noch tief über dem Südosthorizont.

Am Ende der Finsternis sieht es besser aus: dann stehen die Himmelskörper deutlich höher, es ist richtig dunkel und man wird sich - so das Wetter mitspielt - an ihrem rötlichen Leuchten erfreuen können. Nach Mitternacht wird zu sehen sein, wie der Mond den Erdschatten verlässt. Es wird Stück für Stück heller. Um 1.30 Uhr hat der Mond den Halbschatten komplett verlassen.

An diesen Zeiten gibt es den Mondaufgang zu sehen:

• in Berlin: 20.58 Uhr,

• in Hamburg: 21.17 Uhr

• in Köln: 21.18 Uhr

• in München: 20.57 Uhr

Sichtbar ist die Finsternis in Mittel, West- und Osteuropa sowie zusätzlich noch in Afrika, im westlichen Asien, in Indien und im Indischen Ozean. Grundvoraussetzung ist allerdings, dass das Wetter mitmacht: Wolken würden das Schauspiel verbergen wie der Vorhang die Kulisse auf einer Theaterbühne.

Wo sollte man am Himmel hingucken?

Die Mondfinsternis ist nach Darstellung des DLR am besten im Süden und Osten Deutschlands zu sehen. Im Süden steht der Mond am höchsten, im Osten geht er früher auf und die Finsternis ist vollständiger zu beobachten.

Egal wo, wichtig sei auf jeden Fall ein bis zum Horizont freier Blick in südöstliche Richtung - auch weitgehend frei von irdischen Lichtquellen. Zur Mitte der totalen Mondfinsternis ist der Mars etwa sechs Grad südlich des Mondes zu erkennen, direkt über dem Horizont. Dann könne man versuchen, beide zusammen zu fotografieren.

Wie häufig treffen diese beiden Ereignisse aufeinander?

Eine totale Mondfinsternis, die ähnlich lang ist wie die am 27. Juli und der genau gleiche Stand des Mars - gegenüber der Sonne und so nah an der Erde - werden nach Berechnungen von Stefan Krause von der Volkssternwarte Bonn im Durchschnitt erst in etwa 105 000 Jahren wieder auftreten.

So läuft die Mondfinsternis ab – ein Beispiel:

• Eintritt in Halbschatten: 19.13 Uhr

• Mondaufgang: 21.01 Uhr

• Sonnenuntergang: 21.09 Uhr

• Beginn der totalen Mondfinsternis : 21.30 Uhr

• Maximale Finsternis: 22.22 Uhr

• Ende der totalen Mondfinsternis: 23.13 Uhr

• Sonnenaufgang: 05.43 Uhr

So gelingen die Fotos vom Blutmond und Mars

Für schöne Fotos brauchen Fotografen drei Dinge: eine System- oder Spiegelreflexkamera mit Teleobjektiv, ein Stativ und den richtigen Standort. „Man braucht freie Sicht auf den Süd-Ost-Horizont“, sagt Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Für gute Fotos vom Blutmond empfehlen Fotografen ein Stativ.

Foto: Sven Hoppe / dpa-tmn

Im Südosten wird nämlich kurz nach 21.00 Uhr der Mond aufgehen. Bis um 23.13 Uhr ist dann die beste Zeit, Fotos mit dem Mond während der Phase der Totalität zu machen. Insgesamt geht das Spektakel bis 00.19 Uhr.

Damit der Mond auch schön groß das Bild bestimmt, braucht es ein Teleobjektiv. „200 Millimeter sind gut, 400 sind besser“, sagt Köhler. „Sonst ist man hinterher enttäuscht, wie klein der Mond ist.“ Damit nichts verwackelt, nimmt man entweder ein Stativ oder sucht sich eine feste Unterlage für die Kamera – etwa eine Mauer.

Wichtig ist, die Empfindlichkeit der Kamera nicht zu hoch zu stellen. Bei hohen ISO-Werten verrauschen die Bilder leicht. Köhler rät zu geringerer Empfindlichkeit und lieber etwas längerer Belichtung.

Besuch in Sternwarten

Zur Mondfinsternis öffnen viele Sternwarten ihre Tore.

Foto: Swen Pförtner / dpa

Neben dem Mond wird am Freitag auch der Mars gut sichtbar sein. Er erscheint als orangefarbener Punkt etwas rechts unterhalb des Mondes. Diese Konstellation ist nahezu einmalig, erklärt Köhler. „So schön wie diesen Freitag wird man sie ganz lange nicht mehr sehen.“

Sollen neben Fotos von Mond und von Mond und Mars auch größere Aufnahmen vom Nachbarplaneten gemacht werden, braucht es allerdings schon ein Teleskop. Ulrich Köhler empfiehlt, einen Blick in die Programme der Sternwarten in der Umgebung zu werfen.

Viele Einrichtungen in Deutschland haben zur Mondfinsternis ein Sonderprogramm aufgelegt. Einen Überblick gibt es zum Beispiel auf der Website der Vereinigung der Sternfreunde (dpa/W.B./bekö)

