Blutmond: Am 27. Juli 2018 längste Mondfinsternis des Jahrhunderts

Berlin. -104 Minuten lang taucht der Mond in den Erdschatten ein: Eine totale Mondfinsternis , die länger als eineinhalb Stunden anhält – und zudem ist der rote Planet Mars der Erde so nahe wie selten. Bei schönem Wetter kann man sich auf ein besonderes Schauspiel freuen: auf den sogenannten Blutmond. Am 27. Juli ist es soweit. Aber der Reihe nach.

Um 20.24 Uhr tritt der Mond in den Kernschatten der Erde, dann befindet sich die Erde zwischen Mond und Sonne. Der Schatten der Erde wandert gleichsam über den Mond: Zunächst verdeckt der Schatten nur den Rand, später liegt der ganze Mond im Schatten – dann herrscht totale Mondfinsternis .

Von 21.30 bis 23.14 Uhr hält sich der Mond vollständig im Kernschatten der Erde auf - eine Stunde und 44 Minuten lang herrscht totale Mondfinsternis. Übertroffen wird diese Mondfinsternis-Dauer erst am 9. Juni 2123 wieder – um zwei Minuten.

Drei Mond-Spektakel auf einmal: Supermond, „Blue Moon“ und Mondfinsternis. Das gab es nach Angaben von Astronomen zuletzt vor rund 35 Jahren. Vielen Mondguckern machen in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2018 allerdings Wolken einen Strich durch die Rechnung. Sah allerdings auch mit Wolken schön aus – so wie hier im Hafen zwischen Manhattan und Staten Island in New York City. Foto: EDUARDO MUNOZ / REUTERS

Der Mond wartete mit gleich drei besonderen Phänomenen auf. Zum zweiten Mal in einem Monat zeigte er sich in der Nacht voll am Himmel. Dabei war er der Erde besonders nah und wirkte dadurch heller und größer als sonst. Foto: DAMIR SAGOLJ / REUTERS

Dazu kam noch eine totale Mondfinsternis – die allerdings in Deutschland nicht zu sehen war. Dieses Bild komponierte ein Fotograf in San Francisco: Mondfinsternis hinter der Golden-Gate-Brücke. Foto: Marcio Jose Sanchez / dpa

Die Mondfinsternis war auch im russischen Sankt Petersburg zu sehen – und lieferte einen dramatischen Hintergrund für den Engel am Kreuz auf dem Turm der St. Peter und Paul-Kathedrale. Foto: Dmitri Lovetsky / dpa

Der Supermond über dem Vulkan Mayon, während der Berg Lava spuckte. Foto: ERIK DE CASTRO / REUTERS



Und so beeindruckend sah es über London aus. Foto: EDDIE KEOGH / REUTERS

Ebenfalls ein schöner Anblick: Der volle Supermond zwischen den Hochhäusern Madrids. Foto: PAUL HANNA / REUTERS

Oder auch hinter dem Dom des Heiligen Sava in der serbischen Hauptstadt Belgrad zeigte sich das Naturereignis. Foto: MARKO DJURICA / REUTERS

Der volle Supermond über Fort Salgo im ungarischen Salgorarjan. Foto: Peter Komka / dpa

Als hätte der blaue Himmel den Mond bestäubt: Auch in Myanmar (über der Uppatasanti-Pagode in Naypyidaw) war der Erdschatten auf dem Vollmond zu sehen. Foto: Aung Shine Oo / dpa



Bei diesem Foto aus Tokio kann man sehen, warum auch von einer „Blutmondfinsternis“ die Rede ist: Als sich die Erde zwischen Sonne und Mond schob, tauchten die langwelligen, um die Erde herumragenden Sonnenstrahlen den Mond in ein sanftes, dunkelrotes Licht. Foto: Eugene Hoshiko / dpa

In New York stahl der Supermond sogar „Lady Liberty“ die Show. Foto: Julio Cortez / dpa

Man konnte glatt mondsüchtig werden in dieser Nacht: der rote Supermond hinter dem Parthenon auf der Akropolis in Griechenlands Hauptstadt Athen. Foto: Petros Giannakouris / dpa



Der Blutmond leuchtet dunkelrot

In der Phase der totalen Finsternis erscheint der Mond schwach dunkelrot leuchtend – denn nicht das gesamte Licht der Sonne wird von der Erde abgeschirmt. Experten sprechen von einem langwelligen Licht, das sich gleichsam um die Erde biegt und den Mond dunkelrot erscheinen lässt. Deshalb wird dieses Phänomen auch Blutmond genannt.

Mit dem Austritt des Mondes aus dem Kernschatten der Erde um 0.19 Uhr endet der sichtbare Teil der Finsternis. Der Vollmond geht am 27. Juli in Deutschland erst nach Beginn der Mondfinsternis auf. In Berlin beispielsweise erfolgt der Mondaufgang um 20.58 Uhr, in Hamburg um 21.17 Uhr, in Köln um 21.18 Uhr und in München um 20.57 Uhr.

Der Mars kommt der Erde sehr nah

Und dann ist da noch die Sache mit dem Mars . Etwas südlich des verfinsterten Vollmonds wird zeitgleich der Mars in einem rötlichen Licht erstrahlen und der Sonne genau gegenüberstehen. Astronomen sprechen in diesem Fall von Oppositionsstellung. Weil der Mars soweit südlich steht, sorgt die Erdatmosphäre für eine zusätzliche Rotfärbung – ähnlich wie Sonne und Mond bei Auf- und Untergang rötlich verfärbt erscheinen.

Auch wenn der Mond nur teilweise verdeckte war – die partielle Mondfinsternis am Montagabend war überaus sehenswert. Diese Mondgucker verfolgten das Ereignis auf dem Staffelberg bei Bad Staffelstein in Bayern. Bei einer partiellen Mondfinsternis stehen Sonne, Erde und Mond in etwa in einer Reihe. Foto: Nicolas Armer / dpa

Ein alter Förderturm im polnischen Katowice als Kulisse für den Teil-Mond. Foto: Andrzej Grygiel / dpa

Den Mond umfassen – diese Perspektive macht es möglich. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Die partielle Mondfinsternis über dem Tempel des Poseidon in Kap Sounion in Griechenland. Foto: Petros Giannakouris / dpa

Romantische Momente im sanften Licht der partiellen Mondfinsternis im Cerro Del Tio Pio Park in Madrid in Spanien. Foto: Francisco Seco / dpa



Die partielle Mondfinsternis über den Berner Alpen in der Schweiz. Foto: Anthony Anex / dpa

Vor der Kulisse der Berner Alpen wirkte der Mond am Montagabend geradezu riesig. Foto: Anthony Anex / dpa

Blutrot erschien der teilweise verdeckte Mond über diesem Kirchturm. Foto: Nicolas Armer / dpa

Auch die Häuserkulisse konnte die Faszination der partiellen Mondfinsternis nicht schmälern. Foto: Andrzej Grygiel / dpa

Für Handy-Fotografen war das Mondspektakel ein Fest. Foto: Friso Gentsch / dpa



Ein Blick auf den Mond an einer Großbaustelle bei Gilching in Bayern. Foto: Peter Kneffel / dpa

Der rötliche Mond, aufgenommen im westfälischen Bielefeld. Foto: Friso Gentsch / dpa

Ein Baukran im Zeichen der partiellen Mondfinsternis. Foto: Peter Kneffel / dpa

Die Schlote eines Kraftwerks in Berlin scheinen Spalier zu stehen für den Himmelskörper. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Der Mars ist weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Anders als diese braucht er auf seiner Bahn nicht ein, sondern fast zwei Jahre, um die Sonne zu umrunden. Der Abstand vom Mars zur Sonne schwankt erheblich: An seinem sonnenfernsten Punkt ist er rund 250 Millionen Kilometer entfernt, am sonnennächsten nur etwas mehr als 200 Millionen Kilometer.

Nur wenn der Mars der Sonne nahe steht und ihn die Erde auf der Innenbahn überholt, ist er am Himmel besonders hell und vergleichsweise groß zu sehen. Zu dieser speziellen Konstellation kommt es im Durchschnitt aber nur alle 15 Jahre, zuletzt 2003. Am 27. Juli ist der Mars nur etwa 58 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. (dpa/W.B.)

