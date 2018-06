Royals: Prinz Louis wird im Juli in London getauft

London. Prinz Louis , der jüngste Spross von Prinz William und Herzogin Kate , wird am 9. Juli getauft. Das teilte der Kensington-Palast am Mittwoch in London mit. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, werde das Kind in der Königlichen Kapelle des St. James’ Palastes taufen.

Louis kam am 23. April auf die Welt und ist auf dem fünften Platz der Thronfolge. Er hat zwei Geschwister: Prinzessin Charlotte (3) und Prinz George, der bald fünf Jahre alt wird und bereits in die Schule geht . (dpa)

Royales Familienglück: Am 23. April 2018 hat Herzogin Cathrine, die Frau von Prinz William, das dritte Kind des Paars zur Welt gebracht. It’s a boy! Nur wenige Stunden nach der Geburt um 11.01 Uhr an diesem Frühlingsmontag präsentierten William und Kate den kleinen Prinzen. Erst einige Tage später wurde bekannt: Das Kind heißt Louis Arthur Charles, der offizielle Titel lautet Prinz Louis von Cambridge. In den vergangenen Jahren gab es in vielen Ländern royalen Nachwuchs. Wir zeigen einen Überblick der Nachkommen europäischer Königshäuser. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Am 6. Mai veröffentlichte der Kensigton-Palast dann die ersten offiziellen Bilder von Prinz Louis. Herzogin Kate schoss die Fotos selbst, sie entstanden nach Angaben des Palastes an Prinzessin Charlottes drittem Geburtstag, dem 2. Mai. Foto: Duchess Of Cambridge / dpa

Der kleine Prinz in voller Größe: Auch dieses Foto machte Kate selbst von ihrem jüngsten Kind. Foto: Duchess Of Cambridge / dpa

Das erste Kind von William und Kate ist Prinz George Alexander Louis von Cambridge. Er wurde am 22. Juli 2013 in London geboren. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Diese Aufnahme zeigt ihn mit Daddy William auf dem Weg zum ersten Schultag am 7. September 2017. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS



Schwesterchen Charlotte ist das zweite Kind von William und Kate. Die Prinzessin kam am 2. Mai 2015 zur Welt. Inzwischen geht Charlotte in den Kindergarten. Foto: dpa Picture-Alliance / The Duchess of Cambridge / picture alliance / empics

Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen: Prinzessin Charlotte (l.) kurz vor ihrem zweiten Geburtstag und Uroma Elizabeth II. etwa im selben Alter. Foto: HANDOUT/ZUMA Press / Reuters/Imago / Kombo/FMG

Very sweet. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

In Schweden erfreuen sich Prinzessin Victoria von Schweden und Ehemann Daniel an ihren zwei Kindern. Dieses Foto entstand im Dezember 2017 und zeigt das Paar mit Töchterchen Estelle und Söhnchen Oscar. Foto: E-PRESS PHOTO.COM / imago/E-PRESS PHOTO.com

Estelle Silvia Ewa Mary, Prinzessin von Schweden und Herzogin von Östergötland, wurde am 23. Februar 2012 geboren. Foto: Luca Teuchmann / Getty Images



An ihrem sechsten Geburtstag veröffentlichte das Königshaus dieses Foto. Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court, Sweden

Am 2. März 2016 wurde Victorias Sohn Oscar Carl Olof geboren. Foto: Gabor Kungahuset.se / The Royal Court Sweden

Der kleine Prinz Oscar – hier an seinem zweiten Geburtstag – trägt den Titel Herzog von Skåne. Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court, Sweden

Und auch bei Viktorias Bruder Prinz Carl Philip von Schweden und Prinzessin Sofia ist das Familienglück perfekt. Der älteste Sohn kam am 19. April 2016 zur Welt und hört auf den Namen Prinz Alexander (r.). Brüderchen Gabriel folgte am 31. August 2017. Foto: The Royal Court, Sweden / Kungahuset.se

Erzbischof Anders Wejryd hält auf Schloss Drottningholm (Schweden) Prinz Gabriel während seiner Taufe in den Händen. Foto: E-PRESS PHOTO.COM / imago



Der kleine Prinz Alexander an seinem zweiten Geburtstag. Foto: Erika Gerdemark / Kungahuset.se/The Royal Court, Sweden

Prinzessin Madeleine von Schweden – Schwester von Kronprinzessin Victoria – und ihr Mann Christopher O’Neill haben drei Kinder: Prinzessin Leonore Lilian Maria, Herzogin von Gotland (l.) und Prinz Nicolas Paul Gustaf, Herzog von Ångermanland. Die jüngste Prinzessin Adrienne Josephine Alice kam in der Nacht zum 9. März 2018 in Stockholm zur Welt. Foto: Matthias Edwall, Kungahuset.se / The Royal Court Sweden

Prinzessin Leonore wurde am 20. Februar 2014 geboren. Foto: Erika Gerdemark Kungahuset

Ihr kleiner Bruder Nicolas kam am 15. Juni 2015 zur Welt. Dieses Foto zeigt ihn an seinem zweiten Geburtstag. Foto: Kate Gabor, The Royal Court, Sweden / Kungahuset.se

Adrienne Josephine Alice ist der jüngste Spross im schwedischen Königshaus und die Nummer zehn in der Thronfolge. Sie ist das siebte Enkelkind von König Carl Gustaf und Königin Silvia. Foto: r Christopher O’Neill / The Royal Court, Sweden



Das Fürstenpaar von Monaco ist ebenfalls Eltern geworden. Ihre Zwillinge Gabriella Thérèse Marie, Comtesse von Carladès, und Jacques Honoré Rainier, Erbprinz von Monaco, Marquis von Baux, kamen 2014 zur Welt. Foto: © Eric Gaillard / Reuters / REUTERS

Der kleine Jacques (l.) ist der Thronfolger. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Belgiens Königspaar Philippe und Mathilde hat insgesamt vier Kinder: Prinz Gabriel, Prinz Emmanuel, Prinzessin Elisabeth und Prinzessin Eleonore (v.l.). Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Prinzessin Elisabeth ist die Thronerbin ihres Vaters und steht auf Platz eins der belgischen Thronfolge. Diese Aufnahme entstand im September 2017. Foto: Olivier Matthys / Getty Images



Das niederländische Königspaar – Willem-Alexander und Máxima – hat drei Töchter: Prinzessin Ariane (l.), Kronprinzessin Catharina-Amalia (Mitte) und Prinzessin Alexia (r.). Foto: REUTERS / MICHAEL KOOREN / REUTERS

Kronprinz Haakon von Norwegen und seine Frau Mette-Marit haben die gemeinsamen Kinder Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus. Ihren Sohn Marius Borg Hoiby (hinten r.) brachte Mette-Marit mit in die Ehe. Foto: Ragnar Singsaas / Getty Images

Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary von Dänemark mit ihren Kindern Prinz Christian (Mitte), Prinzessin Isabella (l.), Prinz Vincent und Prinzessin Josephine. Foto: Dean Pictures / imago stock&people

Die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine sind die jüngsten Mitglieder der dänischen Königsfamilie. Dieses Foto zeigt die beiden vor ihrem ersten Schultag am 15. August 2017 in Kopenhagen. Beide gehen, wie schon ihre älteren Geschwister, auf die Tranegardskolen in Hellerup, allerdings in unterschiedliche Klassen. Foto: Albert Nieboer / dpa

Die Prinzessinnen Leonor (l.) und Sofia sind die Kinder des spanischen Königs Felipe und seiner Frau Letizia. Foto: Patrick van Katwijk / dpa







