Mordfall Susanna (14): Was wir wissen und was nicht

Am Abend des 9. Juni konnte der Hauptverdächtige von der Bundespolizei in Frankfurt in Haft genommen werden. Die irakische Polizei hatte ihn am Tag davor festnehmen können, danach wurde er mit einer Lufthansa-Maschine von Erbil nach Frankfurt geflogen. Ali B. soll am 10. Juni bei seiner Haftprüfung stundenlang ausgesagt haben.

Hier sehen sich Schulkinder in Mainz Blumen und Kondolenzschreiben an, die von Trauernden und Passanten im Flur des Wohnblocks abgelegt wurden, in dem die Mutter der getöteten Susanna lebt.

AfD-Demonstranten am 9. Juni in Mainz: Nur wenige dutzend Teilnehmer sind zu einer von der Partei organisierten Mahnwache für die getötete Susanna gekommen.

Am 8. Juni eine weitere Pressekonferenz in Quedlinburg: Diesmal spricht Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). An diesem Tag verkündet er die Festnahme des zweiten Tatverdächtigen, der mit seiner Familie tatsächlich in den Irak geflüchtet war. Der andere Tatverdächtige wurde hingegen freigelassen.

Bei der ersten Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft zum Todesfall von Susanna war noch einiges unklar. Die Journalisten erfahren: Die 14-jährige wurde umgebracht, ein Tatverdächtiger sitzt in Haft, ein zweiter Mann hat sich offenbar in den Irak abgesetzt.

Erst einen Tag nach dem Fund, am 7. Juni, bestätigte ein Polizeisprecher: Bei der in Wiesbaden gefundenen Leiche handelt es sich um die vermisste 14-jährige Susanna aus Mainz.

Die Leiche von Susanna hatte der Täter in diesem Gebüsch am Bahngleis versteckt. Später stellte sich heraus: Susanna wurde vergewaltigt.

Die Polizisten befragten am 6. Juni auch Passanten. Nicht weit entfernt – an den Bahngleisen – fanden sie die Leiche einer weiblichen Person. Da sie vergraben war, konnte man Susanna nicht sofort identifizieren.

Die 14-jährige Susanna verschwand am 22. Mai nach einem Treffen mit ihren Freundinnen. Ihre Mutter meldete sie als vermisst. Die Polizei leitete die Fahndung ein. Der entscheidende Hinweis kam laut Ermittlern von einem jungen Geflüchteten, der den mutmaßlichen Täter kannte. Er führte die Polizisten zu diesem Feldweg im Stadtteil Erbenheim in Wiesbaden. Erst am 6. Juni fanden die Beamten die Leiche der vermissten Susanna.

Ermittlungen Mordfall Susanna (14): Was wir wissen und was nicht

Wiesbaden/Frankfurt. Rund drei Wochen nach dem Mord an der 14-jährigen Susanna F. aus Mainz beschäftigen sich die Landtage in Hessen und Rheinland-Pfalz mit den Ermittlungen der Polizei in dem Fall. Die Schülerin war Ende Mai in Wiesbaden vergewaltigt und umgebracht worden.

Tatverdächtig ist der Iraker Ali B. Er sitzt in Frankfurt in Untersuchungshaft. Der Flüchtling hat die Tötung von Susanna bei einer Vernehmung zugegeben, er leugnet jedoch die Vergewaltigung. Hessens Innenminister Peter Beuth und Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (beide CDU) werden am Donnerstag in Wiesbaden ihre Erkenntnisse vortragen. Ähnliches ist in Mainz geplant.

In dem Fall, der seit einer Woche die Republik bewegt, sind weiter viele Dinge unklar. Was wir bislang wissen – und was nicht:

Was ist passiert?

Susanna aus Mainz starb am noch am Abend ihres Verschwindens (22. Mai) oder in der folgenden Nacht. Am Tag darauf meldete die Mutter die Schülerin in ihrem Wohnort Mainz als vermisst. Tage später war es eine Bekannte von Susanna, die der Mutter sagte, dass ihre Tochter tot sei und die Leiche an einem Bahngleis in Wiesbaden liege.

Der Verdächtige Ali B., ein 21 Jahre alter abgelehnter Asylbewerber, war mit seiner Familie in den Nordirak geflohen. Dort wurde er von kurdischen Sicherheitskräften gefasst und an die Bundespolizei übergeben. Spezialeinsatzkräfte brachten ihn zurück nach Deutschland.

Ali B. hat vor dem Ermittlungsrichter gestanden, Susanna getötet zu haben. Er bestreitet aber die Vergewaltigung. Inzwischen ist Susanna in ihrer Heimatstadt beigesetzt worden.

Wer ist der Verdächtige – und wie alt ist er?

Die Staatsanwaltschaft hat bislang keine Hinweise darauf, dass Ali B. bewusst falsche Angaben bei seinem Asylantrag gemacht hat, es gab wohl eher viele Missverständnisse. Ali B. und seine Familie hatten Kopien ihrer irakischen Identitätskarten – ähnlich deutscher Personalausweise – dabei. Beim Übertragen des Geburtsdatums in den Asylantrag ist wohl ein Zahlendreher passiert: 3.11.1997 statt 11.3.1997.

Da Ali B. nur sehr schlecht Deutsch spricht, geht die Staatsanwaltschaft von einem Missverständnis aus. Hinzu kommt: In vielen Ländern ist die korrekte Reihenfolge bei der Angabe von Personendaten nicht Tag, Monat, Jahr sondern Monat, Tag, Jahr.

Ein nur um wenige Monate jüngeres Alter hätte ihm zum damaligen Zeitpunkt auch keine Vorteile gebracht. Auch beim Namen vermuten die Ermittler keine Absicht: Statt aller vier Namensbestandteile habe er in Deutschland nur zwei davon angegeben: Seinen Vornamen und den Namen seines Vaters.

Welche Ungereimtheiten gibt es bei der Rückholaktion von Ali B.?

Die deutschen Behörden sprechen von einer Abschiebung seitens der kurdischen Behörden im Nordirak. Übergeben worden sei Ali B. erst am Frankfurter Flughafen.

Unumstritten ist die Aktion nicht. Die irakische Zentralregierung in Bagdad spricht von einem Rechtsverstoß. Das Auswärtige Amt räumte am Mittwoch in Berlin ein, von dieser Einschätzung erst über Medienberichte erfahren zu haben. Allerdings habe es bislang keine offiziellen Proteste gegeben, sagte Außenamtssprecherin Maria Adebahr.

Klar ist: Es gibt kein Auslieferungsabkommen zwischen Irak und Deutschland, was den Fall und die Verhandlungen darüber womöglich kompliziert gemacht hätten. Unklar ist, wie deutsche Richter diese Rückholaktion später bewerten und ob dies womöglich Folgen für den Strafprozess hat.

Ali B., der Tatverdächtige im Fall Susanna, wird von Beamten einer polizeilichen Spezialeinheit aus dem Justizzentrum zu einem Polizeihubschrauber gebracht und in eine Justizvollzugsanstalt geflogen. Der Iraker hatte zuvor stundenlang im Wiesbadener Polizeipräsidium ausgesagt.

Foto: Hasan Bratic / dpa

„Es handelt sich um keinen Auslandseinsatz“, sagte die Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Eleonore Petermann. Die Anwesenheit der Bundespolizei in dem Passagierjet sei eine präventive Maßnahme zur Wahrung der Luftsicherheit gewesen. Bei Auslandseinsätzen muss Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt hergestellt werden. Der Flug der Bundespolizisten nach Erbil wurde jedoch nach Angaben Adebahrs nicht mit dem Auswärtigen Amt abgestimmt.

Auch ein Sprecher des Bundesjustizministeriums erklärte, sein Ressort sei in den Fall nicht eingebunden gewesen, da es sich nicht um ein Auslieferungsbegehren gehandelt habe. Der Fall liege in der Verantwortung des Bundesinnenministeriums.

Die Sprecherin des Bundesinnenministeriums räumte ein, sie könne nicht sagen, wie genau die Abstimmung zwischen den irakischen und deutschen Stellen über die Rückführung von Ali B. abgelaufen sei. Sie erklärte, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sei erst aus Erbil heraus über den Einsatz der Bundespolizei informiert worden. „Der Minister hat sich im Gespräch mit Herrn Romann versichern lassen, dass diese Maßnahme rechtmäßig sei“, sagte Petermann mit Blick auf Bundespolizei-Chef Dieter Romann.

Wann wird Ali B. der Prozess gemacht?

Das ist nach Aussage der Staatsanwaltschaft Wiesbaden noch überhaupt nicht absehbar. Die Ermittlungen liefen ja noch auf Hochtouren. Ali B. hat inzwischen einen Pflichtverteidiger zugewiesen bekommen und bisher auf einen eigenen Wahlanwalt verzichtet. Da der Verdächtige in Untersuchungshaft sitzt, könnte es schneller gehen als bei anderen Verfahren.

Ein zweiter Verdächtiger, ein 35-jähriger türkischer Flüchtling, kam nach seiner Festnahme wieder auf freien Fuß. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist er damit aber noch nicht von den Vorwürfen entlastet. Was er konkret getan haben soll und was mit ihm passiert, ist noch unklar.

Was ist mit den Vorwürfen der Vergewaltigung einer Elfjährigen?

Im Zusammenhang mit der Tat fiel der Name Ali. Es ist aber unklar, ob der Tatverdächtige im Fall Susanna damit etwas zu tun hat. Die Polizei hat inzwischen die Angabe korrigiert, es handele sich bei dem mutmaßlichen Opfer um ein Flüchtlingsmädchen. Vielmehr sei es eine Deutsche.

Gab es Versäumnisse bei der Arbeit der Polizei?

Dafür hat die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben bisher keine Anhaltspunkte. Es habe bei der Ermittlungsarbeit in Wiesbaden nach bisherigen Erkenntnissen überhaupt keine Versäumnisse gegeben, sagte Oberstaatsanwältin Christina Gräf. Bis zum ersten Hinweis einer Bekannten von Susanna am 29.5 an die Mutter, dass Susanna tot sei, war es ein reiner Vermisstenfall. Dieser wurde von der Polizei in Mainz ermittelt, nach dem Hinweis übernahm die Polizei in Wiesbaden. Da ging es dann um den Verdacht eines Tötungsdelikts. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sei „durchgängig, mit sehr hohem Polizeiaufgebot gesucht worden“. (dpa/rtr)



