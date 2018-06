WM 2018: Alles Wissenswerte rund um die FIFA-Weltmeisterschaft

Nach fast jedem Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft oder des Lieblingsvereins zieht es Fans zum Feiern auf die Straße. Doch was ist beim Autokorso erlaubt? Welche Flaggen darf man am Auto haben? Und ist Hupen verboten?

Berlin. Die WM 2018 wird wohl wieder für Rekorde und zahlreiche spektakuläre Geschichten sorgen. Um da als Fan nicht durcheinander zu geraten, haben wir die wichtigsten Daten zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zusammengefasst und oft gestellte Fragen beantwortet:

• Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die DFB-Elf steigt am 17. Juni in das Turnier ein. In der Vorrunde stehen folgende Spiele auf dem Terminplan der Mannschaft von Jogi Löw:

• Sonntag, 17. Juni, 17 Uhr: Deutschland gegen Mexiko

• Samstag, 23. Juni, 20 Uhr: Deutschland gegen Schweden

• Mittwoch, 27. Juni, 16 Uhr: Deutschland gegen Südkorea

• Wo läuft die WM 2018 im Fernsehen?

ARD und ZDF zeigen alle Spiele der Fußball-WM im Fernsehen und im Livestream. Der Bezahlsender Sky zeigt eine Auswahl von 25 Spielen im hochauflösenden Format Ultra-HD. Alle weiteren Infos zu den Begegnungen und der Ausstrahlung im TV und im Livestream bei der WM 2018, können Sie hier nachlesen.

• Welche Regeln gelten beim Public-Viewing?

Für offizielle Public-Viewing-Veranstaltungen gibt es eine Anpassung der Nachtruhe. So können die Fan-Feste für Fußball-Freunde auch nach 22 Uhr weitergehen. Bei privaten Veranstaltungen gilt jedoch auch während der WM ab 22 Uhr die Nachtruhe. Dann sollten Fußballfans Rücksicht auf die Nachbarn nehmen.

6 Public-Viewing-Typen, die jeder kennt

Beim Public Viewing geht es aber nicht nur um gesetzliche Regelungen, sondern auch um ungeschriebene Gesetze unter Fans. Beim Fußball leben viele aus, was sie sonst nie tun würden. Welche Typen von Zuschauern diese relegmäßig missachten und auf welche Fan-Typen man sich gefasst machen muss, lesen Sie hier .

• Welche Staaten boykottieren die WM?

Alle Mannschaften, die sich qualifziert haben, werden wohl auch bei der WM antreten. Doch es gibt auf politischer Ebene in einigen Ländern Bestrebungen zu einem Boykott . Die Regierungen von Großbritannien und Island haben bereits angekündigt, keine offiziellen Vertreter zum Fußball-Spektakel nach Russland zu schicken.

Die Länder sehen dies als Protest gegen die (Außen-)Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Deutschland hat einen solchen Boykott nicht angekündigt. Die Grünen fordern dies allerdings von der Bundesregierung.

• Gibt es bei der WM einen Video-Schiedsrichter? Und was sind die neuen Regeln?

Bei der WM 2018 wird – wie beispielsweise in der vergangenen Bundesligasaison – ein Videoschiedsrichter bei jedem Spiel zum Einsatz kommen. So können falsche Entscheidungen im Nachhinein korrigiert werden. Eine weitere Regelreform betrifft die Einwechslungen. Geht ein Spiel bei der WM 2018 in die Verlängerung, können Mannschaften auch noch ein viertes Mal wechseln – anstatt nur drei Wechselmöglichkeiten zu haben. Weitere Regeländerungen und Fakten haben wir in einem Video zusammengefasst:

WM 2018 in Zahlen

• Sind Deutschland-Flaggen auf dem Balkon verboten?

Viele Fans werden zur Weltmeisterschaft wieder Nationalflaggen in der Wohnung oder auch außen am Haus präsentieren. Doch es gibt einige Regeln, die vor allem Mieter einhalten sollten. In einigen Fällen brauchen Mieter zum Beispiel eine Erlaubnis vom Vermieter für den eigenen WM-Schmuck. Welche Fälle gerade während der WM 2018 zu beachten sind, erklären wir hier.

• Was ist bei einem Autokorso zur WM 2018 erlaubt?

Bei der WM 2018 gelten dieselben Regeln für Autokorsos wie auch bei allen anderen Großereignissen. Vor allem gilt dabei in jedem Fall die Straßenverkehrsordnung (StVO). Ein Sieg der deutschen Nationalmannschaft macht weder Ampeln überflüssig, noch die Anschnallpflicht. Während die Polizei dabei sehr streng ist, dürfte das Hupen bei einer Jubelfahrt nur selten zu einer Strafe führen.

• Wer singt den offiziellen WM-Song?

Der offizielle Sound zur Weltmeisterschaft in Russland kommt in diesem Jahr von Will Smith, Nicky Jam und Era Istrefi. Der Song heißt "Live It Up". Nachhören können Sie den WM-Song auch bei uns . Das Lied reiht sich ein in eine Reihe von WM-Songs prominenter Interpreten. In den vergangenen Jahren waren die Sängerin Shakira oder Latino-Star Ricky Martin für den offziellen WM-Song verantwortlich. (ac)

