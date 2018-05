Elton John singt angeblich auf Hochzeit von Meghan und Harry

Berlin. Es wäre nicht das erste Mal, dass Sir Elton Hercules John für die britische Königsfamilie auftritt. Wie das üblicherweise gut informierte Promi-Portal tmz.com nun berichtet, dürfte es am Samstag wieder soweit sein: Der britische Pop-Star tritt bei der Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry auf, heißt es unter Berufung auf Vertraute des 71-Jährigen.

Unklar sei noch, ob der Künstler während der Trauung in der Kapelle von Schloss Windsor singen wird oder am Abend bei einem Empfang im engsten Freundes- und Familienkreis. Ursprünglich sei Elton John am Hochzeitswochenende für Shows in Las Vegas gebucht gewesen, berichtet tmz.com weiter. Diese habe er aber schon vor Monaten abgesagt – aus "terminlichen Gründen". Nun sei klar, welcher Termin ihm wichtiger sei.