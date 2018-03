Wie sich die Oscars 2018 zwischen Moral und Quote bewegen

Top-Favoriten sind "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" und "The Shape of Water".

Buchmacher erwarten enges Rennen um Oscar für den besten Film Top-Favoriten sind "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" und "The Shape of Water".

Washington/Los Angeles. Sie stehen zwischen Wilshire Boulevard und La Brea Avenue mitten in Hollywood. Drei große Werbetafeln. Darauf zu lesen: "Wir wussten es alle und noch immer keine Verhaftungen". Oder: "Nennt Namen auf der Bühne oder haltet verdammt noch mal das Maul". Oder, last but not least: "Und der Oscar für den schlimmsten Pädophilen geht an…"

Hunderte Promis, die am Sonntagabend in Stretch-Limos zur Oscar-Verleihung ins Dolby Theatre kutschiert werden, dürften sie nicht übersehen können. Ein Straßenkünstler namens Sabo hat sich den Wink-mit-dem-Plakatpfahl-Gag erlaubt, der vom favorisierten Meisterwerk "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" inspiriert ist. Der ach so liberalen Filmindustrie soll nach den jüngsten Sex-Skandalen bitterbös der Spiegel vorgehalten werden. Fünf Monate nach der weinsteinschen Zeitenwende ist klar: Sorgenfreies Feiern und Goldjungenverteilen wird das nicht.

Hollywoods Männer im Minenfeld

Vor allem auf Hollywoods Männer wartet bei der 90. Leistungsshow ein Minenfeld. Jeder Satz auf der Bühne wird darauf abgeklopft werden, was hinter der schnieken Smoking-Fassade lauert. Oder lauern könnte. Augenverdrehen nicht ausgeschlossen. Casey Affleck, jüngst Preisträger für "Manchester by the Sea", hat sich der Rolle als Preisüberbringer lieber gleich entzogen. Auch er sieht sich mit Vorwürfen sexuellen Missbrauchs konfrontiert.

Die #MeToo-Bewegung ist zwar inzwischen in "Time's up" ("Eure Zeit ist um") übergegangen. Dennoch ist auch für Frauen die Lage vor Betreten des roten Teppichs nicht ohne. Nach dem ganz in Schwarz absolvierten Auftritt bei den "Golden Globes" im Januar, die im Zeichen von demonstrativer Solidarität mit den Opfern männlicher Übergriffigkeit standen, sehen sich die von der zum 21. Mal nominierten Titanin Meryl Streep angeführten Film-Damen einer ökonomisch motivierten Erwartung gegenüber: Die Produzenten der pompösen Show vom Sender ABC wünschen sich sehnlichst, dass der Elefant im Raum (Weinstein & Co.) möglichst im Hintergrund bleibt. Und damit auch die Brandreden jener, die als Preisträger Rederecht genießen – bis die Orchestermusik sie von der Bühne geigt.

Zu den großen Favoriten im Rennen um eine Oscar-Trophäe 2018 zählt der Film „Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“. Er erhielt gleich 13 Nominierungen in verschiedenen Kategorien. Foto: dpa Picture-Alliance / Copyright © Fox Searchlight / Ev / picture alliance / Everett Colle

Das Drama des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro hat unter anderem Chancen auf Auszeichnungen in den Kategorien als bester Film und für die beste Regie. Foto: - / dpa

Sally Hawkins ist außerdem als beste Hauptdarstellerin nominiert. Foto: Jon Kopaloff / Getty Images

In der Kategorie sind neben Hawkins auch Meryl Streep („Die Verlegerin“), Margot Robbie („I,Tonya“), Saoirse Ronan(„Lady Bird“) und Frances McDormand („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“) nominiert. Foto: REUTERS

Schauspieler Timothée Chalamet kann sich Hoffnungen auf einen Oscar in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ machen. Foto: Frazer Harrison / Getty Images



Er ist für seine Rolle in „Call Me by Your Name“ nominiert. Foto: Courtesy of Sundance Institute

Auch Daniel Kaluuya („Get Out“), ... Foto: Christopher Polk / Getty Images for Turner Image

... und Denzel Washington („Roman J. Israel, Esq.“) gehören zu den Nominierten als beste Hauptdarsteller. Foto: Frazer Harrison / Getty Images

Der Brite Daniel Day-Lewis geht für seine Darstellung in („Phantom Thread – Der seidene Faden“) ebenfalls ins Rennen. Foto: Suzanne Plunkett / REUTERS

Hoffnungen auf einen Award als bester Hauptdarsteller kann sich auch Gary Oldman machen. Er ist für seine Darstellung des legendären britischen Premierministers Winston Churchill im Film „Darkest Hour“ nominiert. Foto: Kevin Winter



Der Streifen geht außerdem in der Kategorie „Bester Film“ ins Rennen. Foto: Universal Pictures

Auch der Film „Lady Bird“ ist in der Kategorie „Bester Film“ nominiert. Saoirse Ronan ist als beste Hauptdarstellerin nominiert. Foto: dpa

Der Film „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ mit Frances McDormand gehört zu den Nominierten in der Kategorie „Bestes Originaldrehbuch“. Foto: Twentieth Century Fox

Außerdem kann McDormand auf einen Oscar als beste Hauptdarstellerin hoffen. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

In der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ ist der russische Streifen „Loveless“ nominiert. Foto: Pyramide Distribution



Auch „A fantastic Woman“ aus Chile zählt in dieser Sparte zu den Nominierten. Foto: Piffl Medien GmbH

Der schwedische Film „The Square“ ist ebenfalls nominiert. Foto: Alamode Film

Der deutsche Regisseur Fatih Akin und sein Film „Aus dem Nichts“ – nach dem Gewinn des Golden Globe in der gleichen Kategorie hoch gehandelt – wurden nicht nominiert. Foto: Kevin Sullivan / dpa

Zweitniedrigste Quote seit mehr als 40 Jahren

Dahinter steht die Sorge vor noch tiefer in den Keller rauschenden Quoten. Mit 33 Millionen Zuschauern war die letztjährige Nabelschau, bei der ein aus einem irren Drehbuch gerade frisch ins Amt gelangter Präsident Seitenhiebe abbekam, die zweitniedrigste seit über 40 Jahren. Das Marktforschungsunternehmen Nielsen hat ermittelt, dass Otto-Normaloscargucker mit Glamour und Herzschmerz-Szenen ihre Tränendrüsen massiert wissen wollen. Wenn Schauspieler in Venceremos-Manier politisches Tagesgeschehen kommentieren, wird umgeschaltet.

Ob die Balance zwischen Lobpreisungen herausragender Leinwand-Leistungen und beißender Gesellschaftskritik gelingt, hängt auch von Jimmy Kimmel ab. Wie im Vorjahr, als die Vergabe des Preises für den besten Film (erst "La-La-Land", dann "Moonlight") durch eine bizarre Umschlagpanne erschwert wurde, wird der auf Anti-Trump-Kurs segelnde Talkshow-Moderator durch den Abend führen. Sein Credo: "Missbrauch soll nicht totgeschwiegen werden. Aber auch nicht alles überlagern."

Academy 6000 stimmberechtigte Mitglieder

Was funktionieren könnte, wenn die 6000 stimmberechtigten Mitglieder der Academy ordentlich dem Umstand Rechnung getragen haben, dass in nahezu allen zentralen Kategorien Frauen prägende Anteile haben. Verdientermaßen.

Was sich an der Vorhersagen-Front so bemerkbar macht: "Shape of Water", die Saga vom Echsenwesen, das sich in eine stumme Putzfrau (Sally Hawkins) verliebt, rangiert beim Branchen-Magazin Hollywood-Reporter als "bester Film" unangefochten oben. Ebenso Guillermo del Toro, der Regisseur. Dicht gefolgt von Christopher Nolan, der in dem Kriegsepos "Dunkirk" einen Moment britischen Selbsterhaltungstriebs gegen Hitlerdeutschland genial in Szene setzte.

Frances McDormand hätte Auszeichnung verdient

Apropos Briten. Für seine Anverwandlung des damaligen Kriegs-Premierministers Winston Churchill hat Gary Oldman den Goldjungen in der Kategorie bester Schauspieler beinahe schon in der Tasche. Auch wenn der junge Timothée Chalamet in dem bezaubernden Erwachsenwerden-Sommermärchen "Call Me By Your Name" eine hinreißende Vorstellung gibt.

Einer solchen Glanztat darf sich auch Frances McDormand rühmen. Für ihren johnwayne'schen Rache-Auftritt in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" hätte sie 21 Jahre nach ihrem ersten Oscar für "Fargo" erneut die höchste Auszeichnung verdient, sagen die Buchmacher. Dabei ist die Konkurrenz von Meryl Streep (als Verlegerin der Washington Post) bis Saoirse Ronan (als rebellischer Teenager in "Lady Bird", gedreht von der ebenfalls nominierten Greta Gerwig) prächtig.

Die besten Nebenrollen werden laut Prognose wahrscheinlich wie folgt verteilt: Sam Rockwell, als brutal-dumpfer Cop in eben jenen "Three Billboards". Und die großartige Allison Janney in dem Eislauf-Drama "I, Tonya". Die fieseste Film-Mutter aller Zeiten hätte mit Typen wie Harvey Weinstein wahrscheinlich den Boden aufgewischt.

