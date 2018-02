Dieter Wedel: Ulrich Tukur hat Mitleid mit Regisseur

Hamburg. Der Schauspieler Ulrich Tukur (60) hat Mitleid mit Regisseur Dieter Wedel. "Er wurde als Monster bezeichnet. Er ist kein Monster, kein Mensch ist ein Monster", sagte Tukur dem Magazin "Der Spiegel" (Ausgabe 6/2018).

Die Wedel vorgeworfene Gewalt sei "schrecklich", so Tukur. "Mir tun diese Frauen sehr leid, und wenn es so geschehen ist, gibt es da auch überhaupt nichts wegzureden. Mir tut es aber auch leid für Dieter Wedel", sagt der Schauspieler, der bei zwei Produktionen des Regisseurs mitgewirkt hat. "Ich sehe, dass jemand am Ende seines Weges vor dem Trümmerhaufen seiner großen Karriere steht – und rechts und links verzweifelte Menschen. Das tut mir in der Seele weh. Es ist der Ruin eines Lebens, möglicherweise von ihm selbst verschuldet."

Ihm sei bewusst, wie heikel es sei, sich zu dem Thema zu äußern: "Ich habe Angst", erklärte Tukur, "in diesen Strudel von Hass und Aburteilung hineinzugeraten, und am Ende stehe ich als Verteidiger von Vergewaltigungen da." Er habe mit Dieter Wedel gute Erfahrungen gemacht, sei aber bestürzt, was andere offenbar erlebt hätten.

Dieter Wedel und seine Filme Dieter Wedel wurde im Fernsehen als Regisseur vor allem durch spannende Mehrteiler wie "Der König von St. Pauli" oder "Der Schattenmann" bekannt. Sein letzter TV-Erfolg war "Gier" mit Ulrich Tukur. Dieter Wedel und seine Filme

Mehrere Frauen bezichtigen Wedel sexueller Übergriffe , die von Belästigung bis Vergewaltigung reichen. Der Regisseur wies das zurück.

Til Schweiger nennt Dieter Wedel "Menschenquäler"

Vor wenigen Tagen hatte Til Schweiger im ZDF Dieter Wedel als "Menschenquäler" bezeichnet . Er kenne tausend Geschichten von Kollegen, die "unisono alle dasselbe erzählt haben. Dass er ein Machtmensch ist, der es genießt, Menschen zu erniedrigen", so der Schauspieler in der Sendung von Markus Lanz. "Aber es wurde nie darüber geredet, dass er eine Frau vergewaltigt haben soll."

Auch der Regisseur Simon Verhoven hatte sich gegen Dieter Wedel gestellt und ihn in einem Facebook-Post einen "eitlen, egomanischen Schreihals" genannt. (jha/dpa)

