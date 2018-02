Nach Eishockey-Sensation: Ehrhoff trägt deutsche Fahne

Das deutsche Olympia-Team startet erfolgreich in den vorletzten Wettkampftag. Friedrich auf Gold-Kurs. Norwegen knackt Medaillenrekord.

Laura Dahlmeier holte Gold im Biathlon über 7,5 Kilometer und eröffnete damit den erhofften deutschen Medaillenregen in Pyeongchang

Biathletin Laura Dahlmeier triumphierte auch in der Verfolgung und holte damit ihre zweite Goldmedaille in Pyeongchang

Fantastisch: Eric Frenzel (M.) verteidigte in der nordischen Kombination seinen Titel. Österreichs Lukas Klapfer (l., Bronze) und der japanische Silbermedaillen-Gewinner Akito Watabe gratulierten dem deutschen Fahnenträger

So sehen Sieger aus: Die Eiskunstläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot bei ihrer goldenen Ehrenrunde. Das Paar lief nach einer starken Kür noch von Platz vier zu Gold

Laura Dahlmeier gewann im Biathlon-Einzelrennen nach zweimal Gold ihre dritte Medaille in Pyeongchang: Bronze

Die Rodler Tobias Wendl, Tobias Arlt, Nathalie Geisenberger und Johannes Ludwig (v. l. n. r.) jubeln über Gold in der Mixed-Teamstaffel

Fotofinish: Biathlet Simon Schempp (l.) hätte im Massenstart beinahe sogar Gold gewonnen. Am Ende musste er sich nur dem Franzosen Martin Fourcade geschlagen geben

Historischer Dreifachsieg in der nordischen Kombination: Johannes Rydzek (Nr. 5) holte Gold, Fabian Rießle (6) Silber und Eric Frenzel (4) Bronze.

Das Duo Mariama Jamanka (r., Pilotin) und Anschieberin Lisa Buckwitz stellte mit seinem Sieg im Zweierbob bereits am zwölften Tag den Gold-Rekord für eine deutsches Olympiateam ein

Pyeongchang. Tag zwölf in Pyeongchang – das deutsche Olympia-Team ist erfolgreich in den vorletzten Wettkampftag der Winterspiele in Pyeongchang gestartet. Im Medaillenspiegel liegt Norwegen jedoch noch immer vor Deutschland und ist kaum noch einzuholen. Abendblatt.de hält Sie über die Olympischen Winterspiele auf dem Laufenden.

US-Curler gewinnen erstmals Olympia-Gold

Die US-Curler haben zum ersten Mal Gold bei Olympischen Winterspielen gewonnen. Das Team um Skip John Shuster setzte sich im Finale gegen Schweden um den Sotschi-Dritten Niklas Edin mit 10:7 durch. Bronze hatte sich bereits am Freitag die Schweiz mit einem 7:5 gegen Kanada gesichert. Der Rekord-Olympiasieger blieb damit erstmals seit 1992 ohne Medaille.

Ehrhoff trägt deutsche Fahne bei der Schlussfeier

Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff wird bei der Schlussfeier am Sonntag die deutsche Fahne tragen. Das gab der Deutsche Olympische Sportbund bekannt. Ehrhoff hatte am Freitag mit dem Team des Deutschen Eishockey-Bundes durch einen Sieg gegen Kanada sensationell das Endspiel des olympischen Turniers erreicht.

Norwegen knackt Medaillenrekord

Norwegen hat einen Medaillenrekord bei Olympischen Winterspielen aufgestellt. Nach dem Teambronze im alpinen Teamwettbewerb haben die Skandinavier als aktuelle Nummer eins in Südkorea 38 Podiumsplätze (13 Gold, 14 Silber, 11 Bronze) auf dem Konto. Das ist eine Medaille mehr als bei der alten Bestmarke der USA bei den Spielen 2010 in Vancouver (9-15-13).

Der "deutsche Rekord" wackelt dagegen nicht. Nach den beiden Medaillen im Parallel-Riesenslalom der Snowboarderinnen Selina Jörg und Ramona Hofmeister steht die Bilanz bei 28 Medaillen (13-8-7). Auch wenn das Eishockey-Team als Finalist bereits mindestens Silber sicher hat und auch im Viererbob noch Medaillen winken, sind die 36 Podiumsplätze des deutschen Teams von Salt Lake City 2002 (12-16-8) nicht zu erreichen. Allerdings bedeuten die 13 Siege bereits einen deutschen Goldrekord bei Winterspielen.

Skilangläufer Niskanen triumphiert im "Marathon"

Skilangläufer Iivo Niskanen hat Gold über 50 km geholt und Finnland in Südkorea den ersten Olympiasieg geschenkt. Der 26-Jährige, vor vier Jahren in Sotschi Gold-Gewinner im Teamsprint, setzte sich im "Marathon" nach 2:08:22,1 Stunden durch. Andreas Katz (Baiersbronn) wurde als bester Deutscher mit 5:10,2 Minuten Rückstand zum Sieger 14.

Dopingfall bestätigt: Russische Bobpilotin ausgeschlossen

Die russische Bobpilotin Nadeschda Sergejewa ist wegen Dopings ausgeschlossen worden. Das erklärte das Anti-Doping-Panel des Internationalen Sportgerichtshofes CAS in Pyeongchang. Sergejewa wurde des Doping-Missbrauchs mit dem Stimulanzium Trimetazidin für schuldig befunden. Die 30-Jährige hat den Verstoß zugegeben.

Schweizer Galmarini gewinnt Gold im Parallel-Riesenslalom

Der Schweizer Nevin Galmarini hat bei den Winterspielen von Pyeongchang Gold im Parallel-Riesenslalom der Snowboarder gewonnen und für den dritten Sieg der Eidgenossen seit der Premiere 2002 gesorgt. Der Sotschi-Zweite gewann im Finale gegen den Südkoreaner Lee Sangho, Bronze ging wie vor vier Jahren an den Slowenen Zan Kosir. Stefan Baumeister (Aising-Pang) war als bester Deutscher im Viertelfinale an Kosir gescheitert.

Erste Olympia-Medaille für deutsche Snowboarder

Snowboarderin Selina Jörg aus Sonthofen hat die Silbermedaille gewonnen. Die 30-Jährige unterlag am Sonnabend im Finale des Parallel-Riesenslaloms der tschechischen Super-G-Olympiasiegerin Ester Ledecka, Bronze sicherte sich Ramona Hofmeister aus Bischofswiesen.

Für die deutsche Mannschaft waren es die Medaillen Nummer 27 und 28 am vorletzten Wettkampf in Südkorea. Noch nicht eingerechnet ist das Edelmetall der deutschen Eishockey-Männer, die am Sonntag gegen das Team aus Russland um Gold spielen und Silber sicher haben.

Schweiz gewinnt erstes Gold im Teamwettbewerb

Die Schweiz hat die olympische Premiere des Teamwettbewerbs der Ski-Rennläufer gewonnen. Die Eidgenossen in der Besetzung Denise Feierabend, Ramon Zenhäusern, Wendy Holdener und Daniel Yule gewann das große Finale gegen Österreich 3:1 und holten nach Kombinations-Gold von Michelle Gisin das zweite Gold dieser Winterspiele für die Schweiz. Im kleinen Finale sicherte sich Norwegen durch einen Sieg über die Zeitregelung gegen Frankreich (2:2) die Bronzemedaille.

Kanadier Toutant gewinnt erstes Big-Air-Gold der Männer

Der Kanadier Sebastien Toutant hat die olympische Premiere des Big-Air-Wettbewerbs bei den Snowboardern gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich nach drei Durchgängen mit insgesamt 174,25 Punkten vor Kyle Mack (USA/168,75) sowie Billy Morgan (Großbritannien/168,00) durch und sicherte den Kanadiern das erste Snowboard-Gold. Slopestyle-Olympiasieger Redmond Gerard (USA) belegte vor den Augen der amerikanischen Präsidententochter Ivanka Trump nur den fünften Platz. Deutsche Athleten waren nicht am Start.

Viererbob: Friedrich auf Goldkurs

Kurs auf sein zweites Gold hat Zweierbob-Olympiasieger Francesco Friedrich genommen. Der Sachse übernahm in der Königsdisziplin Viererbob nach den ersten beiden von vier Läufen die Führung.

Vereinskollege Nico Walther hat als Dritter ebenfalls Chancen auf eine Medaille. Weltmeister Johannes Lochner teilt sich den fünften Platz mit den zeitgleichen Oskars Melbardis aus Lettland und Rico Peter aus der Schweiz. Die Entscheidung fällt am Sonntag.

