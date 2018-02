Mit einer WhatsApp-Gruppe begann das Eishockey-Wunder

Pyeongchang. Als sie erklären sollten, was sie da gerade gemacht hatten, fiel ihnen kaum mehr etwas ein. Verausgabt hatten sie sich auf dem Eis, bis zum letzten bisschen an Kraft. Torhüter Danny aus den Birken beugte sich über seinen Schläger, als würde er ihn unbedingt als Stütze brauchen, um sich überhaupt aufrecht halten zu können. "Wir haben eine Medaille. Wir haben uns einen Traum erfüllt mit einer unglaublichen Mannschaftsleistung", stammelte er. "Das ist Wahnsinn, das muss ich erstmal realisieren."

Mit seinen Paraden gegen verzweifelt anrennende Kanadier verhalf er der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zum größten Triumph in der Geschichte. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) steht im olympischen Finale.

Kaum einer konnte begreifen, was sich im Gangneung Hockey Centre am Freitagabend abspielte. Mit 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) gewann die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm in Südkorea das Halbfinale gegen Rekord-Olympiasieger Kanada.

Deutschland stellt Eishockey-Welt auf den Kopf

"Wir werden morgen früh aufwachen und uns fragen, was da passiert ist", sagte Stürmer Frank Mauer. Abwehrkollege Moritz Müller erzählte: "Ich kann das Gefühl nur schwer in Worte fassen. In den letzten Jahren sind wir so unglaublich als Gruppe zusammengewachsen, das war Herz und Leidenschaft."

Surreal kamen allen die Ereignisse vor, ein Team aus Deutschland, das seit Jahrzehnten nichts gewonnen hat, düpiert auf einmal die Großen des Eishockeys. "Das ist eine verrückte Welt. Das ist unglaublich, was die Mannschaft geleistet hat", sagte der Bundestrainer, der sein Team nun auf das Finale am Sonntag gegen Russland vorbereiten muss (5:10 Uhr MEZ).

WhatsApp-Gruppe "Mission Gold"

Die für das deutsche Eishockey vorstellbaren Dimensionen hatte schon der Sieg im Viertelfinale gegen Weltmeister Schweden gesprengt (4:3 n.V.). Das noch zu steigern, überforderte eigentlich die Vorstellungskraft. Doch tatsächlich präsentierte sich die Mannschaft noch stärker gegen den Kontrahenten aus dem Mutterland des Eishockeys – und gewann keineswegs glücklich, sondern mehr als verdient.

"Wir waren verrückt genug, vor dem Turnier diese Idee auszusprechen in der Gruppe. Vielleicht war es das, dieser Mut, dieser Größenwahn, der uns am Ende hier hingeführt hat", sagte Müller, der mit seinen Kollegen eine What's-App-Gruppe mit dem Namen "Mission Gold" gegründet hatte.

"Ich hoffe, Deutschland ist stolz"

Zum dritten Mal nach 1932 und 1976 nimmt das DEB-Team eine Medaille mit nach Hause. Der größte Erfolg aller Zeiten ist sicher, Silber ist sicher, Gold kann es noch werden. Das Buch dieses fantastischen Wintermärchens von Südkorea ist also um ein wunderbares Kapitel fortgesetzt worden. "Ich hoffe, dass Deutschland genauso stolz auf uns ist, wie wir es selbst sind, dass wir so weit gekommen sind", sagte aus den Birken.

Die ersten Zeilen lieferte Brooks Macek, ausgerechnet ein Stürmer geboren in Kanada, aber mit deutschem Vater und deshalb deutschem Trikot. Er hatte zunächst gesehen, dass die Nordamerikaner wie die Schweden versuchten, gleich zu Beginn für klare Verhältnisse zu sorgen. Doch sie schafften es genauso wenig.

Dafür traf Macek in doppelter Überzahl zur Führung (15.). Auch in den drei Spielen zuvor erzielte Sturms Team im Powerplay das 1:0, jede diese Partien wurde gewonnen. Das sorgte für ein gutes Gefühl auf dem Eis.

Deutschland zeigte Kanada Grenzen auf

So sehr, dass es fast schon frech war, was die DEB-Auswahl da zeigte. Sie störten die Kanadier, die sich schwächer präsentierten als Schweden, früh im Spielaufbau, gestalteten das Spiel völlig offen. Auf der Tribüne saß fast die halbe deutsche Olympiamannschaft und staunte. DEB-Präsident Franz Reindl hatte sogar noch Karten nachordern müssen, weil das deutsche Kontingent nicht ausreichte.

Alle waren im Eishockeyfieber, erst recht, als Matthias Plachta auf 2:0 erhöhte (24.). Die Spielfreude trieb immer seltsamere Blüten, ein in der neutralen Zone abgefangener Angriff der Kanadier endete mit dem 3:0 durch Mauer, der den Puck artistisch mit dem Schläger zwischen den Beinen ins Netz bugsierte (27.). Das deutsche Team überzeugte nicht nur kämpferisch, sondern zeigte spielerische Klasse.

Mit mentaler Stärker zum Erfolg

Zwar taten die Kanadier einiges, um das Spiel zu drehen, doch nach dem zweiten Überzahltreffer durch Plachta zum 4:1 zeigte die Mannschaft, die die vorherigen drei Partien im Penaltyschießen oder in der Verlängerung gewonnen hatte, einmal mehr ihre mentale Stärke. Sie ließ sich durch die Anschlusstreffer nicht beunruhigen und brachte den Sieg gekonnt über die Zeit.

"Das ist der größte Tag für das deutsche Eishockey. Ich habe vor ein paar Tagen gesagt: Jeder redet noch von 1976, von dem Team, das die Medaille geholt hat – für die nächsten 50 Jahre wird jeder von diesem Team reden", sagte Verteidiger Christian Ehrhoff. Der Ruhm der glorreichen Mannschaft von 1976 wird bleiben, aber er wird in Zukunft im Schatten stehen der Heldentaten der Mannschaft von 2018.

Eine weitere steht vielleicht noch aus. Unmöglich erscheint nichts mehr. Moritz Müller sagte: "Warum sollen wir nicht Olympiasieger werden? Wir spielen doch das Finale, lass mal Olympiasieger werden!"

Die deutschen Medaillengewinner:

Die deutschen Biathleten Erik Lesser (v.l.), Benedikt Doll, Arndt Peiffer und Simon Schempp freuen sich über Bronze mit der Staffel – bei einer besseren Schießleistung wäre aber sogar der Sieg drin gewesen Foto: Hendrik Schmidt/dp

Gold für Deutschland: Die deutschen Kombinierer Vinzenz Geiger, Fabian Rießle, Eric Frenzel und Johannes Rydzek siegten erstmals seit 1988 mit der Staffel Foto: Reuters/Carlos Barria

Das Duo Mariama Jamanka (r., Pilotin) und Anschieberin Lisa Buckwitz stellte mit seinem Sieg im Zweierbob bereits am zwölften Tag den Gold-Rekord für eine deutsches Olympiateam ein Foto: Reuters

Historischer Dreifachsieg in der nordischen Kombination: Johannes Rydzek (Nr. 5) holte Gold, Fabian Rießle (6) Silber und Eric Frenzel (4) Bronze. Foto: Reuters

Stephan Leyhe, Karl Geiger, Richard Freitag und Andreas Wellinger (v. l. n. r.) jubeln über Silber im Mannschaftsspringen Foto: Daniel Karmann / dpa



Francesco Friedrich (vorn) und Anschieber Thorsten Margis holten Gold im Zweierbob Foto: EDGAR SU / REUTERS

Fotofinish: Biathlet Simon Schempp (l.) hätte im Massenstart beinahe sogar Gold gewonnen. Am Ende musste er sich nur dem Franzosen Martin Fourcade geschlagen geben Foto: Reuters

Normalschanzen-Olympiasieger Andreas Wellinger flog auf der Großschanze zu Silber Foto: Christian Walgram / imago/GEPA pictures

Jacqueline Lölling jubelt über Silber im Skeleton Foto: Tom Pennington / Getty Images

Die Rodler Tobias Wendl, Tobias Arlt, Nathalie Geisenberger und Johannes Ludwig (v. l. n. r.) jubeln über Gold in der Mixed-Teamstaffel Foto: ARND WIEGMANN / REUTERS



Laura Dahlmeier gewann im Biathlon-Einzelrennen nach zweimal Gold ihre dritte Medaille in Pyeongchang: Bronze Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

So sehen Sieger aus: Die Eiskunstläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot bei ihrer goldenen Ehrenrunde. Das Paar lief nach einer starken Kür noch von Platz vier zu Gold Foto: dpa

Die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt holten Gold im Doppelsitzer Foto: Getty Images

Für das Weltmeister-Duo Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) blieb immerhin noch Bronze Foto: Reuters

Fantastisch: Eric Frenzel (M.) verteidigte in der nordischen Kombination seinen Titel. Österreichs Lukas Klapfer (l., Bronze) und der japanische Silbermedaillen-Gewinner Akito Watabe gratulierten dem deutschen Fahnenträger Foto: Reuters



Natalie Geisenberger gewann als erste Rodlerin zum dritten Mal Gold Foto: EDGAR SU / REUTERS

Dajana Eitberger machte mit Silber den deutschen Doppelsieg im Rodeln perfekt Foto: Tobias Hase / dpa

Skispringerin Katharina Althaus jubelte über Silber Foto: dpa

Benedikt Doll sorgte mit Bronze über 12,5 Kilometer Verfolgung für die zweite Medaille der deutschen Biathlon-Herren Foto: dpa

Biathletin Laura Dahlmeier triumphierte auch in der Verfolgung und holte damit ihre zweite Goldmedaille in Pyeongchang Foto: Reuters



Johannes Ludwig gewann völlig unerwartet die Bronzemedaille im Rodeln Foto: Getty

Arnd Peiffer holte überraschend Gold im Biathlon-Sprint

Andreas Wellinger siegte von der Normalschanze und holte damit das erste deutsche Skisprung-Gold im Einzel seit Jens Weißflog 1994 Foto: Getty Images

Laura Dahlmeier holte Gold im Biathlon über 7,5 Kilometer und eröffnete damit den erhofften deutschen Medaillenregen in Pyeongchang Foto: dpa

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.