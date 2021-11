HSV News: Tim Leibold operiert – „ihn kann man nicht ersetzen“

Hamburg. Eine Woche nach seinem Kreuzbandriss ist HSV-Profi Tim Leibold am rechten Knie operiert worden. Der linke Verteidiger hatte sich die schwere Verletzung beim dramatischen Pokalerfolg in Nürnberg am vergangenen Dienstag zugezogen. Mit Leibolds Rückkehr rechnen die Hamburger erst zur kommenden Saison.

Wie schwer der Ausfall wiegt, hatte HSV-Trainer Tim Walter bereits vergangene Woche angedeutet. Am Dienstag stimmte er zum Auftakt der Vorbereitung auf das Zweitligaspiel beim Karlsruher SC (Sonnabend, 20.30 Uhr/Sport1 und Sky, Liveticker bei Abendblatt.de) noch einmal ein Loblied auf Leibold (27) an.

HSV-Trainer Walter: „Leibold kann man nicht ersetzen“

„Ihn kann man nicht ersetzen“, sagte Walter in einer Medienrunde. Nicht nur sportlich, sondern auch mit seinem Charakter sei der frühere Kapitän von überragender Bedeutung für die Mannschaft. Walter: „Ihn kann man allenfalls vertreten.“

In Nürnberg und auch beim 1:1 gegen Holstein Kiel am vergangenen Sonnabend hatte sich Miro Muheim an dieser Aufgabe versucht. Mit der Leistung des Schweizers zeigte sich Walter insgesamt einverstanden. Sie sei „gut bis verbesserungswürdig“ gewesen.

HSV-Check: Tim Leibolds Ausfall und die Folgen HSV-Check: Tim Leibolds Ausfall und die Folgen

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Heuer Fernandes fehlt erneut im Training

Ob Daniel Heuer Fernandes in Karlsruhe ins HSV-Tor zurückkehren kann, ist offen. Auch am Dienstag fehlte die Nummer eins beim Training. Heuer Fernandes hatte in Nürnberg eine Kapselverletzung im Knie erlitten. Gegen Kiel durfte an seiner Stelle Marko Johansson debütieren.

Auch am Dienstag fehlt noch Torhüter Daniel Heuer Fernandes… #HSV pic.twitter.com/CgBpy1ABho — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) November 2, 2021