Live: So läuft das Derby zwischen dem HSV und Holstein Kiel

Hamburg. Im siebten Anlauf will der HSV endlich seine Sieglosserie gegen den Nordrivalen Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga beenden. „Als Holstein-Trainer habe ich zweimal gegen den HSV gewonnen. Nun wollen wir den Spieß umdrehen“, kündigte der neue HSV-Coach Tim Walter vor dem Gastspiel seines Ex-Clubs in Hamburg an diesem Sonnabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) an.

HSV-Trainer Walter stellt gegen Kiel auf vier Positionen um

Walter musste nach dem dramatischen Pokalerfolg in Nürnberg auf zwei Positionen umstellen. Anstelle von Tim Leibold, der nach seinem Kreuzbandriss wohl erst nächste Saison wieder spielen kann, beginnt Miro Muheim auf der linken Abwehrseite. Auch Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes fällt wegen seiner Kapselverletzung im Knie wie befürchtet aus. Neuzugang Marko Johansson kommt so zu seinem Ligadebüt.

Unsere Startelf für das heutige Nordduell 1️⃣1️⃣



Johansson, Heyer, Schonlau (C), Glatzel, Kittel, Reis, Jatta, Meffert, Muheim, David, Alidou 🔷



Unsere Bank: Opperman, Gyamerah, Kinsombi, Doyle, Kaufmann, Wintzheimer, Meißner, Suhonen, Vuskovic 🔄#nurderHSV #HSVKSV pic.twitter.com/CzoDd6gGr6 — Hamburger SV (@HSV) October 30, 2021

Zwei weitere Personalwechsel sind sportlich begründet: Zurück in der Startelf sind Bakery Jatta und Faride Alidou, für sie rücken Mikkel Kaufmann und Tommy Doyle auf die Bank.

Holstein Kiel beginnt mit den früheren HSVern Finn Porath und Lewis Holtby. Hamburgs einstiges Toptalent Fiete Arp ist zunächst Ersatz.