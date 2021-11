Stromrechnungen nicht bezahlt – Profi-Club droht das Aus

Der Fußball-Ticker am 2. November 2021:

Rechnungen nicht bezahlt: China-Club droht Aus

Ein weiterer chinesischer Club ist in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Wie der Hebei FC mitteilte, könne der Club die Stromrechnungen derzeit nicht rechtzeitig bezahlen. Daher wurden mehrere Jugendteams in den Urlaub geschickt. Der Club befindet sich im Besitz der Immobilienfirma China Fortune Land Development.

Erst im Februar hatte Meister Jiangsu FC den Betrieb eingestellt. Die Liga hat derzeit bis Anfang Dezember eine Pause eingelegt, damit sich die Nationalmannschaft auf die WM-Qualifikationsspiele vorbereiten kann. Ob Hebei danach noch weiterspielt, erscheint ungewiss.

Italiens Meistercoach Conte übernimmt Tottenham

Der ehemalige italienische Nationaltrainer Antonio Conte wird neuer Coach von Tottenham Hotspur. Der 52-Jährige unterschrieb in London einen Vertrag bis zum Sommer 2023 mit einer Option auf Verlängerung. Das gab der Tabellenneunte der englischen Premier League am Dienstag bekannt.

Der frühere Meistermacher des Spurs-Rivalen FC Chelsea folgt in London auf Nuno Espírito Santo. Von dem Portugiesen hatte sich Tottenham erst am Montag nach nur 17 Spielen getrennt. Am Sonntag hatte der Club mit 0:3 gegen den kriselnden Rekordmeister Manchester United verloren – die dritte Niederlage binnen vier Spielen.

Conte hatte in der vergangenen Saison mit Inter Mailand die Meisterschaft in der Serie A gewonnen und den Club anschließend verlassen. Von 2016 bis 2018 war er Chelsea-Coach. Mit den Blues wurde der einstige Mittelfeldspieler 2017 englischer Meister und holte 2018 den FA Cup. Kurz nach dem Pokalerfolg wurde er jedoch entlassen, weil Chelsea die Champions-League-Qualifikation verpasst hatte.

Steinmeier verabschiedet Löw im Schloss Bellevue

Große Ehre für Joachim Löw: Der Weltmeistercoach von 2014 wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch verabschiedet. Das deutsche Staatsoberhaupt hat den langjährigen Bundestrainer zum „Ehrenessen“ ins Schloss Bellevue eingeladen.

15 Jahre Amtszeit, die meisten Länderspiele als Bundestrainer (198), Titel bei WM und Confed Cup (2017): „All diese Verdienste und herausragenden Leistungen möchte der Bundespräsident würdigen“, teilte das Bundespräsidialamt der „Bild“-Zeitung mit.

Die besondere Verabschiedung ist ein Novum: Löws Vorgänger Rudi Völler und Jürgen Klinsmann erhielten wie der 61-Jährige zwar den Verdienstorden der Bundesrepublik, das Essen aber gibt es nur für ihn.Kommende Woche wird Löw auch von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verabschiedet. Beim WM-Qualifikationsspiel in Wolfsburg gegen Liechtenstein (11. November) gibt es einen großen Bahnhof für ihn, zahlreiche Weggefährten sollen dann Spalier stehen.

Paris in Leipzig ohne Superstar Messi

RB Leipzig hat beim Champions-League-Duell gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain eine Sorge weniger. Superstar Lionel Messi fällt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) aufgrund von Oberschenkelproblemen und Knieschmerzen aus. Im Hinspiel (3:2) hatte Messi zwei Treffer erzielt. Auch der italienische Europameister Marco Verratti (Hüftverletzung) reist nicht mit nach Leipzig. Dies teilte PSG am Dienstag mit.

Im Gegenzug kehrt Kylian Mbappé zurück in den Kader der Franzosen. Der Weltmeister war am Freitag beim 2:1-Sieg gegen Meister OSC Lille wegen einer HNO-Infektion nicht dabei. Paris steht sowohl in der heimischen Liga als auch in der Gruppe A der Königsklasse an der Tabellenspitze. Die punktlosen Leipziger hätten bei einer weiteren Niederlage das Achtelfinale bereits verpasst.

Leipzig erwartet gegen PSG volles Haus

RB Leipzig kann für die schwierige Champions-League-Mission gegen das Pariser Starensemble wieder auf die volle Unterstützung seiner Fans zählen. „Wir sind ausverkauft!“, teilten die Sachsen einen Tag vor dem wichtigen vierten Gruppenspiel am Mittwoch mit. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ist die heimische Arena mit über 42.000 Zuschauern wieder voll belegt.

Grund für die zugelassene Vollauslastung ist die Konzeptumstellung der Leipziger von 3G auf 2G. Mit Ausnahme von Schülern und aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpfte Personen erhalten nur Geimpfte und Genesene Zutritt zum Stadion. Dort gelten weder eine Maskenpflicht noch Abstandsregeln.

Fünfjährige Stadionsperre für drei Bergamo-Fans

Drei Fans des italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo sind mit einer fünfjährigen Stadionsperre belegt worden. Die Anhänger des Clubs des Nationalspielers Robin Gosens hatten nach dem Spiel gegen Lazio Rom am Sonnabend (2:2) Gäste-Torhüter Pepe Reina mit Gegenständen beworfen.

Reina wurde von einer Münze am Kopf getroffen und musste ärztlich versorgt werden. Bergamo droht aufgrund des Vorfalls ebenfalls eine Strafe.

Hertha BSC erhöht Stadionkapazität

Bundesligist Hertha BSC öffnet nach der Anpassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung die Ostkurve für die Fans. Bereits im Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr/DAZN) können Dauerkarteninhaber der Saison 2019/2020, die für diese Spielzeit kein neues Saisonticket gekauft haben, sich über den Online-Shop eine Karte für die Partie des 11. Spieltags sichern, wie der Verein auf seiner Internetseite mitteilte.

Insgesamt dürfen bis 37.500 Zuschauer nach der 3G-Regelung in das Stadion kommen und somit 50 Prozent der Kapazität. Bisher durften lediglich bis zu 25.000 Besucher die Tore passieren.

Herzprobleme: Barcelona drei Monate ohne Agüero

Der argentinische Fußball-Nationalspieler Sergio Agüero (33) muss nach seinem Zusammenbruch in einem Spiel der spanischen Liga für mindestens drei Monate pausieren. Das teilte der FC Barcelona am Montagabend mit, ohne eine genaue Diagnose zu nennen. Agüero sei von Dr. Josep Brugada eingehend untersucht und behandelt worden, Brugada ist renommierter Kardiologe und Spezialist für Herzrhythmusstörungen.

„Agüero steht dem Team nicht zur Verfügung“, teilte der FC Barcelona mit, „in den kommenden drei Monaten wird die Effektivität der Behandlung bewertet, um seinen weiteren Genesungsprozess zu bestimmen.“

Agüero war am Sonnabend im Spiel gegen Deportivo Alavés (1:1) schon in der ersten Halbzeit einige Augenblicke nach einem Luftzweikampf benommen zu Boden gegangen. Er wurde einige Minuten behandelt und dann vom Platz geführt. Gleich im Anschluss folgten erste Herzuntersuchungen im Krankenhaus. Der Stürmer war im vergangenen Sommer von Manchester City nach Barcelona gewechselt.

3. Liga: Osnabrück springt auf Aufstiegsplatz

Der VfL Osnabrück ist in der 3. Liga auf einen Aufstiegsplatz gesprungen. Die Mannschaft von Daniel Scherning setzte sich zum Abschluss des 14. Spieltags beim SC Verl mit 2:1 (2:0) durch und steht mit 24 Punkten auf dem zweiten Rang. Verl hingegen bleibt im unteren Tabellendrittel nahe der Abstiegsplätze stecken.

Maurice Trapp (23.) brachte die Gäste vor 5224 Zuschauern im Sportpark in Lotte per Kopf nach einem Eckball in Führung, Sebastian Klaas erhöhte nur wenige Minuten später (35.). Verls Cyrill Akono gelang im zweiten Durchgang lediglich noch der Anschlusstreffer (70.).