HSV-Liveticker: So läuft die 2G-Premiere gegen Fortuna Düsseldorf

Hamburg. Vor der größten Kulisse seit Beginn der Pandemie will sich der HSV am Sonnabendabend näher an die Aufstiegsränge der 2. Bundesliga heranpirschen. Voraussetzung ist ein Sieg im sogenannten Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Die Hamburger haben seit sechs Spielen nicht mehr verloren, konnten allerdings nur zwei dieser Partien gewinnen.

HSV-Trainer Walter lässt gegen Düsseldorf die Jungen ran

HSV-Trainer Tim Walter hat auf das enttäuschende 1:1-Unentschieden in Aue vor zwei Wochen reagiert und drei Youngstern das Vertrauen geschenkt: Anstelle von David Kinsombi und des vierfachen Saisontorschützen Moritz Heyer dürfen sich im Mittelfeld Anssi Suhonen (20) und Ludovit Reis (21) versuchen – beide hatten in Aue nach ihrer Einwechslung das Hamburger Spiel belebt. Im Angriff kommt überraschend Robin Meißner (22) zu seiner Saisonpremiere, für ihn muss Manuel Wintzheimer weichen.

Verzichten muss Walter auf die verletzten Verteidiger Josha Vagnoman, Maximilian Rohr und Stephan Ambrosius sowie die Torhüter Tom Mickel und Marko Johansson. Als Ersatz für Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes steht somit Nachwuchskraft Leo Oppermann (20) erstmals seit acht Wochen wieder im Kader. Größere Chancen auf sein Profidebüt hat Flügelstürmer Faride Alidou (20), der ebenfalls auf der Bank Platz nimmt.

HSV-Lokalrivale FC St. Pauli hat am Nachmittag vorgelegt und mit einem 4:2-Sieg beim 1. FC Heidenheim seine Tabellenführung gefestigt. Im Verfolgerduell hatten sich Paderborn und Regensburg am Freitag gegenseitig die Punkte weggenommen, während der FC Schalke mit einem ganz späten Sieg in Hannover den Anschluss an die Aufstiegsplätze hergestellt hatte.

Tabellenspitze 2. Bundesliga

1. FC St. Pauli 10 Sp. / 23:10 Tore / 22 Pkt.

2. Jahn Regensburg 10 / 21:11/ 19

3. FC Schalke 04 10 /17:11 / 19

4. SC Paderborn 10 / 21:11 / 18

5. Karlsruher SC 10 / 16:12 / 16

6. 1. FC Nürnberg 9 / 11:7 / 15

7. 1. FC Heidenheim 10 / 12:13 / 15

8. HSV 9 / 15:11 / 14

HSV spielt gegen Düsseldorf erstmals unter 2G-Regeln

Erstmals kommt im Volksparkstadion die 2G-Regel zur Anwendung: Nur geimpfte und genesene Zuschauer erhalten Zugang – theoretisch bis zu 57.000. Nach der bisherigen 3G-Regel, bei der auch negativ Getestete eingelassen wurden, war die Kapazität auf zuletzt 25.000 Plätze begrenzt. Auch die Maskenpflicht entfällt.

Auf die Unterstützung der lautesten Anhänger muss der HSV aber weiter verzichten. Die aktive Fanszene hatte am Donnerstag einen Stimmungsboykott angekündigt.