Klopp kritisiert Termin-Wahnsinn im Fußball

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 15. Oktober 2021:

Klopp kritisiert der Terminwahnsinn im Fußball

Jürgen Klopp hat einmal mehr den eng getakteten Spielplan im Profifußball kritisiert. „Es ist verrückt, was wir da machen“, sagte der 54-Jährige in einem Interview von Sky Sport. „Wir haben weder eine Pause noch eine richtige Vorbereitung und während der Saison auch keine Zeit zum trainieren. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, da stimmt etwas nicht“, meinte der 54 Jahre alte Coach des FC Liverpool.

„Langfristig kann das nur in eine Richtung führen – und das ist die falsche. Deshalb sollte das geändert werden“, forderte der deutsche Startrainer und lobte die Spieler: „Dass die Jungs trotzdem auf so einem hohen Niveau performen, ist den Jungs zuzuschreiben.“ Der Premier-League-Zweite Liverpool spielt am Sonnabend beim FC Watford, schon am Dienstag geht es für die Reds in der Champions League bei Atlético Madrid weiter.

Klopp kritisierte in dem Interview auch die Nations League: „Wir hatten damals gesagt, als die Nations League eingeführt wurde, dass das ein komplett unsinniger Wettbewerb ist. Der Grund dafür war, dass es zu viele bedeutungslose Spiele gibt, es so viele Freundschaftsspiele gibt.“ Nun sei der Wettbewerb da, und es gebe keine Möglichkeit mehr, mal ein Spiel rauszunehmen. „Alle Verbände haben sich da reinmanövriert“, sagte Klopp. „Der Spieler muss es ausbaden, das ist absoluter Wahnsinn.“ Und: „Diese Gier wird auf dem Rücken der Spieler ausgetragen.“

Er verglich den Profifußball mit dem US-Sport. „Beim Fußball wird viel Geld umgesetzt, bei den amerikanischen Sportarten noch mehr. Die haben alle vier Monate Pause plus eine Vorbereitung. Die spielen auch bumm, bumm, bumm, bumm – aber die haben eine Pause“, meinte der frühere Trainer von Borussia Dortmund.

Klopp hatte zuletzt auch die Pläne des Weltverbandes FIFA heftig kritisiert, die WM alle zwei Jahre auszutragen. „An einem Punkt muss jemand verstehen, dass wir ohne die Spieler, der wichtigsten Zutat dieses wunderbaren Spiels, nicht spielen können“, hatte er gesagt.

TV-Experte Hamann zweifelt an Chelseas Meisterchance

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann traut dem FC Chelsea von Teammanager Thomas Tuchel die Meisterschaft in der Premier League nicht zu. „Ich glaube nicht, dass sie auf demselben Niveau wie Liverpool und Manchester City sind. Die Champions League kannst Du gewinnen, wenn du nicht die beste Mannschaft hast. Aber die Meisterschaft nicht“, sagte Hamann bei SPOX und Goal über den Tabellenführer: „Deshalb wäre Platz drei für Chelsea das Höchste der Gefühle.“

Auch beim Champions-League-Triumph über Manchester City habe Tuchel von dem „Wahnsinn Guardiolas“ profitiert, ohne defensiven Mittelfeldspieler in die Partie zu gehen. „In der Liga waren sie vergangene Saison 25 Punkte hinter City und haben auch zuletzt von ihnen eine Lehrstunde erteilt bekommen“, so Hamann.

Der 48-Jährige, langjähriger Profi beim FC Liverpool und Manchester City, sieht seine ehemaligen Klubs qualitativ enteilt: „Man hat beim 2:2 am letzten Spieltag gesehen, dass Liverpool und ManCity die besten Teams in England sind. Von daher würde es mich wundern, wenn nicht eins der beiden Teams Meister wird.“

Nach Krankenhaus-Aufenthalt: Pele kann wieder scherzen

Zwei Wochen nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus ist Brasiliens Fußball-Idol Pele schon wieder zu Scherzen aufgelegt. „Es geht mir besser, ich bin sogar bereit, am Sonntag zu spielen“, sagte der dreimalige Weltmeister in einem Video auf dem Instagram-Account seiner Töchter.

Dem 80-Jährigen war Anfang September im Albert-Einstein-Hospital von Sao Paulo ein Tumor im Dickdarm entfernt worden. Ende vergangenen Monats durfte Pele, zwischenzeitlich wegen Atemproblemen auf die Intensivstation verlegt, die Klinik verlassen.

Die Fußball-Legende hatte in den vergangenen Jahren vor allem mit Hüftproblemen zu kämpfen, die ihn beim Gehen stark behinderten. Wegen einer Urin-Infektion hatte der Südamerikaner, dem zu Spielerzeiten eine Niere entfernt worden war, im April 2019 einige Tage in einem Pariser Krankenhaus verbringen müssen.