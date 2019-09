Die HSV-News am Donnerstag, den 12. September 2019:

Gyamerah-Schock: HSV will personell nicht nachlegen

Heute trainingsfrei beim HSV

Schnapszahlen-Geburtstag von Hecking

Auswärtstickets für Bielefeld nach kurzer Zeit vergriffen

Ex-HSV-Star Kompany bekommt ein Denkmal

Wie der HSV auf den Gyamerah-Schock reagiert

Auch wenn der Schock noch tief sitzt, müssen sich die HSV-Bosse über personelle Konsequenzen nach dem Wadenbeinbruch von Jan Gyamerah beratschlagen. Der einzige Rechtsverteidiger des Kaders wird monatelang ausfallen und erst im Laufe der Rückrunde wieder einsatzfähig sein. Obwohl das Transferfenster seit dem 2. September geschlossen ist, dürfte der Club in der Theorie weiterhin vertragslose Spieler verpflichten.

Sanitäter versorgen den verletzten Gyamerah noch auf dem Platz.

Foto: Maik Weiler

Doch die Tendenz geht dahin, dass die Hamburger nicht noch einmal personell nachlegen werden. Somit kommen drei Alternativen für Gyamerah, der als Rechtsverteidiger gesetzt war, infrage: Offensivspieler Khaled Narey, Mittelfeldspieler Jeremy Dudziak und Linksaußen Josha Vagnoman.

Trainingsfrei beim HSV

Im Volkspark hört man heute nur die Vögel zwitschern: Nach dem Gyamerah-Schock ist am heutigen Donnerstag trainingsfrei. Ab Freitag beginnt HSV-Trainer Dieter Hecking intensiv mit der Vorbereitung auf das Stadtderby beim FC St. Pauli (Montag, 20.30 Uhr/Sky und im Abendblatt-Liveticker). Dem Coach muss es dabei auch gelingen, dass die Spieler die schrecklichen Bilder, wie es am Mittwoch zur Verletzung von Gyamerah kam, aus ihren Köpfen kriegen.

Schnapszahlen-Geburtstag von Hecking

Dass der heutige Tag sich eignet, um der Mannschaft trainingsfrei zu geben, liegt auf der Hand. Denn Dieter Hecking feiert heute seinen 55. Geburtstag. Das Hamburger Abendblatt wünscht dem Coach alles Gute, viel Gesundheit und weiterhin viel Erfolg. Dieselben Wünsche gehen natürlich auch an Abwehrspieler Gideon Jung, der an diesem Donnerstag 25 Jahre alt geworden ist.

Bielefeld-Tickets nach wenigen Minuten vergriffen

Das ging schnell: Im heute nachgeholten Mitglieder-Vorverkauf für das Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld (Montag, 21. Oktober, 20.30 Uhr) waren sämtliche Tickets für den Gästeblock nach nur wenigen Minuten vergriffen. Schon morgens um 8.48 Uhr teilte der HSV mit, dass das Kontingent ausgeschöpft sei. Pro Mitglied waren zwei Karten erhältlich. Der ursprünglich für Mittwoch angesetzte Vorverkauf war wegen technischer Probleme verschoben worden. Beide Vereine pflegen eine Fanfreundschaft.

Ex-HSV-Star Kompany bekommt ein Denkmal

Eine Statue zu Ehren von Vincent Kompany – allerdings nicht in Hamburg, sondern auf der Insel. Der Belgier war über Jahre Kapitän von Manchester City und führte den Verein zu vier Meistertiteln in der Premier League. Nun errichtet der Club ihm ein Denkmal. Kompany hatte die Citizens im Sommer nach elf Jahren verlassen und ist nun Spielertrainer beim RSC Anderlecht.

Kompany musste beim Benefizspiel am Mittwochabend in Manchester wegen einer Oberschenkelverletzung passen.

Foto: imago / Prime Media Images

ManCity überraschte seinen in der Stadt ungeheuer populären Ex-Kapitän mit einem weiteren bleibenden Andenken. Der Weg, der die Jugendakademie mit dem Trainingsgelände der Profis verbindet, wurde in „Vincent Kompany Crescent“ umbenannt, ein entsprechendes Schild mit einem Mosaik, das Kompany zeigt, im Beisein des Abwehrrecken am Mittwoch enthüllt.