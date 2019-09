Hamburg. Trainings-Schock beim HSV: Rechtsverteidiger Jan Gyamerah scheint sich bei der Vormittagseinheit am Mittwoch schwer am linken Knöchel verletzt zu haben. Bei einem Kleinfeldturnier im Modus Fünf gegen Fünf blieb der im Sommer vom VfL Bochum verpflichtete Profi ohne gegnerische Einwirkung bei einer Flanke im Rasen hängen und knickte um. Der 24-Jährige hörte es in seinem Körper knacken, krümmte sich am Boden und schrie laut vor Schmerzen. Torwarttrainer Kai Rabe rannte als Erster zu Gyamerah, um sich nach seiner Gesundheit zu erkundigen. Erste Tendenz: Es sieht nicht gut aus.

Die HSV-Profis stehen besorgt um den verletzten Jan Gyamerah herum.

Foto: Maik Weiler

Nach dem Schock brach Trainer Dieter Hecking das Turnier ab. Gyamerah wurde noch auf dem Platz von Sanitätern behandelt und anschließend mit einem Rettungswagen ins UKE gefahren. Nun wird er genauer untersucht, anschließend soll eine Diagnose verkündet werden.

Gyamerah-Ausfall wiegt besonders schwer

Sein voraussichtlich langfristiger Ausfall würde den HSV besonders schwer treffen. Gyamerah ist der einzige Rechtsverteidiger des Kaders. Als erste Alternative gilt Offensivspieler Khaled Narey, der auf dieser Position auch schon zu seiner Zeit bei Greuther Fürth ausgeholfen hatte. Auch der vom Kiezclub geholte Jeremy Dudziak hat in der Vergangenheit bereits hinten rechts in der Viererkette gespielt.

Gleichwertig zu ersetzen ist Gyamerah aber in jedem Fall nicht. Der gebürtige Berliner hinterließ in den bisherigen Saisonspielen einen starken Eindruck. Defensiv solide sorgt er mit seinen offensiven Vorstößen immer wieder für Torgefahr. Vor allem das Zusammenspiel mit Flügelstürmer Narey funktioniert schon sehr gut. Auf seiner Position als Rechtsverteidiger ist Gyamerah im Normalfall unantastbar. Nun fällt er mindestens für das anstehende Stadtderby am Montag beim FC St. Pauli (20.30 Uhr) aus. Wahrscheinlich sogar noch deutlich länger.