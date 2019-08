Die HSV-News am Donnerstag, den 29. August 2019:

Gyamerah sorgt für Schrecksekunde im HSV-Training

Hecking: Hannover spielt um Aufstieg mit

HSV im Nordduell klarer Wettfavorit

96-Coach Slomka mit Personalsorgen

Titz: Jatta leidet im Verborgenen

Sportrechtler: Risiko für HSV gering

U-20-Nationalcoach Baum nominiert HSV-Duo

HSV fordert Zverev zum "Trikottausch" auf

Während Spiel: Diebe stehlen Ostrzoleks 15.000-Euro-Rolex

Gyamerah muss im Training einstecken

Schrecksekunde im HSV-Training am Donnerstagvormittag: Der rechte Verteidiger Jan Gyamerah bekam in einem Zweikampf einen Schlag gegen das (ungeschützte) Schienbein und musste bandagiert werden. Nach einer kurzen Pause konnte er aber wieder ins Training einsteigen.

Damit sollte Gyamerah dem Tabellenführer im Nordduell gegen Hannover 96 (Sonntag, 13.30 Uhr, Volksparkstadion/Sky und Onefootball, Liveticker bei Abendblatt.de) zur Verfügung stehen. Bisher stand er in jedem Pflichtspiel der Saison von Anfang an auf dem Platz.

Kapitän Aaron Hunt konnte wie schon am Mittwoch die Einheit mitmachen, ohne dass ihm die lädierte Leiste wieder Probleme gemacht hätte. Zumindest ein Kurzeinsatz gegen Hannover sollte drin sein.

Hecking wehrt Favoritenrolle ab

Das Training am Freitag ist nicht öffentlich, im Abschlusstraining am Sonnabend (13.30 Uhr) wird Trainer Dieter Hecking die Belastung in Grenzen halten.

Vor dem kommenden Gegner hat Hecking trotz nur fünf Punkten aus vier Spielen und Tabellenplatz zehn großen Respekt. "Hannover hat noch einmal eine andere Qualität als Bochum oder Karlsruhe", sagte er der "Bild"-Zeitung. "Sehen Sie sich die erste Elf von 96 an und wie viele Bundesliga-Spiele da auf dem Platz stehen. Und dann vergleichen Sie es mit dem HSV. Die haben die erfahrenere Mannschaft. Am Ende des Tages werden sie um den Aufstieg spielen."

HSV gegen Hannover klarer Wettfavorit

Die Wettanbieter sehen das allerdings ganz anders. Für Bwin ist der HSV klarer Favorit: Für einen Euro Einsatz auf Heimsieg gibt es im Erfolgsfall nur 1,78 Euro zurück. Schon ein Unentschieden käme für die Buchmacher überraschend (Quote 3,70), ein Hannoveraner Sieg noch überraschender (4,25).

96-Coach Slomka hat defensiv Probleme

In der Tat plagen Hannovers Trainer Mirko Slomka Personalsorgen. Nach den Abgängen von Ex-HSV-Profi Walace (Udinese) und Iver Fossum (Aalborg) klafft eine Lücke im defensiven Mittelfeld. Dorthin beorderte Slomka zuletzt den ebenfalls wechselwilligen Offensivmann Genki Haraguchi.

Als mögliche Verstärkung ist in Hannover der frühere Nationalspieler Christian Träsch (31/zuletzt Ingolstadt) im Gespräch.

Titz: Jatta leidet hinter verschlossener Tür

Christian Titz (r.) trainierte Bakery Jatta beim HSV sowohl in der U21 als auch bei den Profis.

Foto: imago/Oliver Ruhnke

Der frühere HSV-Trainer Christian Titz empfindet den Wirbel um seinen ehemaligen Spieler Bakery Jatta als besorgniserregend. „Man darf nicht vergessen: Es geht um einen Menschen. Ich würde mir wünschen, dass wir in diese Diskussion schnell Ruhe und Klarheit bekommen, damit Bakery wieder das tun kann, was er am liebsten tut: Fußball spielen“, sagte der 48-Jährige der Funke-Mediengruppe, zu der auch das Abendblatt gehört. Titz arbeitete mit Jatta sowohl in der zweiten Mannschaft des HSV als auch als Trainer der Profis zusammen.

Titz, jetzt Coach des Regionalligisten Rot-Weiss Essen, bescheinigte seinem Ex-Schützling zwar eine starke Persönlichkeit. „Er kann viele Dinge, so scheint es, äußerlich ausblenden. Aber glauben Sie mir, er ist auch nur ein Mensch. Wenn der hinter verschlossenen Türen ist, dann leidet der“, sagte Titz. Die Vorverurteilung Jattas ohne Beweise sei sehr schwer: „Man muss sich jetzt einmal vorstellen, was für ein großer sozialer Druck auf diesem Jungen herrscht.“

Laut einem Bericht der „Sport Bild“ soll es Zweifel an der Identität des Gambiers geben. Der Fall beschäftigt auch den Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes und das Bezirksamt Hamburg-Mitte. Die Zweitligisten 1. FC Nürnberg, VfL Bochum und Karlsruher SC haben Einspruch gegen die Wertung ihrer Saisonspiele gegen den HSV eingelegt. Jattas Anwalt Thomas Bliwier wies in einer Stellungnahme alle Vorwürfe entschieden zurück.

Sportrechtler: Risiko für HSV gering

Sollte Bakery Jatta der Aufenthaltstitel in Deutschland aufgrund falscher Angaben rückwirkend entzogen werden, muss dies nicht notwendigerweise auch die Spielberechtigung betreffen. Diese Auffassung vertritt der Frankfurter Sportrechtler Thomas Dehesselles in der "Bild"-Zeitung. Es gebe hier keinen Automatismus.

Nach Ansicht des früheren Fifa-Chefjuristen Marco Villiger sei das Risiko für den HSV gering: "Der Spieler spielt ja in einer Seniorenmannschaft, und da ist das Alter unerheblich." Ohnehin müsste dem HSV nachgewiesen werden, dass Verantwortliche des Clubs Jatta eingesetzt haben im Wissen oder aus Unachtsamkeit nicht erkennend, dass dessen Aufenthaltstitel durch Täuschung erschlichen wurde.

U-20-Nationalcoach Baum nominiert Vagnoman, Wintzheimer und Opoku

Der neue U-20-Nationaltrainer Manuel Baum hat Außenverteidiger Josha Vagnoman (18) und Stürmer Mannuel Wintzheimer (20) vom HSV in sein Aufgebot für die Länderspiele gegen die Tschechische Republik (5. September) und in den Niederlanden (8. September) berufen.

Während Wintzheimer bereits sieben Spiele für die zweitälteste Juniorenauswahl bestritten hat, ist es für Vagnoman eine Premiere. Ebenfalls im Aufgebot steht Linksaußen Aaron Opoku, den der HSV für diese Saison an Drittligist Hansa Rostock verliehen hat.

HSV fordert Zverev zum "Trikottausch" auf

Dass Tennisstar Alexander Zverev das Training zu seinem Auftaktmatch bei den US Open im Trikot des FC Bayern bestritten hat, hat den HSV auf den Plan gerufen: Wie wäre es, wenn der gebürtige Hamburger beim nächsten Mal Heimatverbundenheit beweisen würde? Man habe aktuell drei Modelle im Angebot und würde ihm gern "eins rüberschicken", schrieb der HSV in den sozialen Netzwerken.

Eine Antwort Zverevs steht noch aus. Bei seinem Auftritt am Rothenbaum im Juli hatte der ATP-Weltmeister dem HSV den Aufstieg gewünscht.

Ostrzolek Opfer von Kabinen-Klau

Eine böse Überraschung hat der frühere HSV-Profi Matthias Ostrzolek am vergangenen Sonnabend erlebt. Nach dem Spiel gegen Greuther Fürth (1:1), das er nur auf der Reservebank von Hannover 96 erlebte, bemerkte er, dass ihm seine 15.000 Euro teure Rolex-Uhr aus der 96-Kabine gestohlen wurde. Das berichtet die "Bild"-Zeitung.

Der Verein hat die Polizei eingeschaltet. Jeder Hannover-Profi hat in der Kabine zwar ein Wertsachenfach, dieses lässt sich allerdings nicht abschließen. "Wir werden alles versuchen und dabei helfen, die Sache aufzuklären", versprach 96-Manager Jan Schlaudraff.