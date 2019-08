Gregoritsch hakt den Werder-Flirt ab

Nach dem geplatzten Wechsel zu Werder Bremen will sich Offensivakteur Michael Gregoritsch ganz auf seinen Job beim FC Augsburg konzentrieren. „Klar war das interessant. Aber die Sache ist vorbei, jetzt zählt die Aufgabe hier“, sagte der 25-Jährige dem Kicker. Er wäre gerne an die Weser gewechselt: „Aber ein Transfer muss für alle Seiten passen, das war nicht der Fall.“

Der österreichische Nationalspieler galt als Wunschspieler von Trainer Florian Kohfeldt, aber die vom FCA angeblich geforderte Ablöse im zweistelligen Millionenbereich war den Bremern zu viel. Einen Wechsel zu einem anderen Verein bis zum Schließen des Transferfensters am 2. September ist für Gregoritsch praktisch kein Thema mehr: „Ich bleibe zu 99 Prozent beim FC Augsburg.“

DAZN will noch mehr Bundesligarechte

Nach dem Rechteerwerb für insgesamt 40 Bundesliga-Spiele für die laufende Saison will der Internetanbieter DAZN auch bei den Übertragungsrechten für die kommenden Spielzeiten offensiv gegen Konkurrent Sky mitbieten. „Man sieht, dass wir es ernst meinen. Man sieht auch, dass wir es können“, sagt Thomas de Buhr, Deutschland-Chef von DAZN, im Interview des Portals Sportbuzzer.

„Wir werden uns die Rechtepakete ganz genau anschauen, sobald diese offiziell ausgeschrieben sind und dann entscheiden, was wir machen“, sagte de Buhr. Im kommenden Frühjahr werden die Übertragungsrechte für die Spielzeiten von 2021 bis 2024 vergeben.

DAZN hatte im Juli überraschend die Rechte für insgesamt 45 Spiele von Eurosport gekauft. Die Live-Übertragungen der Bundesliga sind der Kern eines umfassenden und komplexen Vertrages zwischen Eurosport und DAZN. Zu dem unerwarteten Deal gehören auch Olympia und Tennis-Turniere.

Von August bis zum Ende der Rechteperiode 2021 zeigt der Streamingdienst pro Saison 40 Erstliga-Spiele live. Zudem gehören vier Relegationsbegegnungen und der Supercup zum Rechtepaket. Der Großteil der Bundesliga-Partien läuft weiter beim Pay-TV-Sender Sky.

Torhüter nach Mord an Freundin zurück

Der vor neun Jahren in einem aufsehenerregenden Mordfall verstrickte Brasilianer Bruno Fernandes wechselt von der Haftzelle zurück ins Fußballtor. Der 34-Jährige, seit Juli Freigänger, wurde am Dienstag vom unterklassigen Pocos de Caldas FC aus der Region Minas Gerais als Neuzugang vermeldet und im Clubtrikot auf der Homepage vorgestellt. Bruno war 2009 mit CR Flamengo brasilianischer Meister geworden, ehe seine Karriere wenige Monate später ein abruptes Ende nahm.

Bruno war wegen Ermordung seiner Freundin Eliza Samudio sowie Verbergen des bis heute nicht aufgefundenen Leichnams zu 20 Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Wegen guter Führung wurde der einstige Startorhüter im Juli jedoch zum Freigänger mit strengen Auflagen. So bedarf er für Reisen mit seinem neuen Team nun jeweils einer richterlichen Zustimmung.

Dank einer Einstweiligen Verfügung war er schon Anfang 2017 für wenige Wochen auf freien Fuß gekommen. In der Zeit bestritt Bruno einige Spiele für den ebenfalls unterklassigen Klub Boa Esporte aus Varginha. Im Oktober 2018 wurde ihm erstmals eine Hafterleichterung genehmigt, nach einem Verstoß gegen die Auflagen aber kurz darauf wieder entzogen.

Homophobie: Derby Nizza vs. Marseille unterbrochen

In der französischen Ligue 1 ist das Derby zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille (1:2) am Mittwochabend für etwa zehn Minuten unterbrochen worden. Anhänger von Nizza hatten gegen die Gäste und deren Fans gerichtete homophobe Spruchbänder ausgerollt. Schiedsrichter Clement Turpin schickte die Spieler daraufhin in die Kabinen und drohte mit dem Abbruch der Partie.

Schiedsrichter Clement Turpin setzte beim Derby Nizza gegen Marseille ein Zeichen gegen Homophobie.

Foto: Imago/PanoramiC

Frankreichs Staatssekretärin für Gleichstellung, Marlene Schiappa, begrüßte auf Twitter die Entscheidung des Fifa-Schiedsrichters, „dessen Engagement für den Respekt im Fußball bekannt“ sei.

Zwischen den Fanlagern der Clubs aus Südfrankreich herrscht seit vielen Jahren große Rivalität. Die Liga-Verantwortlichen hatten die ursprünglich für das vergangene Wochenende angesetzte Partie des dritten Spieltags auf Mittwoch verlegt, weil die französische Polizei durch den zeitgleich stattfindenden G7-Gipfel in Biarritz ausgelastet war.

Bei Marseilles erstem Saisonsieg trafen Dario Benedetto (31.) und Dimitri Payet (73./Foulelfmeter), Nizzas Wylan Cyprien (63.) gelang ebenfalls per Foulelfmeter der zwischenzeitliche Ausgleich.

Schwere Lose für BVB und Bayer?

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen werden am Donnerstagabend in Monaco vermutlich schwere Gegner für die Champions-League-Vorrunde zugelost. Bei der Zeremonie am Donnerstagabend (18.00 Uhr/Sky/DAZN) sind die Dortmunder im Topf 2 und müssen auf jeden Fall gegen einen europäischen Top-Club wie Titelverteidiger FC Liverpool, den FC Barcelona oder Paris Saint-Germain spielen. Leverkusen ist wie auch RB Leipzig nur in Topf 3. Es drohen mehrere hochklassige Gegner in der Gruppenphase.

Von den Bundesligaclubs ist nur Bayern München in Topf 1. Die ersten Partien der Königsklasse finden am 17. und 18. September statt. Das Finale steigt am 30. Mai 2020 in Istanbul.

Thomas Doll verpasst die Champions League

Der ehemalige HSV-Trainer Thomas Doll hat mit APOEL Nikosia den großen Wurf verpasst. Der zyprische Meister unterlag im Play-off-Rückspiel der Champions-League-Qualifikation bei Ajax Amsterdam 0:2 (0:1) und verpasste damit den Einzug in die lukrative Gruppenphase der Königsklasse. Das Hinspiel war 0:0 ausgegangen. Nikosia kann sich aber mit der Teilnahme an der Europa League trösten.

Thomas Doll steht nach dem Aus gegen Ajax nicht ganz mit leeren Taschen da – APOEL darf nun immerhin in der Europa League starten.

Foto: Imago/eu-images

Für den Halbfinalisten der Vorsaison erzielten der mexikanische Nationalspieler Edson Alvarez (43.) und der Serbe Dusan Tadic (80.) die Tore. Ein Treffer des früheren Schalker Torjägers Klaas-Jan Huntelaar (49.), der im Gegensatz zum Hinspiel in der Ajax-Startelf stand, wurde von DFB-Schiedsrichter Felix Zwayer nicht gegeben. Der Fifa-Referee entschied in Rücksprache mit Videoschiedsrichter Sascha Stegemann und einer Überprüfung der Szene am Monitor auf Abseits.

Ebenso wie der niederländische Rekordmeister zogen auch der FC Brügge und Slavia Prag in die Gruppenphase der Champions League ein. Brügge siegte nach dem 1:0 im Hinspiel in Österreich vor eigenem Publikum ein 2:1 (0:0) gegen den Linzer ASK mit dem früheren Bundesligaprofi Valerien Ismael auf der Trainerbank. Slavia gewann 1:0 (0:0) gegen den rumänischen Meister CfR Cluj, der das Hinspiel 0:1 verloren hatte.

Die Gruppenphase der Königsklasse wird am Donnerstagabend in Monaco ausgelost.

Gelbe Karte für Trainer: Baumgart denkt um

Paderborns Trainer Steffen Baumgart zeigt Verständnis für die Schiedsrichter beim Verwarnen der Trainer. „Ich muss zugeben, dass ich meine Meinung zu dem Thema inzwischen etwas geändert habe. Am Anfang dachte ich wie einige meiner Kollegen auch, dass es schwer wird für mich. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr sehe ich auch die Argumente der Schiedsrichter“, sagte Baumgart im Interview mit „Spox“ und „Goal“.

Der 47-Jährige hatte am Sonnabend bei der Heimniederlage des Bundesliga-Aufsteigers gegen den SC Freiburg (1:3) als erster Trainer in der Geschichte der Bundesliga die Gelbe Karte gesehen. Bei vier Verwarnungen wird der Coach für das nächste Spiel gesperrt.

Für Baumgart müssen Emotionen aber weiterhin erlaubt sein. „Aber wir müssen schon aufpassen, welchen Umgang wir pflegen und uns fragen, ob es da immer den nötigen Respekt gegenüber dem Schiedsrichter gibt“, sagte Baumgart weiter und benennt Szenen, bei denen die ganze Bank aufspringt und rumschreit. „Da verstehe ich schon auch die Schiedsrichter. Ich glaube, dass es gut ist, wenn hier und da Zeichen gesetzt werden.“

Der frühere Bundesliga-Profi rechnet mit weiteren Zeichen gegenüber seiner eigenen Person: „Jeder, der mich kennt, weiß aber, dass ich in diesem Leben nicht mehr ruhiger werde.“ Darum habe er auch Verständnis für die Einführung der Karten: „Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte.“

In der „Sport Bild“ (Mittwoch) hatte Baumgart seine Kritik an der neuen Gelben Karte erneuert. „Die Regel bringt dem Fußball nichts“, sagte Baumgart der. „Ich würde sie abschaffen!“