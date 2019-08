Die HSV-News am Mittwoch, den 28. August 2019:

Jatta: Bezirksamt dämpft Erwartungen

Hat Nürnberg einen "Kronzeugen"?

Osnabrück-Coach hält Jatta-Plädoyer

HSV gratuliert zwei Geburtstagskindern

Fall Jatta: Bezirksamt dämpft Erwartungen

Im Fall Bakéry Jatta ist mit einer Entscheidung des zuständigen Bezirksamts Hamburg-Mitte nicht binnen kürzester Zeit zu rechnen. "Gewisse Dinge brauchen ihre Zeit", sagte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch auf Anfrage. Die Angelegenheit werde aber so zügig wie möglich bearbeitet. Nähere Angaben machte sie nicht: "Zum Ablauf und Inhalt eines laufenden Verfahrens können wir uns nicht öffentlich äußern."

Bakery Jatta sah sich in Karlsruhe einem Spießrutenlauf ausgesetzt.

Foto: Imago/Jan Hübner

Jattas Anwalt Thomas Bliwier hatte dem Bezirksamt am Dienstag eine Stellungnahme zukommen lassen, um Zweifel an der Identität des Gambiers zu beseitigen. "Natürlich weisen wir die Vorwürfe mit aller Entschiedenheit zurück", hatte Bliwier gesagt.

Nach einem Bericht der Sport Bild soll es Zweifel an der Identität des HSV-Stürmers geben. Der Fall beschäftigt auch den Kontrollausschuss des DFB. Der 1. FC Nürnberg, der VfL Bochum und der Karlsruher SC haben Einspruch gegen die Wertung ihrer Saisonspiele gegen den HSV eingelegt. Die Hamburger haben stets betont, ihren Spieler zu unterstützen.

Hat Nürnberg einen Kronzeugen benannt?

Für Wirbel sorgten gestern Berichte, nach denen der 1. FC Nürnberg im Fall Jatta selbst Recherchen in Gambia angestrengt haben soll. Sportvorstand Robert Palikuca dementierte zwar via Mopo, doch am Mittwoch legte die Sport Bild noch einmal nach.

Demnach habe der "Club" dem DFB einen Kronzeugen genannt, der Jatta schwer belasten könnte. Dabei soll es sich um den Präsidenten des senegalesischen Erstligisten Casa Sports handeln, bei dem 2014 und 2015 ein Spieler namens Bakary Daffeh aktiv gewesen sei.

Vereinspräsident Seydou Sané könne dem Bericht zufolge offenbar Beweise vorlegen, wonach es sich bei Bakery Jatta, der 2015 aus Gambia nach Deutschland geflohen war und seit 2016 beim HSV spielt, in Wahrheit um eben jenen Bakary Daffeh handle.

Unterstützende Worte erhält Bakery Jatta indes aus Osnabrück. VfL-Trainer Daniel Thioune sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung angesichts der Proteste gegen die Spielwertungen: "Ich kenne die sportjuristischen Argumente, aber hier geht es für mich um ethische Werte. Wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen Vorteil herauszuholen, sondern besser auf die eigenen sportlichen Fehler schauen."

Osnabrück-Coach stärkt Jatta den Rücken

Wer sechs Punkte gegen den HSV benötigt, um nicht abzusteigen, hat in den 32 Partien vorher vermutlich nicht alles richtig gemacht. Erst mal gibt es nicht den Ansatz eines Beweises, dass Bakery Jatta nicht Bakery Jatta ist und er sein Alter vorsätzlich falsch angegeben hat. Zum zweiten müssen wir uns doch wohl fragen, was wir ihm überhaupt vorwerfen wollen, wenn an der Geschichte irgendetwas dran wäre.

Osnabrücks Trainer Daniel Thioune

Foto: Imaago/eu-images

Es sei "unsäglich", dass dieses Thema "so hochkocht", sagte Thioune. "Die Pfiffe der Karlsruher Fans gegen Jatta waren völlig unangemessen. Das tut dem Jungen sicherlich nicht gut, da er ständig an seine Odyssee der Flucht erinnert wird und dem Fußball auch nicht."

Er selbst erwarte beim Gastspiel des HSV am 15. Spieltag (erstes Dezember-Wochenende) an der Bremer Brücke eine andere Reaktion des eigenen Anhangs. "Ich würde solche Pfiffe in Osnabrück nicht tolerieren – wobei ich davon überzeugt bin, dass es das bei unseren Fans nicht geben wird", sagte Thioune.

Dudziak und Jakobs feiern

Der 28. August beschert dem HSV zwei Geburtstagskinder: Während der aktuelle Profi Jeremy Dudziak heute seinen 24. Jahrestag begeht, beginnt für Ditmar Jakobs die 67. Runde. Der legendäre Defensivspezialist, mit dem HSV zweimal Deutscher Meister, einmal Pokalsieger und 1983 Sieger im Europapokal der Landesmeister, ist nun 66 Jahre alt.

Auch Ditmar Jakobs' Fuß (unten links) ziert den Walk of Fame am Volksparkstadion.

Foto: Witters

Was möglicherweise nur wenigen bekannt ist: Schon vor seinem Wechsel zum HSV sorgte Jakobs für Aufsehen. Für Rot-Weiß Oberhausen avancierte der spätere Nationalspieler 1972/73 mit zwölf Treffern zum bis heute immer noch siebtbesten Erstliga-Torjäger unter 20 Jahren – als Abwehrspieler, wohlgemerkt. Für den HSV ließ Jakobs in 399 Pflichtspielen dann immerhin noch 37 Tore folgen.