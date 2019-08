Hamburg. Dirk Orlishausen hat die Relegationsniederlage gegen den HSV auch mit mehr als vier Jahren Abstand nicht vollständig verarbeitet. "Je mehr Gedanken ich jetzt daran verschwende, desto klarer wird mir, dass das Spiel meine Karriere zerstört hat. Danach ging es zu Ende", sagte der frühere Torhüter des Karlsruher SC der "Hamburger Morgenpost".

Orlishausen (37) stand im Rückspiel 2015 im Karlsruher Tor, als Marcelo Díaz in der Nachspielzeit mit einem umstrittenen Freistoß den Ausgleich erzielte und den HSV so in die Verlängerung rettete. In der stellte schließlich Nicolai Müller mit seinem Siegtor zum 2:1 den Klassenerhalt der Hamburger sicher. Bis heute bekomme er immer am 1. Juni, dem Jahrestag dieses Spiels, Hassnachrichten von HSV-Fans, die sich über ihn lustig machten und ihm Bilder von Díaz-Freistoß schickten.

Marcelo Díaz trifft für den HSV in der Relegation 2015

Orlishausen: "Da ist etwas kaputt gegangen"

Von der Enttäuschung habe sich der KSC damals nicht mehr erholt. Orlishausen: "Das Scheitern hat sich tief in die Mannschaft gebrannt, da ist etwas kaputt gegangen." In der Folgesaison stieg Karlsruhe in die 3. Liga ab.

An diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky und Onefootball, Liveticker bei Abendblatt.de) wiederholt sich das Duell in der Zweiten Liga erstmals wieder. "Ich bin natürlich für den KSC", sagt Orlishausen, der jetzt Torwarttrainer beim Drittligaclub Hansa Rostock ist. Groll hege er aber nicht gegen den HSV, auch wenn sich einige Spieler damals nach Abpfiff respektlos verhalten hätten, sondern gegen Manuel Gräfe, den Schiedsrichter, der damals den umstrittenen Freistoß gab.