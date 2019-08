Die HSV-News am Donnerstag, den 22. August 2019:

Ito soll HSV satte Ablöse bringen

Tatsuya Ito kam 2015 aus Japan zum HSV.

Elf Tage vor dem Ende der Transferperiode formiert sich der Kader des HSV Stück für Stück. Nach elf Neuzugängen steht nun der 16. Abgang fest: Linksaußen Tatsuya Ito (22) wechselt zum belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Nach vier Jahren sagt der Japaner in Hamburg Tschüs. Laut „Bild“-Zeitung bekommt der HSV eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen.

Beim HSV durfte Ito zuletzt nicht einmal mehr in der Regionalliga wirbeln. Beim Publikum war der 1,63-Meter-Mann seit seinem furiosen Bundesliga-Debüt im Herbst 2017 zwar beliebt. Doch sportlich genügte er den Ansprüchen von Trainer Dieter Hecking nicht – zu wenig Torgefährlichkeit, zu schwaches Defensivverhalten.

Das Geld für Ito könnte der Club direkt reinvestieren. Aktuell sucht Sportvorstand Jonas Boldt noch einen Offensivspieler und einen Außenverteidiger. Verlassen könnten den HSV noch Vasilije Janjicic sowie Julian Pollersbeck. Der Torhüter hat Berater-Schwergewicht Roger Wittmann beauftragt, einen neuen Club für ihn zu finden.

Boldt sieht HSV für Ausfälle gewappnet

Sportvorstand Jonas Boldt sieht den HSV in der Breite deutlich besser aufgestellt als noch in der Vorsaison. Auch prominente Ausfälle wie den aktuellen von Kapitän Aaron Hunt (Adduktorenbeschwerden) könne die Mannschaft kompensieren. "Natürlich ist Aaron mit seiner individuellen Qualität wichtig", sagte Boldt dem "Kicker", "aber die Mannschaft ist jetzt so aufgestellt, dass nicht mehr alles an einem Einzelnen hängt."

In der Vorsaison hatte der HSV in der Rückrunde meist auf Hunt verzichten müssen und den Aufstieg noch verspielt. Boldt: "Wir wollten die Dinge auf mehrere Schultern verteilen, wollten, dass die Gruppe wächst und funktioniert." Tatsächlich konnte der HSV im Pokalspiel in Chemnitz (8:7 i. E.) wie auch im Punktspiel gegen Bochum (1:0) ohne ihren Führungsspieler bestehen, wenn auch mit Mühe.

Schmerzhaft sei, dass nun auch Christoph Moritz nach seinem Schlüsselbeinbruch langfristig ausfällt. "Sein Verlust als Typ trifft uns richtig, weil er in der Kabine extrem wichtig ist", sagte Boldt. Der defensive Mittelfeldspieler Moritz hatte erst am vergangenen Freitag gegen Bochum seine erste Einsatzchance bekommen "und direkt genutzt".

Nürnberg verleiht Ex-HSV-Stürmer Knöll

Der frühere HSV-Stürmer Törles Knöll setzt die Zweitligasaison beim SV Wehen Wiesbaden fort. Sein Club 1. FC Nürnberg hat den 21-Jährigen bis Saisonende an den Aufsteiger verliehen. Über die Transferdetails haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. „Wir glauben an den Jungen, aber Törles braucht jetzt unbedingt Spielpraxis", sagte Nürnbergs Sportvorstand Robert Palikuca.

Knöll (21) war vor einem Jahr mangels Profi-Perspektive vom HSV nach Nürnberg gekommen und anschließend 16-mal für die Mittelfranken in der ersten Bundesliga im Einsatz. Dabei erzielte er ein Tor. Sein Bundesligadebüt hatte der einstige Regionalliga-Torschützenkönig 2017 beim HSV gefeiert.

Neues TV-Liveangebot für HSV-Spiele

Die Liveübertragungen der Spiele aus der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal sind ab sofort auch in der App von Onefootball zu sehen. Die Plattform schloss eine entsprechende Distributionspartnerschaft mit Rechteinhaber Sky ab.

Schon vom kommenden Wochenende an können die Fußballfans die Liveübertragungen von Sky ab 3,99 Euro direkt in der Onefootball-App buchen und verfolgen. Abgerechnet wird über Apple iTunes oder den Google Play Store. Außerdem können die Fans die Sky-Highlight-Clips der englischen Premier League ab dem 3. Spieltag bei Onefootball verfolgen.

„Durch die Kooperation mit Onefootball macht Sky erstmals Liveübertragungen einzelner Spiele per Pay-per-View verfügbar und verlängert sein Streaming-Angebot auf eine weitere reichweitenstarke Plattform“, sagte Hans Gabbe von Sky Deutschland.

Ostermann hofft in Kiel auf nächsten Wriedt

Der frühere HSV-Profi Elard Ostermann (50) will als neuer Trainer der U17 von Holstein Kiel seine Jugendspieler charakterlich und sportlich weiterentwickeln. "In Lüneburg habe ich viele Spieler trainiert, die aus den Nachwuchsleistungszentren kamen. Die meisten waren fußballerisch gut ausgebildet, in ihrer Einstellung und Mentalität hatten sie aber noch Luft nach oben", sagte Ostermann im Interview mit dem "Kicker".

"HSV, wir müssen reden!" Podcast-Interview mit Joe Zinnbauer und Oliver Kreuzer:

Vorbild sei Bayern-Stürmer Kwasi Okyere Wriedt (25), den Ostermann 2015/16 beim Lüneburger SK trainiert hat: "Wenn einer dieselbe Entwicklung nimmt wie 'Otschi' Wiriedt, der von der Bank bei St. Pauli nach Lüneburg wechselte, hier Torschützenkönig wurde und über den VfL Osnabrück den Sprung in den Profikader des FC Bayern München schaffte, wären wir alle glücklich."

Ostermann spielte für den HSV neunmal in der Bundesliga und 21-mal für die zweite Mannschaft. Vor seinem Engagement in Kiel trainierte er bis Februar den Hamburger Oberligaclub TuS Dassendorf.

Droht dem HSV eine neue Hitzeschlacht?

Wird das Spitzenspiel der 2. Bundesliga zwischen dem Karlsruher SC und dem HSV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky, Liveticker bei Abendblatt.de) zur Hitzeschlacht? Für den Spieltag prophezeien die Meteorologen Temperaturen von bis zu 31 Grad im Schatten, Dauersonnenschein und kaum Wind – da können Körper und Geist schon mal schwach werden.

Immerhin: So heiß wie 2012 wird es diesmal nicht. Damals blieb der HSV bei mehr als 35 Grad in der ersten Runde des DFB-Pokals zunächst cool und ging zweimal (glücklich) in Führung. Doch in der zweiten Halbzeit drehte der damalige Drittligist KSC auf und warf den HSV am Ende mit 4:2 raus.

Beim KSC tat's häufig weh

Überhaupt ist die HSV-Bilanz in Karlsruhe nicht die beste. In den vergangenen 35 Jahren gab es in 18 Pflichtspielen ganze zwei Hamburger Auswärtssiege, dafür aber elf Niederlagen.

Umso besser ist der letzte Vergleich in Erinnerung: Marcelo Díaz schoss im Relegationsrückspiel 2015 den HSV mit seinem Freistoßtor zum 1:1-Ausgleich in die Verlängerung, in der der HSV dank Nicolai Müllers Siegtor noch den Klassenerhalt feiern durfte.

HSV in Karlsruhe Wettfavorit

Wetten, dass der HSV wieder in Karlsruhe gewinnt? Für einen Sieg des neuen beim entthronten Tabellenführer zahlt der Anbieter Bwin pro eingesetzten Euro nur 2,25 Euro zurück. Ein Heimsieg des KSC brächhte drei Euro. Für am unwahrscheinlichsten hält Bwin ein Unentschieden (Quote 3,40).

HSV-Prominenz beim HFV

Der 12. Jahresempfang des Hamburger Fußball-Verbands (HFV) am kommenden Montag steht unter dem Motto "125 Jahre Fußball in Hamburg". Da darf die HSV-Prominenz natürlich nicht fehlen. Hier ein Auszug aus der Ehrengästeliste: Marinus Bester, Richard Golz, Holger Hieronymus, Horst Hrubesch, Marcell Jansen, Jochen Meinke, Michael Oenning, Christian Rahn, Stefan Schnoor, Horst Schnoor, Willi Schulz und Klaus Zaczyk sowie der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann.

Notiz am Rande: Unter den Sponsoren des Abends findet sich als einzige Privatperson auch der Unternehmer und frühere HSV-Präsident Jürgen Hunke.

Im Mittelpunkt des Abends im Hotel Grand Elysée soll aber der Amateurfußball stehen. 21 Vereine dürfen sich über Fairness-Preise freuen. Zudem gibt es Auszeichnungen für erfolgreiche Integration, die Förderung von Jugend- sowie Frauen- und Mädchenfußball. Höhepunkt sind die Ehrungen von Spielerin, Spieler, Trainer und Schiedsrichter des Jahres.