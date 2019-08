Gyamerah, Dudziak und Kinsombi – das Horster HSV-Dreieck

Hamburg. Vor ein paar Wochen saßen Jan Gyamerah, Jeremy Dudziak und David Kinsombi zusammen im Papaye. Das afrikanische Restaurant an der Stormarner Straße in Wandsbek serviert traditionelle Gerichte wie Fufu, gebratene Kochbananen oder Maniok-Knödel. Die drei Neuzugänge des HSV, die alle afrikanische Familienwurzeln haben, trafen sich hier mit dem dienstältesten HSV-Profi Gideon Jung, der seinen drei Teamkollegen dabei geholfen hat, sich in ihrem neuen Club zurechtzufinden.

Der Kennenlernprozess der ersten drei Zugänge des HSV-Sommers begann allerdings nicht im Papaye in Wandsbek, sondern schon vor sieben Jahren bei der deutschen Nationalmannschaft. Genauer gesagt in der U-18-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes unter Trainer Horst Hrubesch, der HSV-Legende. In wechselnder Besetzung ließ der 68-Jährige die drei Talente auf den Außenbahnen seiner Mannschaft spielen. Jan Gyamerah erinnert sich vor allem an sein erstes gemeinsames Spiel mit Kinsombi beim 3:0 in Kelsterbach gegen Italien im November 2012. „In dem Spiel waren David und ich die Flügelzange. David kam über links, ich über rechts. Das war echt witzig, weil ich ihn eigentlich nur als Innenverteidiger kannte“, sagt Gyamerah im Abendblatt-Gespräch und lacht.

Flügelzange Gyamerah und Dudziak

Nur wenige Monate später setzte Hrubesch gegen Holland dann auf die defensive Flügelzange Gyamerah und Dudziak. Die beiden kannten sich schon als 15-Jährige aus der Westfalenauswahl. Das wusste auch Hrubesch, an den sich Gyamerah ebenfalls noch gut erinnert. „Er war mein erster Trainer im Jugendbereich, der auch mal strenger werden konnte und mir mal in den Hintern getreten hat“, erzählt Gyamerah. „Gleichzeitig war er total herzlich und hat auch Witze gemacht.“ Gesehen hat er Hrubesch seit acht Jahren aber nicht mehr.

Es ist schon witzig, dass wir drei nun gemeinsam beim HSV spielen. So klein ist die Fußballwelt. HSV-Profi David Kinsombi über seine einstigen DFB-Weggefährten

Im Gegensatz zu Kinsombi, der damals unter Hrubesch sein erstes U-18-Länderspiel überhaupt gemacht hatte. Vor zehn Monaten trafen sie sich zufällig wieder. „Vor unserem Auswärtsspiel mit Kiel gegen St. Pauli höre ich in unserem Hotel eine Stimme, als ich gerade zum Essen gehe. Da dachte ich noch: Diese Stimme kenne ich doch. Und dann stand da plötzlich der Horst Hrubesch hinter mir“, sagt Kinsombi zum Abendblatt. In jenem Spiel gegen St. Pauli war Jeremy Dudziak noch sein Gegenspieler. Nun spielen beide für den Rivalen HSV, genau wie Gyamerah.

Die drei Spieler verbindet noch mehr

Die drei ehemaligen U-18-Nationalspieler verbindet aber noch mehr als nur ihre Hrubesch-Ausbildung, ihr Geburtsjahrgang 1995 und ihre Vorliebe für afrikanische Spezialitäten. Das Horster Dreieck wird am Freitag in der Startelf stehen, wenn der HSV gegen den VfL Bochum (18.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg die vorübergehende Tabellenführung übernehmen könnte. Hrubesch wird dann zwar nicht im Stadion sein, der langjährige DFB-Trainer verfolgt die Entwicklung seiner drei früheren Schützlinge aber mit Interesse. Sprechen wollte Hrubesch am Dienstag nicht über die drei, als das Abendblatt ihn am Telefon erreichte.

Zum einen genießt er nach dem Ende beim DFB seinen Ruhestand, zum anderen hat er über all die Jahre auch einfach zu viele Toptalente betreut, über die er reden könnte. Allein in der U 18 von 2012 spielten heutige Stars wie die Bayern-Profis Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Niklas Süle oder Leon Goretzka. „Die Jungs waren schon damals unglaublich weit“, sagt Kinsombi. „Kimmich hatte seinerzeit als alleiniger Sechser vor der Abwehr alles abgeräumt. Selbst im Training habe ich ungern gegen ihn gespielt.“ Auch Gyamerah sagt: „Das war schon ein brutaler Jahrgang.“ Als 17-Jähriger war er damals auf dem Sprung zu den Profis des VfL Bochum und galt als großes Talent, ehe ihn eine Schambeinverletzung für zwei Jahre stoppte.

Kinsombi und Dudziak im zentralen Mittelfeld

Gyamerah war im Februar der erste von elf Zugängen, den sich der HSV für die neue Saison sicherte, ehe Dudziak und Kinsombi folgten. Am Freitag wird „Gyambo“, wie er in Bochum und beim HSV nur gerufen wird, zum ersten Mal gegen den Verein spielen, bei dem er die vergangenen acht Jahre verbrachte. „Die Vorfreude ist megagroß“, sagt Gyamerah. Mit seinem Kumpel aus Bochum, Ex-HSV-Talent Vitaly Janelt, hat er bereits geschrieben. Mit seinem Jugendtrainer Angelo Daut traf er sich schon am Montag in Hamburg zum Essen. Keiner kennt den VfL so gut wie Gyamerah. „Das ist ein ganz gefährlicher Gegner. Bochum wird auf das Spiel brennen. So wir wir es auch getan haben vor einem Jahr im Volksparkstadion.“

Die Bilder vom HSV-Sieg in Chemnitz:

Riesenjubel beim HSV: Mit 8:7 nach Elfmeterschießen setzte sich das Team von Dieter Hecking gegen Chemnitz durch. Foto: dpa

Die HSV-Fans zündeten mal wieder Pyrotechnik. Die Bankverbindung des Deutschen Fußball-Bundes kennen die Hamburger inzwischen ja auswendig... Foto: dpa

Die Fans des HSV haben ihre Unterstützung für Bakery Jatta mit einem Banner zum Ausdruck gebracht. Foto: dpa

2500 HSV-Fans haben die Reise nach Chemnitz angetreten und sorgten so für eine Heimspielatmosphäre. Foto: witters

Die Chemnitzer Fans zeigen die Nummer elf hoch, die zuletzt der wegen seiner Nähe zur rechten Szene suspendierte Kapitän Daniel Frahn hatte. Foto: dpa



David Kinsombi (r.) stand erstmals in der Startelf beim HSV. Er kam für den verletzten Kapitän Aaron Hunt in die Mannschaft. Foto: witters

Viel Kunst, wie hier bei Sonny Kittel, gab es über weite Strecken der Partie nicht zu sehen. Foto: dpa

Lukas Hinterseer (r.) hatte es als einziger HSV-Stürmer schwer, sich in Szene zu setzen. Der Österreicher wirkte unglücklich in seinen Aktionen. Foto: witters

Bakery Jatta ließ sich den Trouble der vergangenen Woche nicht anmerken. Der Außenstürmer zeigte eine engagierte Vorstellung. Foto: witters

Jeremy Dudziak hatte immer wieder kluge Ideen im Mittelfeld. Chemnitz verteidigte den Ex-St.-Paulianer eng. Foto: witters



Xavier Amechi saß in Chemnitz zunächst nur auf der Bank. Seine Stärke im Dribbling hätte dem HSV gut getan. Foto: witters

HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes hat keine Chance gegen den Elfmeter von Dejan Bozic.

Lukas Hinterseer sorgt mit einem artistischen Schuss für den Ausgleich zum 1:1. Für den Österreicher war es das erste Pflichtspieltor. Foto: witters

Chemnitz-Profi Matti Langer (M.) bejubelt seinen zwischenzeitlichen Treffer zum 2:1 Foto: dpa

Torschützen unter sich: Sonny Kittel bejubelt seinen Treffer zum 2:2 mit Lukas Hinterseer Foto: dpa



HSV-Trainer Dieter Hecking sah einen engagierten HSV, der Probleme hatte, sich klare Chancen zu erspielen. Foto: witters

Xavier Amechi (r.) kam für David Kinsombi ins Spiel und feierte so sein Debüt im HSV-Trikot Foto: witters

Die Erleichterung war groß bei den HSV-Profis. Sie haben das Aus in Chemnitz gerade noch abwenden können. Foto: witters

Nach dem Spiel feierten die HSV-Profis ausgelassen mit ihren Fans. Bereits am Freitag wartet in der Liga der VfL Bochum Foto: witters



Gyamerah ist der einzige Teil des Horster Dreiecks, der aus der Hrubesch-Zeit noch auf seiner Außenposition geblieben ist. Kinsombi und Dudziak werden dagegen am Freitag gemeinsam im zentralen Mittelfeld spielen, weil Kapitän Aaron Hunt erneut ausfällt. Beim Pokalspiel in Chemnitz durften sie wie damals in der U 18 des DFB eine Achse bilden. Und insbesondere Dudziak ist nach seinem Wechsel vom Millerntor in den Volkspark in der Kreativzentrale auf Anhieb ein wichtiger Bestandteil. Bei St. Pauli musste er dagegen noch häufig als Außenverteidiger ran. „Ich wurde als Mittelfeldspieler geholt“, sagt der 23-Jährige über seine Rolle beim HSV.

Verpflichtet wurden Dudziak, Kinsombi und Gyamerah noch von Sportchef Ralf Becker und Trainer Hannes Wolf, doch auch unter den Nachfolgern Jonas Boldt und Dieter Hecking sind sie gesetzt. Wie damals beim DFB. „Es ist schon witzig, dass wir nun gemeinsam beim HSV spielen. So klein ist manchmal die Fußballwelt“, sagt Kinsombi. Und auch ihr alter Trainer Horst Hrubesch wird sich freuen, dass endlich mal wieder DFB-Talente beim HSV funktionieren.