Hamburg/Chemnitz. Es war keine ganz normale Reise für den HSV. Erst um 4.45 Uhr traf der Mannschaftsbus am frühen Montagmorgen wieder in Hamburg ein. Fast sechs Stunden hatte der Tross um Trainer Dieter Hecking gebraucht, um vom Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz zurück zum Volksparkstadion in Hamburg zu fahren. Viel Zeit für den HSV-Coach also, im Bus schon einmal die ersten Online-Schlagzeilen zu lesen, die nach dem knappen 8:7-Sieg nach Elfmeterschießen beim Drittligisten aus Sachsen im Netz zu finden waren. Als Hecking dann am Montagmittag nach dem Auslaufen seiner Mannschaft schon wieder am Trainingsplatz vor den Medien stand, war er noch immer leicht verstimmt angesichts seiner nächtlichen Überschriftenlektüre.

„Wenn der 1. FC Köln in Wiesbaden im Elfmeterschießen gewinnt, heißt es: Köln feiert Timo Horn. Wenn wir in Chemnitz im Elfmeterschießen gewinnen, heißt es: HSV duselt sich weiter. Wo war Dusel? Wir haben Chemnitz 120 Minuten bespielt. Es war ein verdienter Sieg. Wenn ich so etwas lesen muss, ärgert mich das“, sagte der verstimmte Hecking und ergänzte: „Aber das ist hier in Hamburg eben normal.“ Eine negative Normalität, die der 54-Jährige nun schon mehrfach angemahnt hat und die er nicht akzeptieren will. „Wir wollen wieder eine Aufbruchstimmung herbeiführen. Wir sind auf einem Weg. Die ersten zwei Kilometer sind gegangen. Aber darauf können wir uns nicht ausruhen.“

Hecking zog erstes Zwischenfazit

Elf Wochen nach seinem Start beim HSV zog Hecking am Montag bereits das erste kleine Zwischenfazit seiner bisherigen Arbeit. Zehn Partien leitete der Trainer bislang inklusive der Vorbereitungsspiele, nur eines (im Trainingslager gegen Huddersfield) ging verloren. Der bislang wichtigste Erfolg aber war für ihn das Weiterkommen in Chemnitz. „Der Sieg kann für uns eine Signalwirkung haben“, sagte Hecking. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mit Widerständen und Rückschlägen umgehen kann.“

HSV-Dusel? Hecking verweist auf den 1. FC Köln

Und damit meinte der Trainer nicht nur die zweimaligen Rückstände in Chemnitz und das kurzzeitige Hintertreffen im Elfmeterschießen, sondern vor allem den Widerstand durch den Fall Bakery Jatta in den Tagen vor dem Spiel. Der HSV hatte es sich vor der Saison zum großen Ziel gemacht, ausschließlich über Fußball sprechen zu wollen. Doch schon nach zwei Ligaspielen ging es fünf Tage lang einzig um die Identität Jattas, einen gambischen Reisepass und die Vorverurteilung eines Geflüchteten. Das große Ziel von Clubchef Bernd Hoffmann, endlich wieder ein normaler Fußballverein werden zu wollen, war auf einen Schlag wieder nur ein nahezu aussichtsloser Wunsch.

„Spieler ist in erster Linie auch ein Mensch“

Obwohl im Fall Jatta nun auch der DFB-Kontrollausschuss ermittelt und Jatta um eine Stellungnahme gebeten hat, kehrte in dieser Sache am Montag zumindest ein bisschen Ruhe ein. „Wir wollen Klarheit und beteiligen uns natürlich an der Aufarbeitung. Für uns besteht Klarheit. Wir sind nicht in der Bringschuld. Selbst wenn sich herausstellt, dass er etwas Unrechtes getan hat – was wir nicht glauben – würden wir voll und ganz hinter unserem Spieler stehen“, sagte Hecking zur Causa Jatta.

Noch deutlicher wurde Sportvorstand Jonas Boldt, der sich vom Deutschen Fußball-Bund und der Deutschen Fußball Liga ein klares Bekenntnis erhofft. „Der DFB und die DFL haben sich immer sehr stark gegen Rassismus engagiert. Ich würde mir da mal wünschen, dass ein Statement kommt, dass wir uns als HSV positioniert haben. Wir werden aktuell so ein bisschen im Regen stehen gelassen“, sagte Boldt bei Sky. „Der Spieler ist in erster Linie auch ein Mensch. Wenn wir als Land offen sein wollen für Menschen, die es nicht so einfach gehabt haben wie wir, dann wäre es einfach mal ein gutes Beispiel, wenn ein klares Bekenntnis von allen Seiten folgen würde.“

Die Bilder vom HSV-Sieg in Chemnitz:

Riesenjubel beim HSV: Mit 8:7 nach Elfmeterschießen setzte sich das Team von Dieter Hecking gegen Chemnitz durch. Foto: dpa

Die HSV-Fans zündeten mal wieder Pyrotechnik. Die Bankverbindung des Deutschen Fußball-Bundes kennen die Hamburger inzwischen ja auswendig... Foto: dpa

Die Fans des HSV haben ihre Unterstützung für Bakery Jatta mit einem Banner zum Ausdruck gebracht. Foto: dpa

2500 HSV-Fans haben die Reise nach Chemnitz angetreten und sorgten so für eine Heimspielatmosphäre. Foto: witters

Die Chemnitzer Fans zeigen die Nummer elf hoch, die zuletzt der wegen seiner Nähe zur rechten Szene suspendierte Kapitän Daniel Frahn hatte. Foto: dpa



David Kinsombi (r.) stand erstmals in der Startelf beim HSV. Er kam für den verletzten Kapitän Aaron Hunt in die Mannschaft. Foto: witters

Viel Kunst, wie hier bei Sonny Kittel, gab es über weite Strecken der Partie nicht zu sehen. Foto: dpa

Lukas Hinterseer (r.) hatte es als einziger HSV-Stürmer schwer, sich in Szene zu setzen. Der Österreicher wirkte unglücklich in seinen Aktionen. Foto: witters

Bakery Jatta ließ sich den Trouble der vergangenen Woche nicht anmerken. Der Außenstürmer zeigte eine engagierte Vorstellung. Foto: witters

Jeremy Dudziak hatte immer wieder kluge Ideen im Mittelfeld. Chemnitz verteidigte den Ex-St.-Paulianer eng. Foto: witters



Xavier Amechi saß in Chemnitz zunächst nur auf der Bank. Seine Stärke im Dribbling hätte dem HSV gut getan. Foto: witters

HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes hat keine Chance gegen den Elfmeter von Dejan Bozic.

Lukas Hinterseer sorgt mit einem artistischen Schuss für den Ausgleich zum 1:1. Für den Österreicher war es das erste Pflichtspieltor. Foto: witters

Chemnitz-Profi Matti Langer (M.) bejubelt seinen zwischenzeitlichen Treffer zum 2:1 Foto: dpa

Torschützen unter sich: Sonny Kittel bejubelt seinen Treffer zum 2:2 mit Lukas Hinterseer Foto: dpa



HSV-Trainer Dieter Hecking sah einen engagierten HSV, der Probleme hatte, sich klare Chancen zu erspielen. Foto: witters

Xavier Amechi (r.) kam für David Kinsombi ins Spiel und feierte so sein Debüt im HSV-Trikot Foto: witters

Die Erleichterung war groß bei den HSV-Profis. Sie haben das Aus in Chemnitz gerade noch abwenden können. Foto: witters

Nach dem Spiel feierten die HSV-Profis ausgelassen mit ihren Fans. Bereits am Freitag wartet in der Liga der VfL Bochum Foto: witters



Dass Jatta ein fester Bestandteil des Teams bleibt, bis die Behörden ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, wurde bereits in Chemnitz deutlich. Zudem wurde deutlich, dass sich die Mannschaft immer mehr zusammenfindet. Auch wenn es noch Zeit braucht, ehe vor allem in der Offensive die Abläufe gegen defensiv eingestellte Gegner noch besser ineinandergreifen. „Die Mannschaft ist nach den vielen Veränderungen noch immer auf der Suche nach einer Struktur, auch in der Kabine“, sagte Hecking.

HSV-Podcast: Besters persönliche Eindrücke im Fall Jatta

News über HSV-Sportvorstand Jonas Boldt

Neuigkeiten über HSV-Trainer Dieter Hecking

Dort wird künftig ein Spieler fehlen, der seit 2015 einen festen Platz hatte: Gotoku Sakai. Der Japaner reiste am Montag in sein Heimatland, um den Wechsel zu Vissel Kobe zu finalisieren. Der von Ex-HSV-Coach Thorsten Fink trainierte Erstligist um Lukas Podolski und Andres Iniesta ist seit Wochen am Rechtsverteidiger dran. Sakai (Vertrag bis 2020) soll nun in Kobe unterschreiben, der HSV eine sechsstellige Ablöse erzielen. Schon im Mai nach dem letzten Spieltag, an dem Sakai böse ausgepfiffen wurde, hatte ihm der Vorstand mitgeteilt, dass der HSV ohne ihn plane.

Ich glaube, dass wir Go wieder hinbekommen hätten. Aber ich kann seine Entscheidung verstehen. Dieter Hecking über den bevorstehenden Wechsel von Sakai

„Ich finde es unheimlich schade“, sagte Hecking am Montag. „Go hat mir frühzeitig signalisiert, dass es für ihn hier nicht weitergeht. Von der Trainingsleistung her hätte er es verdient gehabt, im Kader zu stehen. Ich glaube, dass wir ihn wieder hinbekommen hätten. Aber ich kann verstehen, dass er einen Neuanfang starten will.“ Für Sakai liegt dieser nun in Japan. Den Neustart des HSV wird Hecking in Hamburg weiter vorantreiben.