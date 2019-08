Hamburg/Chemnitz. Bakery Jatta musste gar nicht reden. Das übernahmen andere für den ehemaligen Flüchtling: Die Fans, die Teamkollegen, der Trainer. "Wir wissen beim HSV, was wir an diesem Spieler haben", sagte Trainer Dieter Hecking. "Sollte etwas Negatives rauskommen, werden wir als Verein alles dafür tun, dass er aufgefangen wird und alles für ihn gemacht wird. Dass er alles erfährt, was er braucht, nämlich Vertrauen", betonte der 54-Jährige. "Baka ist einer von uns. Das ist ein Top-Junge. Es ist klar, dass wir hinter ihm stehen", sagte Jattas Mitspieler Adrian Fein.

Es war kein Spiel wie jedes andere – nicht für den HSV, nicht für Jatta. Die Hamburger Fans demonstrierten vor und nach dem 6:5 im Elfmeterschießen am Sonntagabend beim Drittligisten Chemnitzer FC ihre Solidarität mit dem jungen Afrikaner. "Er bekommt viel Unterstützung von jedem, der HSV ist", betonte Mitspieler Rick van Drongelen: "Er kann sich auf uns verlassen. Es macht uns auch glücklich, dass er bereit war zu spielen."

DFB und DFL bekräftigen Jattas Spielerlaubnis

Coach Hecking hatte schon keinen Grund gesehen, Jatta nicht mit nach Chemnitz zu nehmen. Er sah auch keinen Grund, den Außenbahnspieler nicht in der Startformation des Zweitligisten auflaufen zu lassen.

Zumal Jattas Spielerlaubnis unverändert gültig ist. Der HSV beruft sich auf die gültige Spielgenehmigung für Jatta und hatte schon vor Tagen Bestätigung durch die Verbände erhalten. "Da es bisher keinen Beweis für eine falsche Identität des Spielers gibt, behält die Spielberechtigung für Bakery Jatta, geboren am 6. Juni 1998, aktuell ihre Gültigkeit", teilten DFB und DFL dazu am Montag mit.

So hat der HSV auch nach Jattas Einsatz gegen Chemnitz trotz laufender Prüfung keine negativen Folgen zu befürchten. "Das ändert aktuell nichts an der Situation", schrieb der DFB. Gegen Jatta läuft derzeit ein Anhörungsverfahren durch das Bezirksamt Hamburg-Mitte. Auch der DFB-Kontrollausschuss lädt den Gambier zu einer Anhörung. Der Spieler hat zwei Wochen Zeit, sich zu äußern.

Jatta spielte gegen Chemnitz unbeeindruckt

In einem Pokalspiel, in dem die Hamburger sich schwer taten, Chancen gegen die aufopferungsvoll kämpfenden und immer selbstbewusster werdenden Gastgeber herauszuspielen, konnte Jatta auf dem Flügel einige Male sein Können andeuten. Außergewöhnlich verunsichert oder übernervös ob der unruhigen Tage vor dem Pokalspiel wirkte der 21-Jährige aus Gambia nicht.

Die Situation belaste Jatta nicht so sehr, dass er nicht spielen könne, betonte HSV-Kapitän van Drongelen. Kollege David Kinsombi wiegelte auf Nachfrage generell ab. "Wir tun uns allen einen Gefallen damit, wenn wir uns auf den Fußball konzentrieren", sagte der Neuzugang aus Kiel über den Fall seines Mitspielers: "So ein großes Thema ist das nicht."

Bakery Jatta schweigt in der Interviewzone

In der 72. Minute, als der HSV zum zweiten Mal zurücklag, hatte Hecking Jatta vom Platz genommen. Das Spiel der Hanseaten brauchte neuen Schwung. Die Gäste retteten sich in die Verlängerung, ins Elfmeterschießen und letztlich in die zweite Runde des DFB-Pokals.

Nach der Partie ging die Mannschaft zu den Fans, die während des Spiels mit dem mehrfachen Abbrennen von Pyrotechnik auch negativ aufgefallen waren. Als die erschöpften Profis nebeneinander vor dem feiernden Gästeblock standen, skandierten die Anhänger lautstark "Bakery, Bakery", bis dieser einen Schritt nach vorn machte, die Hände in die Höhe streckte und sich applaudierend bei den Anhängern für deren Unterstützung bedankte.

Die Bilder vom HSV-Sieg in Chemnitz:

Riesenjubel beim HSV: Mit 8:7 nach Elfmeterschießen setzte sich das Team von Dieter Hecking gegen Chemnitz durch. Foto: dpa

Die HSV-Fans zündeten mal wieder Pyrotechnik. Die Bankverbindung des Deutschen Fußball-Bundes kennen die Hamburger inzwischen ja auswendig... Foto: dpa

Die Fans des HSV haben ihre Unterstützung für Bakery Jatta mit einem Banner zum Ausdruck gebracht. Foto: dpa

2500 HSV-Fans haben die Reise nach Chemnitz angetreten und sorgten so für eine Heimspielatmosphäre. Foto: witters

Die Chemnitzer Fans zeigen die Nummer elf hoch, die zuletzt der wegen seiner Nähe zur rechten Szene suspendierte Kapitän Daniel Frahn hatte. Foto: dpa



David Kinsombi (r.) stand erstmals in der Startelf beim HSV. Er kam für den verletzten Kapitän Aaron Hunt in die Mannschaft. Foto: witters

Viel Kunst, wie hier bei Sonny Kittel, gab es über weite Strecken der Partie nicht zu sehen. Foto: dpa

Lukas Hinterseer (r.) hatte es als einziger HSV-Stürmer schwer, sich in Szene zu setzen. Der Österreicher wirkte unglücklich in seinen Aktionen. Foto: witters

Bakery Jatta ließ sich den Trouble der vergangenen Woche nicht anmerken. Der Außenstürmer zeigte eine engagierte Vorstellung. Foto: witters

Jeremy Dudziak hatte immer wieder kluge Ideen im Mittelfeld. Chemnitz verteidigte den Ex-St.-Paulianer eng. Foto: witters



Xavier Amechi saß in Chemnitz zunächst nur auf der Bank. Seine Stärke im Dribbling hätte dem HSV gut getan. Foto: witters

HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes hat keine Chance gegen den Elfmeter von Dejan Bozic.

Lukas Hinterseer sorgt mit einem artistischen Schuss für den Ausgleich zum 1:1. Für den Österreicher war es das erste Pflichtspieltor. Foto: witters

Chemnitz-Profi Matti Langer (M.) bejubelt seinen zwischenzeitlichen Treffer zum 2:1 Foto: dpa

Torschützen unter sich: Sonny Kittel bejubelt seinen Treffer zum 2:2 mit Lukas Hinterseer Foto: dpa



HSV-Trainer Dieter Hecking sah einen engagierten HSV, der Probleme hatte, sich klare Chancen zu erspielen. Foto: witters

Xavier Amechi (r.) kam für David Kinsombi ins Spiel und feierte so sein Debüt im HSV-Trikot Foto: witters

Die Erleichterung war groß bei den HSV-Profis. Sie haben das Aus in Chemnitz gerade noch abwenden können. Foto: witters

Nach dem Spiel feierten die HSV-Profis ausgelassen mit ihren Fans. Bereits am Freitag wartet in der Liga der VfL Bochum Foto: witters



Jatta habe das überragend hinbekommen, lobte Hecking den Afrikaner für dessen Leistung, nachdem die "Sport Bild" über angebliche Zweifel an der Echtheit der Identität des Afrikaners berichtet hatte. Sich in der Interviewzone zu der Situation äußern wollte Jatta nicht.

Hecking versicherte unterdessen, dass der Verein die Sache so schnell klären wolle wie möglich. Im Moment gebe es allerdings nur "viele, viele Vermutungen", betonte der HSV-Coach: "Ich bin kein Freund davon, was da abgegangen ist."

Lienen echauffiert sich über den Fall Jatta

Mit dieser Meinung steht Hecking in der Fußballszene längst nicht alleine da. Auch vom FC St. Pauli gab es bereits Solidaritätsbekundungen. Am Sonntagabend etwa artikulierte Ewald Lienen sein Unverständnis für die Causa Jatta. "Wenn das das größte Problem wäre, was wir in der Gesellschaft haben, dann können wir uns beglückwünschen", urteilte der Technische Direktor des Stadtrivalen im NDR-"Sportclub".

Mit dem "vermeintlichen Konflikt" versuche eine Zeitung lediglich, Auflage zu generieren. "Ich weiß es nicht, ob das richtig ist, was der Junge gesagt hat", sagte Lienen über Jatta. "Aber das ist jemand, der integriert ist, der hier sein Geld verdient, der Steuern zahlt und alle sind glücklich. Warum muss man da nachhaken und eine solche Geschichte daraus machen?"

Ewald Lienen: "Wo gibt es ein Problem?"

Artikel über Straftäter wären ungleich wichtiger, meinte Lienen. "Aber über so einen Spieler? Das ist lächerlich, finde ich." Ebenso unwirsch kommentierte der 65-Jährige den Protest des 1. FC Nürnberg gegen die 0:4-Schmach gegen den HSV. "Es wirkt ein bisschen peinlich, nach einer wirklich verdienten Niederlage aufgrund eines solchen Verdachts."

Am Ende drückte Lienen das aus, was sich auch im Umfeld des HSV die meisten wünschen. "Ich hoffe, dass wir zur Normalität zurückkehren werden", sagte der ehemalige Profi und Trainer: "Diese ganze Thematik wird über Gebühr strapaziert. Wer ist geschädigt und wo gibt es ein Problem? Das ist ein Fußballer, der einen Vertrag hier unterschreibt, da ist es mir doch egal, wie alt der ist."