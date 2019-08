Chemnitz/Hamburg. Ein Debüt mit Happy End, was will ein Fußballer mehr? Auch für Xavier Amaechi endete der erste Pflichtspiel-Auftritt im HSV-Trikot mit Glücksgefühlen.

"Der Sieg fühlt sich wunderbar an", sagte der 18 Jahre alte Engländer nach dem knappen Weiterkommen im Pokal gegen Chemnitz. Dass er zum Erfolg im dramatischen Elfmeterschießen (8:7) selbst nichts beitragen konnte, focht Amaechi dabei herzlich wenig an.

Amaechi im Elfmeter-Zwiespalt

"Ich wäre als Nächster dran gewesen", verriet der Flügelstürmer, der es nach seiner Einwechslung in der ersten Hälfte der Verlängerung (100. Minute) immerhin noch auf 20 Ballkontakte und eine Passquote von 77 Prozent gebracht hatte.

"Aber es ist gut, dass ich nicht mehr schießen musste", fügte er lachend hinzu. Möglicherweise aus gutem Grund – schließlich trat Amaechi in seiner zugegeben jungen Karriere noch kein einziges Mal vom Punkt an. Gleichwohl hätte er am Sonntagabend die Verantwortung übernommen.

Beim Elfmeterschießen bangte Amaechi (3.v.l.) an der Mittellinie mit seinen Kollegen.

Foto: Witters

"Ich hätte natürlich gerne geschossen, aber ich bin froh, dass wir vorher schon alles klargemacht haben. Das war gut. Ich habe Adrian vertraut. Er hat es sehr gut gemacht", sagte er über Matchwinner Fein.

Amaechi gibt sich selbstkritisch

Einverstanden war Amaechi aber auch mit seiner eigenen Vorstellung. "Es fühlt sich fantastisch an, ein Traum ist wahrgeworden", gab Amaechi zu Protokoll und vergaß dabei nicht den Dank an Dieter Hecking. "Der Trainer glaubt an mich, das Umfeld auch – ich bin sehr froh, hier zu sein."

Daumen hoch für das Debüt: Xavier Amaechi hat die ersten aufregenden Minuten im HSV-Trikot verbracht.

Foto: Witters

Seinen ersten Einsatz empfand der Youngster selbst als "nächsten Schritt". Nun wolle er weiter hart arbeiten, um sich noch näher an die erste Elf heranzubringen. An Selbstkritik mangelt es dem 2,5-Millionen-Euro-Transfer vom FC Arsenal jedenfalls nicht.

"Ich muss noch einiges verbessern", kündigte Amaechi nach dem "typischen Pokalspiel" an, das für den neuen Hoffnungsträger nur der Beginn einer eher HSV-untypischen erfolgreichen Entwicklung eines Talents während seiner Hamburger Vertragszeit sein soll.