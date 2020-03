Experte: Bundesliga-Spitzenspiel absagen

Wegen des Coronavirus müssten nach Aussagen eines Experten eigentlich Bundesligaspiele abgesagt werden. Der Chef-Virologe der Berliner Charité ist wegen der Fälle im Kreis Heinsberg bei Mönchengladbach für die Absage von Bundesligaspielen in der Region. „Volle Stadien mit Zehntausenden von Fans - gerade in Gegenden wie dem vom Coronavirus jetzt stark betroffenen Rheinland - müssten aus medizinischer Sicht eigentlich gestoppt werden“, sagte Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie der Charité, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Christian Drosten leitet die Virologie an der Charité. Er gehört weltweit zu den führenden Experten für das neuartige Coronavirus.

Foto: Christophe Gateau / dpa

Das Stadion von Borussia Mönchengladbach liegt keine zehn Kilometer vom Kreis Heinsberg entfernt, der bundesweit am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Die Behörden hatten dennoch entschieden, dass das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) stattfinden kann. Auch der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) äußerte sich in einer Videobotschaft am Freitagmorgen verwundert über diese Entscheidung in der Nachbarstadt.

Fürth ohne sieben: "Jammern gibt's nicht!"

Mit Personalsorgen fährt die Mannschaft von Greuther Fürth zum Spiel bei Holstein Kiel. Insgesamt fehlen der Mannschaft von Trainer Stefan Leitl sieben Profis. Mergim Mavraj, Julian Green, Marco Meyerhöfer, Marvin Stefaniak, Daniel Keita-Ruel, Maximilian Wittek und Jamie Leweling können am Sonntag alle verletzungsbedingt nicht eingesetzt werden. „Ein Jammern im Vorfeld gibt es nicht, wir werden die Kräfte bündeln“, versicherte Leitl am Donnerstag. „Wir rücken enger zusammen.“ Die Fürther sind mit 35 Punkten Tabellenfünfter, die Kieler haben zwei Punkte weniger.

Halstenberg: Gebt mir Harry Kane!

Bayerns Leon Goretzka im Duell mit Marcel Halstenberg

Foto: ThorstenWagner / WITTERS

RB Leipzigs Marcel Halstenberg würde sich im Rückspiel am Dienstag in der Champions League den Einsatz von Stürmerstar Harry Kane bei Tottenham Hotspur wünschen. „Ich würde ihn als Gegner haben und gern wissen, wie es ist, gegen so einen Topspieler anzutreten“, sagte Halstenberg der „Mitteldeutschen Zeitung“. Kane ist seit einer Woche wieder ins Training eingestiegen. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel reicht Leipzig ein Unentschieden für das Viertelfinale. Ein Einsatz von Kane ist aber eher unwahrscheinlich.

Ronaldinho: Gefälschter Pass? Nicht so schlimm!

Nach seiner Einreise mit einem gefälschten Pass in Paraguay ist der ehemalige brasilianische Fußballstar Ronaldinho gerade noch einmal einer Anklage entkommen. Der 39-Jährige und sein Bruder Roberto de Assis Moreira gestanden während einer siebenstündigen Anhörung in Asunción zwar Fehler ein.

Ronaldinho hatte bei der Einreise nach Paraguay einen gefälschten Pass.

Foto: AFP

Staatsanwalt Federico Delfino sah wegen ihrer für die weiteren Ermittlungen nützlichen Zeugenaussage jedoch von einer weiteren Strafverfolgung ab. Die Brüder seien „betrogen“ worden und hätten „in gutem Glauben“ gehandelt, als sie die gefälschten Dokumente erhielten, sagte Delfino.

Spanien: Baskisches Finale im Pokal

Der baskische Traditionsverein Athletic Bilbao hat sich ins Finale des spanischen Pokals gekämpft. Eine 1:2 (0:0)-Niederlage beim FC Granada reichte dem 24-maligen Pokalsieger, um nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel das baskische Endspiel gegen Real Sociedad San Sebastian perfekt zu machen. Das Finale findet am 18. April im Estadio Olimpico de Sevilla statt. Real Sociedad aus San Sebastian steht erstmals seit 1988 im Pokalfinale.

Schiedsrichter geschubst: Sechs Monate Sperre

Weil er einen Schiedsrichter geschubst hat, ist Gelson Martins von der Disziplinarkommission des französischen Fußballverbandes für sechs Monate gesperrt worden. Die Sperre des portugiesischen Nationalspielers, der für die AS Monaco aufläuft, gilt rückwirkend vom 6. Februar an bis August und für alle Wettbewerbe in Frankreich.

Bei Monacos 1:3 in der Liga bei Olympique Nimes am 1. Februar hatte der 24-jährige Martins Schiedsrichter Mickael Lesage zweimal geschubst. Der Unparteiische hatte zuvor Martins' Teamkollegen Tiemoue Bakayoko mit Rot vom Feld geschickt - auch Martins sah für seine Entgleisung die Rote Karte.