Hamburg. Man mag es in diesen Tagen kaum glauben, aber es gibt auch noch positive Nachrichten rund um den HSV. So haben die Verantwortlichen des Clubs vor wenigen Tagen ein Schreiben erhalten, der ein baldiges Ende in der bis dato unendlichen Geschichte rund um den früheren HSV-Profi Cléber Reis in Aussicht stellt. Die Kurzform bis hierhin: Nachdem Cléber vor drei Jahren für 2,5 Millionen Euro vom HSV zurück in die Heimat zum FC Santos gewechselt war, hatten sich die Brasilianer im Anschluss geweigert, die fällige Ablöse zu zahlen.

Fifa und brasilianischer Verband machen Druck

Der Fall landete sogar beim Weltverband Fifa, der den Hamburgern recht gab (das Abendblatt berichtete). Demnach wurde der FC Santos bereits vor einem halben Jahr zur Zahlung der vereinbarten Ablöse plus einer Strafzahlung (eine Million Euro) plus Zinsen (500.000 Euro) verpflichtet. So wurden aus den ursprünglichen 2,5 Millionen plötzlich vier Millionen Euro.

So weit, so gut, so immer noch nicht beendet. Denn trotz des Urteils eines Fifa-Einzelrichters weigerte sich der klamme FC Santos bislang, die vier Millionen Euro nach Hamburg zu überweisen. Nun hat der HSV allerdings die Nachricht erhalten, nachdem der brasilianische Verband dem FC Santos eine Transfersperre als Konsequenz verhängt hat. Und obwohl diese Transfersperre von Santos-Offiziellen auf Nachfrage dementiert wurde, soll das Geld nun doch plötzlich fließen.

HSV darf auf 4,5 Millionen Euro hoffen

Uneinig ist man sich allerdings noch immer über die endgültige Höhe. So wollen die Brasilianer vier Millionen Euro in mehreren Raten überweisen, der HSV besteht aber weiterhin auch auf die sich anhäufenden Zinsen. Die belaufen sich laut Fifa-Urteil auf zusätzliche 1000 Euro pro Tag. Mittlerweile kann der HSV demnach auf knapp 4,5 Millionen Euro hoffen.

Und Cléber Reis? Der Verteidiger weiß von den Clubstreitigkeiten, hat aber ohnehin nur noch bedingt etwas mit Santos zu tun. Der 29-Jährige ließ sich vom brasilianischen Traditionsclub zunächst nach Coritiba, dann nach Paraná, später nach Oeste und schließlich an Ponte Preta verleihen. Wirklich glücklich wurde er nirgends – im Gegensatz zum Ex-Club HSV, der nun nach drei Jahren auf sein spätes Millionen-Glück hoffen darf.