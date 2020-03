Werder Bremen: Kohfeldt gibt sich trotz null Toren trotzig

Dortmunds Giovanni Reyna (17) spielt für die USA

Borussia Dortmunds Ausnahmetalent Giovanni Reyna wird für die Nationalmannschaft der USA auflaufen. „Für mich ist das ganz klar. Ich werde nur für die USA spielen, das ist meine Heimat“, sagte der 17-Jährige den „Ruhr Nachrichten“.

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

Foto: ThorstenWagner / WITTERS

Auch sein Vater Claudio Reyna, der in der Bundesliga vier Jahre für Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg spielte, hatte sich einst für die USA entschieden und mit dem US-Team an vier Weltmeisterschaften teilgenommen. Da dessen Eltern aus Argentinien und Portugal stammen und Giovanni in England aufgewachsen ist, dürfte sich der junge BVB-Profi für eine von vier Nationalmannschaften entscheiden.

Schmähungen gegen Dietmar Hopp: DFL tagt mit Fans

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) tagt an diesem Donnerstag in einer Sondersitzung mit der AG Fankulturen zum Konflikt mit den Fans. Zu den Teilnehmern gehören nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Vertreter der beiden Dachorganisationen, von Fanprojekten sowie von Bündnissen wie „Unsere Kurve“, „Frauen im Fußball“ und „Queer Football Fans“.

Protest und Beleidigungen gegen Dietmar Hopp (Hoffenheim)

Foto: ThorstenWagner / WITTERS

Im Mittelpunkt von Schmähungen stand zuletzt immer wieder Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp. Weil sie sein Konterfei in einem Fadenkreuz-Plakat gezeigt hatten, waren Anhänger von Borussia Dortmund für die nächsten zwei Jahre vom DFB-Sportgericht von Spielen in Sinsheim ausgeschlossen worden.

Abstieg? Bei Werder Bremen soll es "klick" machen

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt glaubt noch an de Klassenverbleib in der Bundesliga. Trotz des Pokal-Aus bei Eintracht Frankfurt (0:2) sieht er dafür Anzeichen: „In wenigen Monaten werden wir den Klassenerhalt feiern“, sagte Kohfeldt. „Wir sind ja keine Opfer.“ Frank Baumann sagte mit Blick auf die Mannschaft: „Wir sind überzeugt, dass es bald “klick' machen wird." In den vergangenen vier Pflichtspielen haben die Bremer kein Tor geschossen.

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt

Foto: Uwe Anspach / dpa

Bei Hertha am Sonnabend ist wegen einer Vertragsklausel Davie Selke gesperrt. Das hatten sich die Berliner bei seine Wechsel ausbedungen. Bei Ömer Toprak hatte sich der Verdacht auf einen Wadenbeinbruch nicht bestätigt. Toprak zog sich eine Riss-Quetschwunde an der Wade zu und wird in Berlin fehlen.

5,7 Millionen sehen Frankfurt vs. Werder

Im Durchschnitt 5,70 Millionen Zuschauer haben den 2:0-Sieg von Eintracht Frankfurt im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen verfolgt. Die ARD verzeichnete mit ihrer meistgesehenen Übertragung des Tages einen Marktanteil von 20,3 Prozent. Die 20-minütige Zusammenfassung der Partie zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin (3:1) sahen um 23 Uhr 3,57 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 20,0 Prozent. Die Liveübertragung des Leverkusener Spiels (18.30 Uhr) bei Sport1 sahen durchschnittlich 1,0 Millionen Fans, sie erreichte einen Marktanteil von 3,9 Prozent.

Das könnte Sie auch interessieren

Hansi Flick auf dem Zettel von Premier-League-Clubs

Hansi Flick soll über die Saison 2019/2020 hinaus Bayern-Trainer bleiben.

Foto: Tom Weller / dpa

Mit seiner Erfolgsserie beim FC Bayern hat Trainer Hansi Flick Vereine in England auf sich aufmerksam gemacht. An den 55-Jährigen seien „konkrete Anfragen“ aus der Premier League herangetragen worden, schreibt der "Kicker". Flick war in München Anfang November als Nachfolger von Niko Kovac zum Cheftrainer befördert worden. Der Bayern-Aufsichtsrat soll sich bereits für eine Verlängerung von Flicks Vertrags über die laufende Saison hinaus ausgesprochen haben.

Dier dreht durch – Mourinho hat Verständnis

Eric Dier (Tottenham Hotspur) inmitten der Zuschauer. Nach Beleidigungen drehte er durch.

Foto: Julian Finney / Getty Images

Eric Dier (Tottenham Hotspur) stürmte nach der Niederlage (2:3 i.E.) gegen Norwich City im Achtelfinale des FA Cups auf die Zuschauertribüne und lieferte sich ein Wortgefecht mit Fans. Grund soll eine Auseinandersetzung eines Anhängers mit Diers Bruder gewesen sein, der auch anwesend war. Tottenhams Teammanager José Mourinho äußerte Verständnis für die Reaktion des Nationalspielers. Dier habe etwas getan, „das Profis nicht machen dürfen, aber wahrscheinlich jeder von uns machen würde.“

PSG: Kehrer schüttelt und brüllt

Nach dem Einzug ins französische Pokalfinale flippte Thilo Kehrer (23) aus. Vor dem Interview mit dem vereinseigenen Sender von Paris Saint-Germain schnappte er den Fragesteller am Oberkörper, schüttelte ihn und brüllte: „Finaleeeeeeee!“ Danach beruhigte sich der deutzsche Nationalspieler und analysierte das 5:1 der Pariser gegen Olympique Lyon. „Wir haben gut gespielt. Wir waren wach, wir haben Chancen erspielt und sie genutzt.“

Thilo Kehrer (PSG) übersteigt die Lyoner Abwehr.

Foto: Franck Fife / dpa

Trainer Thomas Tuchel kommentierte weniger emotional: „Das ist ein außergewöhnliches Ergebnis. Fünf Tore, und das, nachdem wir zurück lagen.“ Eine Woche vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Borussia Dortmund war PSG in Rückstand geraten. Drei Tore von Kylian Mbappé, je ein Treffer von Neymar und Pablo Sarabia und eine Gelb-Rote Karte für Lyons Fernando Marçal entschieden die Partie aber zugunsten des Hauptstadtclubs.