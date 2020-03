Hamburg. Mit Pressekonferenzen ist das generell so eine Sache: Selten sind sie unterhaltsam, vereinzelt nur informativ und nahezu nie wirklich geistreich. Hingehen sollte man trotzdem – auch, weil die Ausnahme die Regel bestätigt. Und beim HSV gab es diese Regelausnahme am Donnerstag: Dieter Hecking, knallroter Pullover, leicht roter Kopf.

HSV-Trainer Hecking gab Pressekonferenz – Clubboss Hoffmann hört zu

17 Minuten und 36 Sekunden gewährte der HSV-Coach zur Mittagszeit einen Einblick in sein Trainer-Seelenleben. Sehr informativ, durchaus geistreich und sogar unterhaltsam. Hecking lächelte zwei Tage vor dem so wichtigen Heimspiel gegen Jahn Regensburg (Sa, 13 Uhr), antwortete aber immer bestimmt. „Mit Kritik muss man umgehen können“, sagte Hecking – und schaute über die zahlreichen Journalisten hinweg in die letzte Reihe, von wo aus HSV-Vorstandschef Bernd Hoffmann aufmerksam zuhörte.

Fünf Tage ist es her, dass sich der HSV-Chef höchstpersönlich an die Öffentlichkeit gewandt hat. „Wir haben eine sportliche Krise“, hatte Hoffmann unmissverständlich kundgetan. Und: „Es gibt nichts schönzureden. Wir haben zwei grottenschlechte Spiele gemacht“, so Hoffmann. „Honeymoon is over.“

Dieter Hecking: "Zwei Niederlagen sind für mich noch keine Krise"

Am Donnerstag wurde Hecking nun erstmals mit den deutlichen Worten seines Vorgesetzten konfrontiert. „Da sitzt er, fragen Sie ihn“, konterte Hecking im Spaß – und fügte dann ganz im Ernst hinzu: „Das ist Bernds Wortwahl. Zwei Niederlagen sind für mich noch keine Krise. Aber wenn Bernd meint, dass es eine Krise sei, dann kennt er Hamburg wohl besser als ich. Er ist schon sehr viel länger hier.“ Höfliches Gelächter im Presseraum, dann noch einmal Hecking: „Das macht nichts mit mir, das sollte auch nichts mit der Mannschaft machen.“

Ein Medienvertreter ließ nicht locker. Wie Hecking den Honeymoon-Satz denn aufgenommen habe, fragte er. „Ich musste mich erst einmal schlaumachen, was das heißt“, antwortete der HSV-Trainer, der sich nicht aufs Glatteis locken lassen wollte. „Ist doch klar, dass auch mal Kritik aufkommt, wenn du zwei Spiele so verlierst, wie wir sie verloren haben. Da darf dann auch der Vorstandsvorsitzende mal etwas deutlicher werden. Das gehört dazu.“

HSV verlor Derby gegen St. Pauli und Spiel in Aue

Das gehört in Hamburg dazu. Aber auch in Mönchengladbach, Wolfsburg, Nürnberg, Hannover oder sonst wo. Seit 20 Jahren ist Hecking Trainer – und hat manch eine Krise mitgemacht. „So etwas wirft mich nicht nicht aus der Bahn“, sagte der 55-Jährige. „Diese Phase hier in Hamburg ist verhältnismäßig leicht. Ich habe auch schon erlebt, dass ich mal acht oder neun Spiele hintereinander nicht gewonnen habe. Aber zwei Niederlagen in Folge sind nichts dagegen.“

Wirklich nichts? Nach der Derbypleite gegen St. Pauli (0:2) und dem miserablen Auftritt in Aue (0:3) scheint der Druck auf Hecking und seiner Mannschaft so groß wie nie in dieser Saison zu sein. „Ich lese momentan gar nichts“, sagte Hecking zwar, dürfte aber auch ohne ausführliche Lesestunde am Morgen mitbekommen haben, dass in Hamburg wieder die Angst umgeht. Vor dem vierten Spiel in Folge ohne Sieg, vor dem erneuten Rückrundenabsturz und vor allem vor dem zweiten Nicht-Aufstieg.

Profi im Beantworten schwieriger Fragen

„In solchen Phasen, die ich ja nun auch schon erlebt habe, bin ich kein Freund von Aktionismus“, sagte Hecking am Donnerstag. „Wir müssen nicht alles infrage stellen. Die Spieler müssen wissen, wie deine Linie ist. Wenn man jetzt plötzlich von seiner Linie abweicht, wirft das Fragen auf, die nicht nötig sind.“

Schwierige Fragen musste Hecking mehr als genug beantworten. Zum Beispiel bei seiner letzten Station in Mönchengladbach. Dort standen der Coach und sein Team nach 20 Spielen in der vergangenen Saison auf dem zweiten Platz, ehe sie nach vier sieglosen Spielen in Folge mit einem Torverhältnis von 2:12 drohten nach unten durchgereicht zu werden.

Hecking erwägt, das System in ein 4-4-2 umzuwandeln

Und Hecking? Blieb ruhig. „Dieter Hecking ist ein Westfale - der lässt sich nicht so einfach aus der Bahn werfen“, sagt Karsten Kellermann von der „Rheinischen Post“. „Hecking ist ein Strukturgeber, der seinem Team in schwierigen Zeiten das entsprechende Rüstzeug an die Hand gibt. Er bleibt auch bei Gegenwind ruhig, möglicherweise manchmal etwas zu ruhig.“ In Gladbach, erinnert sich Kellermann, griff Hecking eher zum Skalpell als zum Beil. Er habe die Taktik geändert, nicht aber das große Ganze.

Ähnliches schwebt dem gebürtigen Westfalen offenbar nun auch beim HSV vor. „Es geht mir darum, mal einen anderen Impuls zu setzen“, sagte Hecking, der die Woche ein modifiziertes 4-4-2-System statt seiner präferierten 4-3-3-Formation einstudieren ließ.

HSV-Trainer hält seine Spieler auf Linie

„Grundsätzlich bleibt Dieter Hecking auch in sportlich nicht so guten Zeiten seiner Linie treu“, sagt auch Timo Keller, der für die „Wolfsburger Nachrichten“ den VfL und Hecking 2013 bis 2016 verfolgte. „Er ist ein Mann klarer Entscheidungen – ganz unabhängig von einer eventuellen Krise.“ Keller erinnert sich etwa, wie Hecking einst den extrovertierten Stürmer Nicklas Bendtner aussortierte. „Wenn einer querschießt, dann kann er sehr deutlich werden.“

Auch in Hannover, wo Hecking bis 2009 unter Vertrag stand, scheute sich der Trainer nicht vor klaren Entscheidungen. Als Kapitän Hanno Balitsch in der Halbzeitpause, in der Hecking seine bis dato mittelmäßige Mannschaft animierte, positiver aufzutreten, dem Trainer widersprach („Sind Sie dann jetzt auch mal positiv?“), suspendierte er den Führungsspieler kurzerhand. Balitsch musste eine Woche lang mit der zweiten Mannschaft trainieren, ehe er nach einem persönlichen Gespräch begnadigt wurde. „Hecking war ein Meister der Methode Zuckerbrot und Peitsche“, erinnert sich ein Beobachter von damals.

Hecking regiert mit Zuckerbrot und Peitsche über HSV

Beim HSV musste Hecking noch niemanden suspendieren. Aber das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche gilt bei ihm noch immer. Am Dienstag war der Trainer nicht mit der Einheit zufrieden – und machte das auch sehr deutlich. Am Mittwoch und Donnerstag trainierte sein Team daraufhin besser. Und auch die zunehmende Kritik in den sozialen Medien sprach Hecking proaktiv an.

„Die jungen Spielern müssen lernen, auch mal ein paar kritische Einträge zu bekommen.“ Sein Rezept: „Ich bin nicht bei Facebook oder Instagram, also kann mir so etwas nicht passieren.“ Bei Hecking wird nicht der digitale Daumen gesenkt, sondern der analoge Kopf gehoben. „Wichtig ist jetzt: Kopf hoch!“, sagte er. „Wir wollen jetzt als Mannschaft reagieren und Regensburg – und das sage ich ganz deutlich: egal wie – schlagen.“