„99-Prozent-Mann“: Zidane wehrt sich gegen Abstellung von Kroos

Wenn für Trainer Zinedine Zidane ein Profi von Real Madrid unentbehrlich ist, dann ist das Toni Kroos. Dass nun ausgerechnet der Deutsche ins ohnehin schon große Lazarett des spanischen Rekordmeisters muss, bereitet dem Coach große Sorgen. So große, dass „Zizou“ seinem Kollegen Joachim Löw ins Gewissen redet. „Es wäre für Toni besser, wenn er hier bleibt und sich bei uns erholt“, sagte Zidane.

Toni Kroos ist verletzt – und soll nach Meinung von Real-Trainer Zidane lieber nicht zur Nationalelf stoßen.

Foto: Denis Doyle / Getty Images

Löw hatte Kroos für die Länderspiele am Mittwoch in Dortmund gegen Argentinien und vier Tage später in der EM-Quali in Estland nominiert. Am Sonnabend beim 4:2-Sieg der Königlichen im Liga-Topspiel gegen den FC Granada war der Mittelfeldspieler aber nach 33 Minuten vom Platz gehumpelt. „Adduktorenprobleme“ am linken Oberschenkel, hieß es. Wie schwer der Weltmeister von 2014 verletzt ist, war zunächst aber unklar. Die spanischen Medien machten derweil Zidane für die Verletzung verantwortlich.

Kroos „zahlt für die Überanstrengung seit Saisonbeginn“, schrieb die Zeitung „AS“. Kein Real-Profi sei so oft eingesetzt worden wie Kroos. Die Nummer acht des Tabellenführers habe vor der Verletzung 99 Prozent aller Pflichtspiel-Minuten absolvieren müssen. Mit Casemiro (96 Prozent) bildet er ein Mittelfeld-Duo, auf das Madrid fast nie verzichtet.

Nationalelf-Nominierung: Amiri rief Löw selbst an

Für seine erste Nominierung in die Nationalmannschaft musste Nadiem Amiri nicht lange auf einen Anruf von Bundestrainer Joachim Löw warten – er meldete sich selbst beim obersten DFB-Trainer. „Co-Trainer Marcus Sorg hat sich bei mir gemeldet und gesagt, ich soll mal den Bundestrainer anrufen, weil der meine Telefonnummer nicht hat“, erklärte der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen. „Da habe ich schon ein bisschen Hoffnung gehabt und habe gleich nach dem Training angerufen“, sagte Amiri. Mit der ersten Nominierung sei für ihn ein Traum in Erfüllung gegangen. „Ich habe immer darauf gehofft“, sagte der 52-malige Junioren-Nationalspieler nach dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig.

Flick tröstet traurigen Martínez

Javi Martínez brauchte Trost. Trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Lucas Hernández und David Alaba hatte es wieder nicht für einen Startelfeinsatz beim FC Bayern München gereicht. Tief gefrustet saß der Spanier auf der Ersatzbank des deutschen Meisters, Co-Trainer Hansi Flick saß neben dem Defensivspieler und redete mit. Martínez äußerte sich nach dem Spiel nicht. Der Grund für seine traurige Miene sollen sportliche Gründe sein. „Ich denke schon. Es ist nicht so, dass ich irgendwas anderes wüsste“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. „Natürlich ist es ärgerlich auch für Javi, dass er nicht gespielt hat. Wir haben sicher viele Spiele, wo der Javi auch seine Chance bekommen wird.“

Elf Tore nach sieben Spieltagen: Rekord durch Lewandowski

Robert Lewandowski auf Rekordjagd.

Foto: Maja Hitij / Bongarts/Getty Images

Robert Lewandowski setzt seine Rekordjagd in der Bundesliga fort. Der polnische Nationalspieler von Meister Bayern München erzielte am siebten Spieltag beim 1:2 gegen die TSG Hoffenheim sein elftes Saisontor. So viele Treffer hatte noch kein anderer Spieler nach den ersten sieben Saisonpartien auf dem Konto.

Nach drei Niederlagen: Maradona feiert ersten Sieg mit La Plata

Argentiniens Fußball-Idol Diego Maradona hat als Trainer von Gimnasia La Plata im vierten Anlauf seinen ersten Sieg gefeiert. Nach drei Niederlagen zu Beginn seines Engagements gewann die Elf des Weltmeisters von 1986 im Kellerduell mit Godoy Cruz 4:2 (1:2) und verließ damit das Tabellenende der argentinischen Primera Division. Im Anschluss an den ersten Erfolg tanzte Maradona ausgelassen vor seinen Spielern in der Kabine.

Zunächst soll der 58-Jährige den abstiegsbedrohten Verein, den er Anfang September übernommen hatte, bis zum Saisonende führen. Sein Traineramt beim mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa hatte er im Juni aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen. Inzwischen wurde Maradona erfolgreich am Knie operiert.

Tottenham bestätigt Verletzung von Lloris

Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur muss auf seinen Kapitän Hugo Lloris verzichten. Der Verein aus London bestätigte am Sonnabend, dass sich der Torhüter im Premier-League-Spiel bei Brighton & Hove Albion (0:3) den Ellbogen ausgekugelt hat.

Der 32-Jährige hatte sich in der 3. Minute bei einer Flanke verschätzt und war auf seinen Arm gefallen. Nach einer ersten Behandlung auf dem Platz wurde Lloris zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht und kehrte am Abend nach London zurück, wie Tottenham auf seiner Webseite mitteilte. Über die Schwere der Verletzung sowie die Dauer der Rehabilitation sollen weitere Untersuchungen in der kommenden Woche Auskunft geben.