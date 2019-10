Die HSV-News am Sonntag, den 6. Oktober 2019:

Hunt muss eine Pause einlegen

Jatta am Fantag in Bargteheide

HSV-Profis bekommen Montag frei

HSV feiert gegen Fürth einen kleinen Rekord

Bayern übernehmen HSV-Schreckgespenst

Hunt nach Vorsichts-Auswechslung optimistisch

Foto: Witters

Gegen Fürth ging Aaron Hunt nach 72 Minuten vom Platz, wurde anschließend getapet. Für den Kapitän kam Sonny Kittel, der das Spiel mit seinem Treffer zum 2:0-Endstand endgültig entschied.

"Ich habe ein bisschen meinen Oberschenkel gemerkt", sagte Hunt am Sonntag zu seiner Auswechslung. "Wir haben 1:0 geführt und ich wollte einfach nichts riskieren. Das hat ja dann gut geklappt: Sonny ist reingekommen und hat ein Tor gemacht."

Das Testspiel gegen Drittligist Eintracht Braunschweig am Donnerstag wird Hunt wohl verpassen. Dennoch rechnet der 33-Jährige mit keinem längeren Ausfall: "In der Länderspielpause kann ich das ein bisschen auskurieren. Ich denke, es wird nicht so lange dauern."

Fanclub-Tag ohne Hecking

HSV-Trainer Dieter Hecking mit seinem Fürther Kollegen Stefan Leitl.

Foto: Witters

Während HSV-Trainer Dieter Hecking auf dem Weg zur Trainertagung in seiner vorigen Wahlheimat Mönchengladbach war, hatten die Profis am Sonntag einen angenehmen Pflichttermin.

Denn einen Tag nach dem Sieg gegen Fürth besuchten die Spieler des Zweitligakaders ausgewählte HSV-Fanclubs in Hamburg und Umgebung.

Aaron Hunt und Bakery Jatta etwa verschlug es zu den "Stormarn-Rauten" nach Bargteheide. "Es ist immer schöner den Fantag nach einem Sieg zu haben", sagte Hunt. "Jetzt sind wir auch noch Tabellenführer, das ist für die Fans und uns etwas Schönes."

Aaron Hunt am HSV-Fantag: "Sind erstmal zufrieden"

HSV-Training erst wieder am Dienstag

Die Länderspielpause beginnt für die daheimgebliebenen Profis mit einem freien Montag, ehe am Dienstagnachmittag eine erste Trainingseinheit stattfindet (15.30 Uhr).

Nach zwei Vormittagseinheiten um 10 Uhr (Mittwoch) und 11 Uhr (Donnerstag) steigt dann am Donnerstag das Testspiel bei Drittligist Eintracht Braunschweig (17.30 Uhr, Stadion an der Hamburger Straße).

Das könnte Sie auch interessieren:

HSV gelingt gegen Fürth ein Torrekord

Offensiv läuft es beim HSV in dieser Runde ungleich besser als in der Vorsaison. Während das aktuelle Team nach neun Spielen nun schon bei 21 Treffern steht (im Schnitt 2,3 pro Spiel), gab es im Vergleichzeitraum des Vorjahres erst 12 Tore zu bejubeln (1,3).

Dieser weibliche HSV-Fan buhlte auf kreative Weise um das Trikot von Torschütze Sonny Kittel.

Foto: Imago/Michael Schwarz

Passend zur verbesserten Trefferquote gab es auch gegen Fürth ein kleines Vereins-"Rekördchen": Nie zuvor nämlich gelang dem HSV gegen die Franken mehr als ein Erfolgserlebnis.

In neun Partien gegen Fürth trafen die Rothosen bis dato jeweils höchstens einmal, zweimal sogar überhaupt nicht. Aber selbst durch das jüngste 2:0 hat der HSV gegen das Kleeblatt noch immer einen Schnitt von unter einem Treffer pro Spiel (neun Tore in zehn Duellen).

Dennoch bleibt die Paarung mit Fürth bei einem Trefferverhältnis von 9:5 die mit Abstand torärmste der HSV-Geschichte (1,4 Treffer pro Spiel) – zumindest, wenn man die Gegner vergleicht, gegen die der HSV mindestens zehnmal angetreten ist.

Adamyan vom HSV- zum Bayernschreck

23. September 2018: Sargis Adamyan bejubelt einen seiner drei Treffer gegen den HSV.

Foto: Imago/DeFodi

Apropos Tore: Ein Schreckgespenst teilt sich der HSV jetzt mit Bayern München. Sargis Adamyan, der Hamburg in der Vorsaison beim 5:0 von Jahn Regensburg im Volkspark mit drei Treffern nahezu im Alleingang abschoss, sorgt nun auch beim deutschen Rekordmeister für schlechte Träume.

5. Oktober 2019: Sargis Adamyan bejubelt seinen zweiten Treffer gegen Bayern München.

Foto: Imago/Jan Hübner

Beim 2:1-Coup der TSG Hoffenheim in der Allianz-Arena avancierte der armenische Nationalspieler am Sonnabend mit seinem Doppelpack zum Matchwinner. Das toppte für den 26-Jährigen dann doch noch den Hattrick gegen den HSV. "Ich denke, das hier ist ein bisschen größer“, sagte Adamyan: "Vor zwei Jahren habe ich noch Regionalliga gespielt. Ein Riesentraum!"