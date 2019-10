Nürnberg. Die endlose Diskussion um den Videobeweis: Auch beim Auswärtsspiel des FC St. Pauli in der Zweiten Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg standen am Sonntag die Schiedsrichter im Stadion sowie ihre Video-Kollegen im Kölner Keller im Mittelpunkt.

Was war passiert? In der Entstehung des Treffers zum 1:0 für die Hamburger in der 23. Minute hatte Assistent Henry Müller beim Zuspiel auf Vorlagengeber Sebastian Ohlsson die Fahne gehoben.

Schiedsrichter gibt den Treffer erst nicht

Ungeachtet der vermeintlichen Abseitsstellung ließ Schiedsrichter Lasse Koslowski (Berlin) weiterspielen; Ohlsson passte auf der rechten Seite flach nach innen, wo schließlich Viktor Gyökeres mit seinem zweiten Saisontreffer ins rechte Toreck vollendete.

Die 23. Minute: St. Paulis Viktor Gyökeres schießt, im Hintergrund hebt Nürnbergs Johannes Geis die Hand.

Foto: Witters

Erst dann machte Koslowski Anstalten, den Treffer nicht geben zu wollen. Wenige Sekunden später allerdings ein Signal von Video-Assistent Robert Kempter aus Köln mit dem Hinweis, dass St. Paulis Ohlsson sich definitiv nicht im Abseits befunden hatte.

Nürnberger Profis protestieren

Daraufhin zeigte Koslowski dann doch noch in Richtung Anstoßpunkt. Während St. Paulis Trainer Jos Luhukay sein anfängliches Kopfschütteln einstellen konnte, wüteten dafür plötzlich die Nürnberger los.

Ihrer Ansicht nach hätte der Treffer nicht zählen dürfen, da Linienrichter Müller seine Fahne nach oben gerissen hatte. "Das Problem geht beim Assistenten los, er muss einfach warten", urteilte der ehemalige "Club"-Trainer Michael Köllner bei Sky.

Köllner: "Zum Glück zählt der Treffer"

Dennoch machte er auch seinen ehemaligen Spielern den Vorwurf, teilweise nicht konzentriert zu Ende gespielt zu haben. "Zum Glück hat es doch noch gezählt, Nürnberg hätte das einfach besser verteidigen müssen", sagte Köllner.

In der zweiten Hälfte agierten die "Clubberer" dann zumindest offensiv zielstrebiger – Kapitän Hanno Behrens markierte in der 51. Minute nach einer unfreiwilligen Vorlage von St. Paulis Waldemar Sobota den Ausgleich.

St. Paulis zweiter Treffer – diesmal Abseits

Kurios: Eine knappe Viertelstunde später lief es auf der Gegenseite umgekehrt wie in der ersten Halbzeit. Nach Vorarbeit von Matthew Penney drosch Mats Möller Daehli den Ball zur mutmaßlich erneuten Führung unter die Latte.

Der Norweger sprang jubelnd in Richtung Gästekurve, doch diesmal wurde er von Koslowski zurückgepfiffen. Penney war nach seinem Pass in den Fünfmeterraum durchgelaufen und hatte dort Nürnbergs Torhüter Christian Mathenia im Abseits stehend entscheidend die Sicht versperrt.