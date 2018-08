Verrückt, aber wahr: Usain Bolt hat Probleme mit dem Tempo

Mourinho nach 0:3-Pleite beleidigt

Startrainer José Mourinho hat in der englischen Premier League erneut für Misstöne gesorgt. Nach der 0:3-Pleite des Rekordmeisters gegen Tottenham Hotspur reagierte der 55-Jährige auf der anschließenden Pressekonferenz äußerst gereizt und verließ vorzeitig das Podium.

„Wie war das Ergebnis heute?“ raunzte Mourinho einen Journalisten an und streckte dabei drei Finger in die Höhe. Dann fügte er wutschnaubend hinzu: „Aber was bedeutet das noch? Drei Meistertitel, die ich gewonnen habe. Ich habe mehr Meistertitel gewonnen als alle anderen 19 Trainer zusammen. Ich drei, die zwei.“ Anschließend verabschiedete er sich mit den Worten: „Respekt, Respekt, Respekt!“

Manchester United hatte zum Abschluss des dritten Spieltages seine zweite Saisonniederlage kassiert und war auf Platz 13 zurückgefallen.

Bolt hat Probleme mit dem Tempo

Unglaublich, aber wahr: Der schnellste Mensch der Welt hat Probleme mit dem Tempo. Der einstige Leichtathletik-Superstar Usain Bolt zog nach einer Woche Training beim australischen Club Central Coast Mariners am Dienstag ein ernüchterndes Zwischenfazit. „Die größte Herausforderung für mich ist es, Fahrt aufzunehmen. Dieses Stop and Go ist schwierig. Ich bin es nicht gewohnt, so schnell hintereinander anzuhalten, wieder loszulaufen und wieder anzuhalten“, sagte der Jamaikaner.

Der 32-Jährige, der in seiner schillernden Karriere acht olympische Goldmedaillen gewann, hat zudem offenbar auch noch Probleme mit seiner Fitness. Er wird schnell müde, legt mehr Pausen ein als seine Teamkollegen. Bei den Übungen mit dem Ball kann Bolt jedoch überzeugen, seine Pässe kommen an.

Leichtathletik-Superstar Usain Bolt steht vor seinem Debüt als Fußballprofi

Foto: Ashley Feder / Getty Images

Usain Bolt will sich in Australien seinen großen Wunsch von einer Karriere im Profifußball erfüllen, am liebsten im Sturm. Er soll auf unbestimmte Zeit beim Erstligisten Central Coast Mariners vorspielen, um sich für einen Vertrag zu empfehlen. Für den Club aus Gosford, 75 km nördlich von Sydney, beginnt die Saison in der A-League Ende Oktober.

Am Freitag bestreiten die Mariners ein Testspiel gegen einen Amateurverein. Es wird erwartet, dass Bolt zumindest als Ersatzspieler einige Minuten Einsatzzeit bekommt.

Fröhlich stellt Rolle des Videoassistenten klar

Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich will den Video Assistant Referee (VAR) in der Bundesliga nur bei eklatanten Fehlurteilen zum Einsatz kommen sehen. „Nicht jede Entscheidung soll durch den Videoassistenten begleitet werden, sondern dieser ist nur der Rettungsanker, der geworfen wird, wenn mal etwas krass schiefläuft und nicht vertretbar ist“, sagte Fröhlich in einem Interview der vom Deutschen Fußball-Bund veröffentlichten „Schiedsrichter-Zeitung“.

Im Trainingslager vor der Spielzeit im bayerischen Grassau hatten die Schiedsrichter „eine sehr einheitliche Einschätzung“ darüber, bei welchen Entscheidungen es zu einem Eingriff kommen soll, berichtete der 60-Jährige. Für die Spielleitung der Referees soll sich durch den VAR nichts ändern. „Die Schiedsrichter sollen auf dem Platz so agieren, als ob es die technische Hilfe nicht gäbe“, betonte Fröhlich.

Gleich am ersten Spieltag der neuen Liga-Saison hatte es mehrere fragwürdige Eingriffe des VAR gegeben.

Ronaldo jr. fängt bei Juventus an

Wie der Vater, so der Sohn: Der älteste Filius von Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat das Training bei der U9 des italienischen Rekordmeisters Juventus Turn aufgenommen. Im Sommer war sein berühmter Vater für eine Ablösesumme von 117 Millionen Euro von Champions-League-Sieger Real Madrid zu Juve gewechselt.

Cristiano Ronaldo junior (8) war in Begleitung von Georgina Rodríguez, der Lebensgefährtin seines Vaters, in der Juve-Akademie erschienen. „Er ist sehr wettbewerbsfähig. Er ist wie ich als Kind. Er mag es nicht zu verlieren“, hatte Ronaldo erst kürzlich über das älteste seine vier Kinder bei DAZN gesagt und prognostiziert: „Er wird so wie ich, ich bin mir zu 100 Prozent sicher. Ich würde ihm gerne einige Dinge beibringen, aber letztendlich wird er sich entscheiden, was zu tun ist, und er wird immer meine Unterstützung haben. Aber natürlich möchte ich, dass er ein Spieler wird, weil ich denke, dass er auch eine Leidenschaft dafür hat.“

Auch die Söhne anderer Juve-Profis wie der Filius des Ex-Wolfsburgers Andrea Barzagli, Mattia, oder der Nachwuchs von Claudio Marchisio, Davide, sind in der Jugendakademie aktiv.

Sport1 zeigt weiterhin Frauen-Bundesliga

Der private TV-Sender Sport1 überträgt auch weiterhin ausgewählte Spiele der Frauen-Bundesliga. Die entsprechenden Rechte hat die Sport1 GmbH von der Telekom Deutschland GmbH erworben.

„Die Frauen-Bundesliga fügt sich sehr gut in unser umfangreiches Frauenfußball-Portfolio ein, das künftig weiterhin Topspiele der Women’s Champions League und das Finale dieses Wettbewerbs beinhalten wird“, sagte Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von Sport1.

Zum Saisonstart zeigt der Spartensender am 15. September das Revierderby zwischen dem MSV Duisburg und SGS Essen live ab 12.55 Uhr. Pro Spieltag wird zudem ein weiteres Spiel bei Telekom Sport zu sehen sein.

Bobic zürnt nach geplatztem Fabián-Transfer

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat sich nach dem gescheiterten Wechsel von Marco Fabián zu Fenerbahce Istanbul verärgert gezeigt. „Es ist ein faules Ding, was da läuft. Vor allem für Marco Fabián, weil der Junge im Endeffekt so hingestellt wird, dass er gar nicht mehr Fußball spielen könnte“, sagte Bobic dem Radiosender FFH am Rande der „Sport-Bild“-Awards am Montagabend in Hamburg. „Das ist eine Sauerei. Dem müssen wir absolut widersprechen.“

Stunden zuvor hatte der türkische Vizemeister nach dem Gesundheitscheck des Mexikaners den geplanten Transfer platzen lassen. Der 29 Jahre alte Fabián war im vergangenen Jahr nach einem Lendenwirbelbruch am Rücken operiert worden und lange ausgefallen. Nach übereinstimmenden türkischen Medienberichten wurde Fenerbahce das Risiko einer Verpflichtung wegen chronischer Rückenschmerzen zu groß.

Podolski widerspricht Rassismus-Vorwürfen

Der ehemalige Nationalspieler Lukas Podolski hat Berichte über einen kulturellen Riss in der Nationalmannschaft zurückgewiesen, aber eingeräumt, dass sich die Spieler im Spaß als „Kanaken“ und „Kartoffeln“ bezeichnet haben. „Deutschland ist ein Multikulti-Land, und wie auf der Straße werden auch in der Nationalmannschaft ein paar lockere Sprüche untereinander gemacht“, sagte der 130-fache Nationalspieler und Weltmeister der „Bild“-Zeitung. „Ausdrücke wie „Kanaken“ und „Kartoffeln“ fielen auch schon bei der EM 2016. Jeder von uns weiß dabei, dass es als Flachs gemeint ist“, fügte der 33-Jährige hinzu, der 2016 aus dem DFB-Team zurückgetreten war und seit 2017 in Japan bei Vissel Kobe Fußball spielt.

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hatte berichtet, dass durch das Team in Russland ein kultureller Riss gegangen sei, zwischen Spielern mit Migrationshintergrund und jenen ohne ausländische Vorfahren („Kanaken“ und „Kartoffeln“). Podolski, der polnische Wurzeln hat, sagte der Zeitung dazu: „Da versuchen Leute von außen nach der unglücklichen WM Dinge hereinzubringen, die so einfach nicht richtig sind. Rassismus hat damit nichts zu tun, und den gab es bei uns in all den Jahren nicht, die ich dabei war.“

Am Mittwoch wird Bundestrainer Joachim Löw sein Aufgebot für die Länderspiele gegen Frankreich und drei Tage später gegen Peru in Sinsheim benennen und erstmals seit der WM öffentlich seine Analyse des DFB-Desasters in Russland präsentieren.

( dpa/SID )

