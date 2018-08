Wechselt Draxler im Tausch mit Boateng zu den Bayern?

Kommt Draxler als Coman-Ersatz?

Nach dem längeren Ausfall von Außenstürmer Kingsley Coman beim FC Bayern soll es bei Paris Saint-Germain Gedankenspiele für ein Tauschgeschäft mit dem deutschen Fußball-Meister geben. Der „Kicker“ berichtete am Montag, PSG habe den Münchnern laut „gut informierten Kreisen in Frankreich“ im Gegenzug für den weiterhin vom französischen Meister umworbenen Innenverteidiger Jérôme Boateng dessen Nationalmannschafts-Kollegen Julian Draxler angeboten.

Jérôme Boateng (l.) und Julian Draxler wurden 2014 gemeinsam Weltmeister

PSG mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel soll nach wie vor sehr interessiert sein an einer Verpflichtung Boatengs (29). Die „Bild“-Zeitung berichtete in ihrer Montag-Ausgabe von einem angeblichen „Geheimtreffen“ von Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit PSG-Kollege Antero Henrique. Knackpunkt soll die Ablösesumme sein. Die Bayern sollen für Boateng um die 50 Millionen Euro verlangen. Boatengs Vertrag in München läuft noch bis 2021.

Der 24-jährige Draxler wiederum gilt in Paris als Wechselkandidat. Der FC Sevilla soll aus finanziellen Gründen gerade Abstand von einer Verpflichtung oder Ausleihe des deutschen WM-Teilnehmers genommen haben. Der frühere Schalker und Wolfsburger Draxler ist im hochkarätig besetzten PSG-Kader aktuell nicht erste Wahl. Nach der schweren Fußverletzung von Coman (Syndesmoseriss), der den Großteil der Hinrunde ausfallen wird, könnte ein Tauschgeschäft mit Boateng und Draxler zumindest eine überlegenswerte Option sein.

Neuer Job für Sammer

Neue Aufgabe für Matthias Sammer: Der ehemalige Nationalspieler und DFB-Sportdirektor ist seit Beginn der neuen Bundesligasaison als Head of Sports Strategy für das Kölner Start-up Gokixx tätig. Über 2500 Spieler aus den Nachwuchsleistungszentren der Proficubs nutzen diese Plattform, darunter mehr als die Hälfte der deutschen U-Nationalspieler.

„Die Idee von Gokixx hat mich begeistert: ein innovativer, zeitgemäßer Ansatz zur Talentförderung. Ich möchte meine langjährige Erfahrung einbringen und so helfen, Gokixx ständig weiterzuentwickeln“, sagte Sammer zu seinem Engagement. Der 50 Jahre alte Europameister von 1996 und Eurosport-Experte, der in dieser Saison auch als externer Berater von Borussia Dortmund im Einsatz ist, soll das Kölner Unternehmen „im Bereich Talentförderung mit seiner Expertise bereichern“.

Genua-Fans schweigen 43 Minuten lang

Die Fans des italienischen Erstligisten CFC Genua haben der 43 Toten des verheerenden Brückeneinsturzes gedacht. 43 Minuten lang blieben die Fans am Sonntag gegen Empoli still, wie italienische Medien berichteten. Dann sangen sie im Chor „Genova, Genova“ („Genua, Genua“).

Am 14. August war der viel befahrene Polcevera-Viadukt während eines Unwetters eingestürzt und hatte zahlreiche Fahrzeuge in die Tiefe gerissen. Die Spieler trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Genova nel cuore“ (Genua im Herzen). Genua siegte 2:1 gegen Empoli.

Für den CFC sowie für den anderen Club aus Genua, Sampdoria, waren die Spiele an diesem Wochenende die ersten der Saison. Wegen der Trauer waren die am ersten Spieltag vorgesehenen Partien verschoben worden.

Real-Stars Marcelo und Bale maulen

Trotz des perfekten Saisonstarts mit zwei Siegen gibt es beim spanischen Rekordmeister Real Madrid leichte Misstöne. Die Stars Marcelo und Gareth Bale äußerten nach dem 4:1 des Champions-League-Siegers am Sonntagabend beim FC Girona Unverständnis und Überraschung über Entscheidungen des neuen Trainers Julen Lopetegui.

„Die Auswechslung hat mich überrascht, ich habe sie nicht verstanden. Ich wollte durchspielen, so wie immer“, sagte der Brasilianer Marcelo, der in der 59. Minute durch Raphael Varane ersetzt worden war. „Ich fühle mich gut, bin bei 100 Prozent“, so Marcelo weiter, der dann aber klarstellte: „Ich respektiere die Entscheidung des Trainers.“

Bale zeigte sich enttäuscht, dass er nicht vom Punkt antreten durfte. „Ich würde gerne die Elfmeter schießen, aber der Trainer entscheidet darüber, und das muss ich respektieren“, sagte der walisische Torjäger.

Die Gastgeber waren durch Borja García (16.) in Führung gegangen, ehe Real-Kapitän Sergio Ramos (39.) per Foulelfmeter ausglich. Karim Benzema traf ebenfalls vom Punkt (52.) und zum Endstand (80.), Bale erzielte zwischenzeitlich zudem sein zweites Saisontor (59.).

„Ich hebe die Mentalität der Mannschaft hervor. Sie hat Persönlichkeit gezeigt, wodurch wir den Rückstand drehen konnten“, sagte der ehemalige spanischen Nationaltrainer Lopetegui. Zum Saisonauftakt hatte das Team um Toni Kroos 2:0 im ersten Punktspiel nach dem Wechsel von Superstar Cristian Ronaldo von Real zu Juventus gegen den FC Getafe gewonnen.

Geisterspiel für Lyon

Der siebenmalige französische Meister Olympique Lyon muss seine nächsten beiden Europacup-Heimspiele ohne Zuschauer bestreiten. Die Strafe für das zweite Spiel wurde allerdings zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Zu dieser Strafe verurteilte die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission der Europäischen Fußball-Union (Uefa) die Franzosen wegen ungebührlichen Verhaltens ihrer Fans.

Beim 2:3 gegen ZSKA Moskau im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League im vergangenen März hatten Lyon-Anhänger mit rassistischen Äußerungen, dem Werfen von Gegenständen und dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern für Ärger gesorgt. Lyon muss zudem eine Geldstrafe von 100.000 Euro bezahlen.

Ex-DDR-Nationalspieler Schellenberg tot

Der ehemalige DDR-Nationalspieler Gert Schellenberg ist tot. Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit bereits in der vergangenen Woche im Alter von 68 Jahren. Das teilte der FSV Zwickau am Montag mit. Schellenberg gehörte schon im Nachwuchs dem FSV-Vorgängerverein BSG Motor/Sachsenring Zwickau an und bestritt in dieser Zeit 14 Juniorenländerspiele für die DDR.

Nach seinem Wechsel 1974 zum FC Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitzer FC, kamen drei A-Länderspiele hinzu. Am 25. September 1982 beendete Schellenberg nach der Partie bei Wismut Aue seine Karriere als DDR-Oberliga-Spieler. In 16 Jahren hatte er es auf 320 Erstligaeinsätze gebracht. Nach der politischen Wende gehörte Schellenberg ab 1990 verschiedenen Gremien des FSV Zwickau an und engagierte sich stark für einen Neubeginn des Clubs.

Fabián wechselt in die Türkei

Der mexikanische WM-Teilnehmer Marco Fabián steht laut übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul. Der 29-Jährige war am Sonntag bereits in der Türkei empfangen worden und muss nur noch den Medizincheck absolvieren.

Die Ablösesumme für den Mexikaner, der in Frankfurt von Trainer Adi Hütter in die Trainingsgruppe zwei abgeschoben worden war, soll laut „Frankfurter Rundschau“ bei rund 1,5 Millionen Euro liegen. Der Lateinamerikaner soll einen Zweijahresvertrag erhalten.

Schweinsteiger erhält Verdienstorden

Der 2014er-Weltmeister Bastian Schweinsteiger ist im Vorfeld seines Abschiedsspiels von Bayern München mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. Der 34-Jährige, mittlerweile in Diensten des US-Clubs Chicago Fire, erhielt am Montag die Auszeichnung im Marmorsaal des Prinz-Carl-Palais in München vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU).

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (r.) nahm die Ehrung von Bastian Schweinsteiger vor

„Ich bin überwältigt. Ich nehme den Orden im Namen aller Bayern-Fans entgegen. Den hätten viele andere auch verdient gehabt“, sagte Schweinsteiger. „Sie sind Bayern und haben für Bayern Hervorragendes geleistet“, sagte Söder und bezeichnete Schweinsteiger als „lebende Legende“. Beim WM-Triumph 2014 gegen Argentinien habe er den „Rocky-Blick“ gezeigt und seinen Willen zum Sieg auf die Mannschaft übertragen. Bei der Ehrung waren auch die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß anwesend.

Am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) tritt Schweinsteiger in der Münchner Allianz-Arena mit Chicago bei den Bayern an. Schon am Sonntag trainierte er mit seinem aktuellen Team auf dem Clubgelände an der Säbener Straße und gab den zahlreichen Bayern-Fans Autogramme.

Streit um Hertha-Hymne

In der Diskussion um das Kultlied von Frank Zander bei Hertha BSC spricht sich Geschäftsleitungsmitglied Paul Keuter für regelmäßige Liveauftritte des Schlagersängers bei Heimspielen aus. „Frank Zander und seine Hymne gehören zu Hertha wie das Brandenburger Tor zu Berlin. Die Hymne ist unantastbar“, sagte Keuter, unter anderem verantwortlich für Kommunikation und Digitales, der „Bild“ (Montag). „Ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn wir Frank Zander dafür gewinnen könnten, in jedem Heimspiel die Hertha-Hymne live im Olympiastadion zu singen.“

Dass der Song „Nur nach Hause“ nicht mehr direkt vor Anpfiff der Partien des Berliner Bundesligisten gespielt wird, hatte für Unmut bei Zander und Hertha-Fans gesorgt. Stattdessen läuft seit dieser Saison beim Einlauf der Teams „Dickes B“ der Berliner Musikgruppe Seeed. Zander trat beim Saisonauftakt gegen den 1. FC Nürnberg gut zehn Minuten vor Spielbeginn auf und klagte, die veränderte Reihenfolge der Lieder habe „ein bisschen wehgetan“.

In einer Mitteilung auf der Internetseite „Förderkreis Ostkurve“ klagten die Ultras der „Harlekins Berlin ‘98“, dass die Änderungen ohne eine Einsingphase „ein herber Einschnitt in das Stadionerlebnis aller Herthaner“ seien. Die Fans in der Ostkurve skandierten am Sonnabend „Vorstand raus“ sowie „Keuter raus“ und sangen beim Einlauf der Teams trotzdem „Nur nach Hause“.

