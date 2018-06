WM-Panne auch bei Belgiens Nationalmannschaft

Schlappe für WM-Gegner Südkorea

Der deutsche Gruppengegner Südkorea musste in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Russland einen Rückschlag hinnehmen. Vier Tage nach dem 2:0-Sieg gegen Honduras verlor die Mannschaft von Trainer Tae-Yong Shin am Freitag in Jeonju ein Testspiel gegen Bosnien-Herzegowina mit 1:3 (1:2).

Edin Visca vom türkischen Erstligisten Basaksehir FK erzielte alle drei Tore (29./45.+2/79. Minute) für die überlegenen Gäste. Jae-Sung Lee (30.) traf zum Ausgleich für Südkorea. Der frühere Bundesligaprofi Heung-Min Son und der für den FC Augsburg spielende Ja-Cheol Koo standen in der Startelf.

Die Asiaten, am 23. Juni in Kasan letzter deutscher Gruppengegner, bestreiten vor der WM noch Testspiele gegen Bolivien (7. Juni) und Senegal (11. Juni).

"Marco Reus ist eine Rakete"

Was für ein Comeback nach seinen Verletzungen: Marco Reus (Borussia Dortmund) hat die volle Rückendeckung von Bundestrainer Joachim Löw: Reus sei ein "geschickter und intelligenter" Spieler, "der überraschend für den Gegner spielt und raffiniert im Torabschluss ist", sagte Löw im WM-Trainingslager in Eppan (Südtirol).

Marco Reus

Das Mega-Lob mündet in der festen Nominierung für das das Testspiel am Sonnabend gegen Österreich (18 Uhr/ZDF). Löw legte sich aber nicht fest, ob der 29-Jährige in der Startformation steht. "Er ist ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Er ist eine Rakete." Für Reus wäre die Endrunde in Russland die erste WM-Teilnahme.

Der deutsche WM-Kader 2018 Tor Manuel Neuer, Bernd Leno, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp 1 von 3

Abwehr Jérôme Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Matthias Ginter, Jonas Hector, Marvin Plattenhardt, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah 2 von 3

Mittelfeld/Angriff Thomas Müller, Sebastian Rudy, Ilkay Gündogan, Leroy Sané, Julian Draxler, Julian Brandt, Leon Goretzka, Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Özil, Marco Reus, Timo Werner, Nils Petersen, Mario Gomez 3 von 3

Belgien stöhnt unter "Matratzen-Gate"

Das Geheimnis guten Schlafs ist bei der belgischen Fußball-Nationalmannschaft ein brisantes: Ein ungewöhnliches Matratzen-Leck belustigt das Land des WM-Geheimfavoriten enorm. Ein TV-Team besuchte den offiziellen Matratzen-Hersteller LS Bedding, auf dessen Produkten die "Roten Teufel" in Russland vom ersten WM-Titel träumen werden. Im Bild: 23 Schlafunterlagen der Spieler, die mit zur WM fahren werden – mit Namensschildchen.

Belgiens Nationaltrainer Roberto Martínez

Die Presse reagierte schnell. Sie legte den vorläufigen 28er-Kader von Trainer Roberto Martínez neben den Matratzenberg und schloss: Leander Dendoncker, Matz Sels, Jordan Lukaku, Adnan Januzaj und Christian Kabasele werden noch gestrichen, bevor Martínez am Montag seinen Kader melden muss.

Alle acht Gruppen der WM 2018 in Russland Gruppe A Russland Saudi-Arabien Ägypten Uruguay 1 von 8

Gruppe B Portugal Spanien Marokko Iran 2 von 8

Gruppe C Frankreich Australien Peru Dänemark 3 von 8

Gruppe D Argentinien Island Kroatien Nigeria 4 von 8

Gruppe E Brasilien Schweiz Costa Rica Serbien 5 von 8

Gruppe F Deutschland Mexiko Schweden Südkorea 6 von 8

Gruppe G Belgien Panama Tunesien England 7 von 8

Gruppe H Polen Senegal Kolumbien Japan 8 von 8

"Matratzen-Gate" erinnert an ein Poster mit einem 23-köpfigen WM-Kader in Gebärdensprache auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), das bei der Nationalmannschaft einige Aufregung ausgelöst hatte. Schnell stellte sich aber heraus, dass das Poster nicht in Zusammenhang mit der Nominierung von Bundestrainer Joachim Löw stand.

Jörg Schmadtke: 500.000 Euro Ablöse?

Sportchef Jörg Schmadtke kann ab sofort und damit einen Monat früher als geplant mit seiner Arbeit beim VfL Wolfsburg beginnen. Wie der Bundesliga-Club bestätigte, haben sich die Niedersachsen mit Schmadtkes früherem Arbeitgeber 1. FC Köln darauf verständigt. Laut Medienberichten soll eine Ablösezahlung in Höhe von 500.000 Euro an den Absteiger geflossen sein, die offiziell jedoch nicht bestätigt ist. Der 54-Jährige war im Oktober vergangenen Jahres von den Westdeutschen beurlaubt worden. Schmadtke soll seinerzeit eine Abfindung in Höhe von 3,3 Millionen Euro erhalten haben, geknüpft unter anderem an die Bedingung, nicht vor dem 1. Juli 2018 einen neuen Job anzunehmen.

Stasi-Verdacht: Eduard Geyer unter Druck

Die Vereinsidole Hans-Jürgen Kreische, Dieter Riedel und Klaus Sammer haben beim Zweitligisten Dynamo Dresden den Antrag gestellt, Eduard Geyer die Ehrenspielführer-Würde abzuerkennen.

Eduard Geyer

Fast 29 Jahre nach der Wende begründeten die früheren Mannschaftskollegen ihren Schritt mit der ehemaligen Stasi-Tätigkeit von Geyer. Zudem stellen sie seine sportliche Verdienste infrage. Es ist aus unserer Sicht nicht zu vertreten, dass Geyer zum Ehrenspielführer ernannt wurde", erklärte Kreische in der "Sächsischen Zeitung". Der Verein reagierte mit Unverständnis. Kreische drohte: "Entweder das Bild von Geyer wird aus dem Stadion entfernt - oder meins."

Wird der AC Mailand aus der Europa League ausgeschlossen?

Dem AC Mailand droht wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay offenbar der Ausschluss aus der Europa League. Das berichtet die "New York Times". Die Tageszeitung beruft sich auf "zwei in den Vorgang involvierte Personen". Diese sollen bestätigt haben, dass die Ermittler der Europäischen Fußball-Union Uefa eine entsprechende Empfehlung für die anstehende Saison abgegeben hätten. AC Mailand, seit April 2017 in chinesischer Hand, hatte in den Jahren 2015 bis 2017 ein Minus von 255 Millionen Euro bei Spielertransfers verzeichnet. Erlaubt war für diesen Zeitraum ein Verlust von maximal 30 Millionen Euro.

Urs Fischer unterschreibt bei Union Berlin

Trainer Urs Fischer

Union Berlin hat Urs Fischer als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 52-Jährige erhält bei dem Zweitligaverein einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2020, der auch Gültigkeit für die Bundesliga besitzt. Fischer arbeitete zuletzt beim FC Basel und gewann dort 2016 und 2017 die Schweizer Meisterschaft.

DFB droht wegen WM 2006 neue Strafe

Dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) droht in der Affäre um die WM 2006 ("Sommermärchen") eine weitere Strafzahlung. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main bestätigte die Anklage-Erhebung gegen die früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger sowie gegen Ex-Generalsekretär Horst R. Schmid wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung. Gleichzeitig wurde die "Anordnung der Nebenbeteiligung des DFB im Strafverfahren" beantragt, wofür eine Geldbuße in Millionenhöhe verhängt werden könnte. Den früheren DFB-Funktionären wird vorgeworfen, bei der Steuererklärung für das WM-Jahr 2006 bewusst getäuscht zu haben.

Sebastian Kehl zurück bei Borussia Dortmund

Sebastian Kehl ist zu Borussia Dortmund zurückgekehrt. Der frühere Profi trat am Freitag auf der BVB-Geschäftsstelle offiziell seinen Dienst als Leiter der Lizenzspielerabteilung an.

Sebastian Kehl

Der 38-Jährige komplettiert auf der neu geschaffenen Stelle die sportliche Führung unter der Leitung von Michael Zorc. "Es ist mein Ziel, im Team und um das Team herum eine Atmosphäre zu schaffen, die dazu führt, dass die Mannschaft erfolgreich arbeiten und spielen kann", sagte Kehl dem "Kicker". Nach dem Ende seiner Profikarriere 2015 schloss Kehl ein Managementstudium bei der Uefa ab, bildete sich beim DFB und bei der DFL weiter und erwarb die A-Lizenz als Trainer.

Montagspiel in der 3. Liga

Auch die 3. Liga bekommt von der Saison 2018/19 an ein Montagspiel. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet, wird künftig an allen Spieltagen außerhalb einer Englischen Woche eine Partie am Montag um 19 Uhr angepfiffen. Die Telekom hält von der neuen Saison an für vier Jahre die TV-Rechte an der dritthöchsten Profispielklasse nach Bundesliga und 2. Liga.

In der abgelaufenen Spielzeit hatte die Telekom mit einer Sublizenz der Agentur SportA alle 380 Spiele live übertragen. "Die Zahlen haben gestimmt, die Qualität der Übertragungen war top, wir haben von Vereinen und Fans durchweg positives Feedback bekommen", sagte Henning Stiegenroth, Leiter Sportmarketing der Telekom, der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

In der kommenden Saison wird in der 3. Liga außer montags auch freitags (ein Spiel), sonnabends (sechs Spiele) und sonntags (zwei Spiele) gespielt. In der Bundesliga gibt es bis 2021 fünf Montagspiele, an den anderen Montagabenden ist wie bisher eine Partie der Zweiten Bundesliga angesetzt.

