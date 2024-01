Höhepunkte des Sportjahrs: Olympia in Paris, WM und EM in Hamburg

Hamburg. Die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris sowie die Europameisterschaften im Fußball und Handball in Deutschland werden das Sportjahr 2024 prägen. Und Hamburg ist mittendrin. Rund 30 Athletinnen und Athleten aus der Hansestadt haben nach aktuellem Stand eine realistische Chance, bei den Sommerspielen in der französischen Hauptstadt dabei zu sein.

Fünf Spiele der Fußball-Europameisterschaft, darunter ein Viertelfinale, werden im Volksparkstadion ausgetragen. Bereits in diesem Monat wird die benachbarte Barclays Arena der Spielort für neun Hauptrundenspiele der Handball-EM sein. Das deutsche Team allerdings wird nicht in Hamburg auflaufen, dafür aber voraussichtlich die skandinavischen Titelaspiranten Dänemark und Schweden sowie Norwegen. Dies verspricht schon jetzt eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Triathleten kämpfen um WM-Gold im Sprint und in der Staffel

Erneut kämpfen die weltbesten Triathleten Mitte Juli in und an der Binnenalster um Weltmeistertitel im Sprint und in der Staffel, während die Veolia Towers Ende März ihr bereits zehnjähriges Bestehen standesgemäß mit einem Bundesliga-Heimspiel in der Barclays Arena gegen den FC Bayern München begehen.

Auf meist ausverkaufte Stadien können derweil der FC St. Pauli und der HSV bei ihrem Kampf um den Bundesliga-Aufstieg setzen. Dazu hat das Team vom Millerntor bereits Ende Januar die Chance, erstmals seit 2006 wieder ins Halbfinale um den DFB-Pokal einzuziehen.

Die wichtigsten Hamburger, nationalen und internationalen Sportereignisse des Jahres im Überblick:

JANUAR

3.: Darts-WM, Finale.

4.–7.: Biathlon-Weltcup in Oberhof.

5.–19.: Rallye Dakar in Saudi-Arabien.

7.: Tour de Ski, Finale, Val di Fiemme (Italien).

10.– 28.: Handball-EM in Deutschland. Je drei Hauptrundenspiele am 17., 19. und 21. Januar in Hamburg, Barclays Arena.

10.–14.: Biathlon-Weltcup in Ruhpolding.

13. bis 21.: Hockey: Olympia-Qualifikationsturniere: Damen mit acht Hamburgerinnen in Ranchi (Indien), Herren mit zwei Hamburgern in Maskat (Oman).

13.1.–11.2.: Fußball: Afrika-Cup in der Elfenbeinküste.

14.–28.: Tennis: Australian Open in Melbourne.

20.: Fußball: Rückrundenstart mit FC St. Pauli – 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr) und FC Schalke 04 – HSV (20.30 Uhr).

26.–28.: Skiflug-WM in Bad Mitterndorf (Österreich).

27./28.: Hallenhockey: Final 4 für Damen und Herren in Frankfurt am Main.

27./28.: Rodel-WM in Altenburg.

28.: Feuerwerk der Turnkunst, Barclays Arena (Vorstellungen um 14 und 19 Uhr).

30. Fußball: DFB-Pokal, Viertelfinale: FC St. Pauli – Fortuna Düsseldorf, Millerntor-Stadion (20.45 Uhr).

FEBRUAR

2.–4.: Tennis: Daviscup, Ungarn – Deutschland (voraussichtlich mit Alexander Zverev).

2.–18.: Schwimm- und Wasserball-WM in Doha (Katar).

7.–18.: Biathlon-WM in Nove Mesto (Tschechien).

11.: Football: Super Bowl in Paradise/Nevada (USA).

15.–18.: Eisschnelllauf-WM in Calgary (Kanada).

16.–25.2.: Tischtennis-WM in Busan (Südkorea).

19.2.–3.3.: Bob- und Skeleton-WM in Winterberg.

HSVH-Handballer empfangen Rekordmeister THW Kiel

MÄRZ

1.–3.: Leichtathletik-Hallen-WM in Glasgow (Schottland).

2.: Formel 1: Saisonstart in Bahrain.

7.–10.: Handball-Bundesliga: HSVH – THW Kiel (noch nicht fest terminiert).

14.–17.: Biathlon: Weltcup-Finale in Canmore (Kanada).

14.–17.: Golf: The Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida (USA).

15.–17.3.: Skilanglauf: Weltcup-Finale in Falun/Schweden.

16.– 22.: Ski alpin: Weltcup-Finale in Saalbach (Österreich).

18.–24.: Eiskunstlauf-WM in Montreal (Kanada).

23.: Hockey: Wiederbeginn der Feld-Bundesliga (Damen und Herren) mit sieben Hamburger Mannschaften. 24.: Basketball-Bundesliga: Veolia Towers Hamburg – FC Bayern München, Barclays Arena, Jubiläumsspiel zum zehnjährigen Bestehen der Hamburg Towers.





APRIL

4.–14.: Eishockey-WM der Frauen in Utica/New York (USA).

11.–14.: Golf: The Masters in Augusta/Georgia (USA).

12./13.: Tennis: Billie Jean King Cup, Qualifikation: Brasilien – Deutschland (eventuell mit der Hamburgerin Eva Lys).

13./14.: Handball: DHB-Pokal, Männer: Final Four in Köln.

13./14.: Baseball: Bundesliga-Heimspielauftakt: Hamburg Stealers – Bonn Capitals.

16.–20.: Reiten: Weltcup-Finale in Riad (Saudi-Arabien).

27.: Das Zehntel, Lauf für Schüler, (Messegelände, Planten un Blomen).

28. Haspa Marathon, 42,195 km im Stadtgebiet, Start und Ziel Karolinenstraße.

Towers feiern zehnjähriges Bestehen mit Jubiläumsspiel

MAI

1.–5.: Kunstturn-WM in Neapel (Italien).

3.–5.: Fußball: Zweite Liga: Stadtderby HSV – FC St. Pauli, Volksparkstadion, noch nicht exakt terminiert.

3.–5.: Ruder-EM in Szeged (Ungarn) mit Hamburger Teilnehmern.

4.–6.: Radsport: Giro d’Italia.

8.–12.: Reiten: Deutsches Spring- und Dressur-Derby in Klein Flottbek.

9.: DFB-Pokal-Finale der Frauen in Köln.

10.–26.: Eishockey-WM in Prag und Ostrau (Tschechien).

15. Handball-Bundesliga: HSVH – SG Flensburg-Handewitt, Barclays Arena.

Mitte bis Ende Mai: Active City Arena auf dem Heiligengeistfeld mit Wettbewerben und Mitmachangeboten in diversen Sportarten.

16.–19.: Golf: US PGA Championship in Louisville/Kentucky.

17.: Basketball: Start der Bundesliga-Play-offs (eventuell mit den Veolia Hamburg Towers).

18.: Fußball-Bundesliga, letzter Spieltag.

18./19.: Hockey: Final 4 um die deutsche Meisterschaft (Damen und Herren) in Bonn.

19.: 2. Fußball-Bundesliga, letzter Spieltag mit HSV – Nürnberg und Wehen Wiesbaden – FC St. Pauli.

22.: Fußball: Europa-League-Finale in Dublin (Irland).

22./23. und 27./28.: Fußball: Relegation Bundesliga – 2. Bundesliga.

25.: Fußball: Finale Lotto-Pokal im Rahmen des Finaltags der Amateure.

25.: Fußball: DFB-Pokal-Finale in Berlin.

26.5. – 9.6.: Tennis: French Open in Paris (Frankreich).

29.: Fußball: Conference-League-Finale in Athen (Griechenland).

30.5.–2.6.: Golf: European Open, Green Eagle, Winsen/Luhe.

Fünf Spiele der Fußball-EM im Volksparkstadion

JUNI

1. Fußball: Champions-League-Finale in London (England).

2. Triathlon: Ironman mit Frauen-Europameisterschaft und Jedermann-Rennen, Hamburger Stadtgebiet, Start: Alsteranleger am Jungfernstieg, Ziel: Rathausmarkt.

6.–9.: Segeln: Helga-Cup, weltweit größte Frauen-Segelregatta, Außenalster.

6.–10.: Die Finals 2024 (diverse deutsche Meisterschaften, u. a. Kunstturnen) in Frankfurt am Main.

7.: Active City Day, Diverse Aktionen im Hamburger Stadtgebiet.

7.–12.: Leichtathletik-EM in Rom.

13.–16.: Golf: US Open in Pinehurst/North Carolina (USA).

13.–16.: Reiten: Deutsche Meisterschaft Vielseitigkeit, Luhmühlen.

14.6.–14.7.: Fußball-EM in Deutschland. Spiele in Hamburg: 16.6.: Niederlande –Play-off-Sieger A, 19.6.: Kroatien – Albanien, 22.6.: Tschechien – Play-off-Sieger C, 26.6.: Tschechien – Türkei, 5.7.: Viertelfinale.

29./30.: Leichtathletik: Deutsche Meisterschaften in Braunschweig.

29.6–21.7.: Radsport: Tour de France.

30.: Hella Halbmarathon, Hamburger Stadtgebiet, Start: Reeperbahn, Ziel: St. Petersburger Straße.

30.6.–7.7.: Galopp: Derby-Meeting in Hamburg-Horn mit fünf Renntagen. (7.7: Idee 155. Deutsches Derby).

Das Volksparkstadion des HSV ist in diesem Jahr Austragungsort von fünf Spiele der Fußball-EM. Außerdem werden die Footballer der Hamburg Sea Devils hier ein ELF-Heimspiel austragen.

Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago/Eibner

JULI

1.-14.: Tennis: Wimbledon.

4.–7.: Golf: BMW International Open in München-Eichenried.

13./14.: Triathlon: WM (Sprint und Staffel), Innenstadt/Binnenalster; Jedermann-Rennen im Stadtgebiet.

14.: Football: ELF-Heimspiel der Hamburg Sea Devils im Volksparkstadion.

15.–21.: Tennis: Hamburg European Open der Herren, Rotherbaum.

18.–21.: Golf: British Open in Ayrshire (Schottland).

22.–28.: Tennis: Hamburg European Open der Damen, Anlage des THC Horn und Hamm, Stadtpark, Saarlandstraße.

26.7.–11.8.: Olympische Sommerspiele in Paris (Frankreich).

Drei Beachvolleyball-Höhepunkte im August

AUGUST

2.-4.: Fußball: 2. Bundesliga, 1. Spieltag.

12.–18.: Beachvolleyball: EM in den Niederlanden.

18.–25.: Ruder-WM in St. Catharines (Kanada).

16.–19.: DFB-Pokal, 1. Hauptrunde.

21.–25.: Beachvolleyball: Elite-16-Turnier am Rothenbaum. Eine Woche nach der Europameisterschaft treten die besten Teams erneut in Hamburg an.

23.–25.: Fußball-Bundesliga, 1. Spieltag.

28.8.–8.9.: Paralympics in Paris.

29.8.–1.9.: Beachvolleyball: Deutsche Meisterschaften in Timmendorfer Strand.

Alexander Zverev wurde 2021 in Tokio Tennis-Olympiasieger. Auch in diesem Sommer in Paris strebt der Hamburger eine Medaille an.

Foto: IMAGO/STEVEN MARKHAM / IMAGO/AAP

SEPTEMBER

1.: Barmer Alsterlauf über 10 km, Rund um die Binnen- und Außenalster. Start und Ziel: Ballindamm.

1.: Leichtathletik: Istaf in Berlin.

7.: Active City Festival, Wilhelmsburger Inselpark.

8.: Radsport: Bemer Cyclassics, Profi- und Jedermannrennen, Hamburger Stadtgebiet und Umland.

8.: Airport Race über 10 Meilen, rund um den Helmut Schmidt Flughafen.

10.–15.: Solheim Cup (Damen) in Gainesville/Virginia (USA).

21.–29.: Radsport: Straßen-WM in Zürich (Schweiz).

Mehr zum Hamburger Spitzensport

OKTOBER

3.: Köhlbrandbrückenlauf, Start und Ziel: Kleiner Grasbrook.

3.: Traben: Großer Preis von Deutschland, Rennbahn in Bahrenfeld.

12.10.–20.12.: Segeln America’s Cup vor Barcelona (Spanien).

17.–19.: Segeln: Finale Bundesliga, Starnberg. Der Norddeutsche Regatta Verein ist Titelverteidiger.

26.: Triathlon: Ironman der Männer in Kailua-Kona/Hawaii (USA).

Höhepunkte im Hochseesegeln im Herbst

NOVEMBER

10.: Segeln: Start Vendée Globe (mit Boris Herrmann).

28.11.–15.12.: Handball-EM der Frauen in Ungarn, Österreich und Schweiz.

DEZEMBER

8.: Formel 1: Abschluss: Großer Preis von Abu Dhabi.

29.: Skispringen: Vierschanzentournee, Auftakt in Oberstdorf.