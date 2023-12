Hockey: Zwei Hamburger dürfen von Olympia-Teilnahme träumen

Hamburg. Hockey-Bundestrainer André Henning hat die beiden Hamburger Mathias Müller (31) vom Hamburger Polo Club und Hannes Müller (23) vom Uhlenhorster HC in sein 18-köpfiges Aufgebot für das Olympia-Qualifikationsturnier vom 15. bis 21. Januar 2024 in Maskat (Oman) berufen. Von acht Mannschaften qualifizieren sich drei für Paris 2024. In der Gruppe B warten zunächst Neuseeland, Kanada und Chile auf die DHB-Auswahl. In Gruppe A spielen Großbritannien, Pakistan, Malaysia und China.

Hockey: Weltmeister muss sich für Olympia qualifizieren

Obwohl die DHB-Auswahl im Januar 2023 Weltmeister wurde, reichte es nicht zur automatischen Teilnahmeberechtigung für Paris 2024. Dafür hätte die Mannschaft bei der Heim-EM im Sommer 2023 Europameister werden müssen, beendete das Turnier aber nur auf Platz vier. 16 Weltmeister stehen in Hennings Aufgebot. Die bei der Heim-EM fehlenden „WM-Helden“ Christopher Rühr und Marco Miltkau kehren ins Aufgebot zurück, dafür muss Henning auf Timm Herzbruch (verletzt) und Timur Oruz (Reha) verzichten.

„Christopher Rühr ist auf ganz vielen Ebenen eine Verstärkung. Er bringt Dynamik, seine Skills und auch Ordnung rein. Marco ist und bleibt einfach ein herausragender Kreis-Spieler, der torgefährlich ist und andere in Szene setzt“, sagte Henning. „Insgesamt ist es ein starker Kader, mit dem wir das klare Ziel haben, das Olympia-Ticket für Paris zu lösen“, erklärte der Bundestrainer, der vom Weltverband FIH kürzlich zum Trainer des Jahres gekürt wurde. Die DHB-Auswahl hat noch nie sportlich die Qualifikation für Olympia verpasst. 2021 in Tokio reichte es für den viermaligen Olympiasieger erstmals seit 2000 nicht zu einer Medaille (Platz vier).