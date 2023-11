Rothenbaum 2024: Alexander Zverev schlägt wieder in Hamburg auf

Der Hamburger Tennis-Olympiasieger hat seine Teilnahme für das Turnier am Dienstag bestätigt. Auch Boris Becker dürfte vor Ort sein.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev setzte sich am Rothnenbaum im Finale dieses Jahres gegen den Serben Laslo Dere durch. Für 2024 hat er wieder seinen Start bei den Hamburg European Open zugesagt.

Hamburg Open 2024 Tennis: Zverev schlägt 2024 am Hamburger Rothenbaum auf

Hamburg. Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und Holger Rune spielen bei den Hamburg Open 2024 am Rothenbaum. Das wurde am Dienstagmittag bekannt. „Wir wollen eine Kombination aus Top-Ten-Spielern, Nachwuchstalenten und lokalen Spielern präsentieren“, sagte Kristoff Puelinckx, Geschäftsführer des neuen Herrenturnier-Veranstalters Tennium.

Nachdem es am Rothenbaum in diesem Jahr noch ein kombiniertes Event aus dem ATP-500er-Turnier der Herren und dem WTA-250er-Turnier der Damen gab, finden beide Turniere im kommenden Jahr getrent statt. Während das Damenturnier von Veranstalterin Sandra Reichel vom 21. bis 26. Juli im Stadtpark stattfindet, schlagen die Herren vom 15. bis 21. Juli an der Hallerstraße auf.

Alexander Zverev startet bei den Hamburg Open 2024 am Rothenbaum als Titelverteidiger

Alexander Zverev (26), die deutsche Nummer eins, geht als amtierender Titelverteidiger an den Start. Der gebürtige Hamburger hatte am 30. Juli im Finale der diesjährigen Auflage des Turniers den Serben Laslo Djere mit 7:5, 6:3 besiegt.

Sowohl Zverev als auch der junge Däne Rune (20), der seit Kurzem von Boris Becker trainiert wird, spielen derzeit bei den ATP Finals in Turin (Italien). Zverev konnte sich in seinem ersten Gruppenspiel am gestrigen Montag gegen den Spanier Carlos Alcaraz durchsetzen und gewann mit 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Für Rune steht an diesem Dienstagnachmittag derweil das zweite Match in der Gruppenphase auf dem Plan. Nach der Niederlage gegen Novak Djokovic am Sonntag geht es für ihn um 14.30 Uhr gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.