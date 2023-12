Golfturnier in Hamburg: Vertrag der European Open verlängert

European Open Perfekt: Drei weitere Jahre Profigolf in Hamburg

Hamburg/Winsen. Gute Nachrichten für alle Hamburger Golffans: Die European Open, Norddeutschlands einziges Profigolf-Turnier, werden drei weitere Jahre auf dem Nordkurs der Green Eagle Golf Courses in Winsen (Landkreis Harburg) ausgetragen. Die European Tour als Betreiber der DP World Tour (Europas höchste Golftour) und der Veranstalter U.COM haben ihren in diesem Jahr ausgelaufenen Vertrag um drei Jahre bis einschließlich 2026 verlängert.

Die Austragung der European Open 2024 (30. Mai bis 2. Juni) hatte schon seit August festgestanden, als der Kalender der seit wenigen Wochen laufenden neuen Saison der DP World Tour veröffentlicht worden war. Nun also dürfen sich die norddeutschen Golffans auf zwei weitere Jahre Profigolf im Hamburger Speckgürtel freuen.

Golfturnier European Open sucht noch nach einem Titelsponsor

Ausgelaufen und bisher nicht verlängert ist in diesem Jahr dafür der Vertrag mit Titelsponsor Porsche, weshalb sich U.COM aktuell in Gesprächen mit potenziellen Nachfolgern befindet. Auch, dass der deutsche Autohersteller als Titelsponsor an Bord bleibt, ist noch nicht ausgeschlossen.

Turnierdirektor und U.COM-Geschäftsführer Dirk Glittenberg sagt dazu: „Der unglaubliche Erfolg des Turniers in diesem Sommer hat uns eindrucksvoll gezeigt, dass wir mit dem Turnier auf einem großartigen Weg sind. Diesen Erfolgsweg mitgeprägt hat in den vergangenen Jahren maßgeblich auch unser Partner Porsche. Wir befinden uns weiter in guten Gesprächen.“

Porsche European Open 2023 erfolgreich wie nie zuvor

Mit über 23.500 Zuschauern war das seit 2017 in Winsen ausgetragene, aber bereits seit 1978 gespielte Turnier in diesem Jahr die bisher erfolgreichste Auflage auf den Green Eagle Golf Courses, das auch dank der starken Leistungen der deutschen Spieler zum Publikumsmagnet wurde.

Beim ersten Karriereerfolg des Nordiren Tom McKibbin (20) hatten Maximilian Kieffer (33) und Marcel Siem (43) am Finaltag lange Zeit um den Sieg mitgespielt, sich am Ende aber mit dem geteilten zweiten Rang begnügen müssen.

Internationale Topstars in Hamburg? Turnierzeitpunkt liegt 2024 günstig

Anders als noch in diesem Jahr könnte 2024 auch wieder eine größere Zahl an internationalen Topspielern nach Winsen kommen. Dafür spricht, der Termin, an dem die European Open im kommenden Jahr stattfinden und das parallel dazu stattfindende Event auf der US-amerikanischen PGA Tour.

Denn das ist 2024 mit den RBC Canadian Open eines der eher durchschnittlich dotierten Turniere auf der US Tour (neun Millionen US-Dollar). Zum Vergleich: In diesem Jahr hatte mit dem Memorial Tournament (20 Millionen US-Dollar) ein Turnier mit ungleich höherem Preisgeld stattgefunden.

„Wir sind schon von Spieleragenten kontaktiert worden, die sehr gern mal nach Hamburg kommen würden. Da spielt zur Abwechslung mal nicht nur das Geld eine Rolle, sondern auch das Interesse auf der europäischen Tour einen sehr anspruchsvollen Platz zu spielen und auch die Stadt Hamburg kennenzulernen. Deshalb glaube ich, dass das eine oder andere interessante Spielergesicht zu sehen sein wird“, sagte Glittenberg am Dienstag in dem Golfpodcast Grün & saftig.

Mehr zum Thema

European Open 2024 in Hamburg: Tickets gibt es bereits zu kaufen

Der Ticketverkauf für das Turnier ist bereits gestartet. Bis zum 26. Dezember haben Golffans die Möglichkeit, bei Angabe des Codes XMAS23 einen Rabatt von 20 Prozent auf reguläre Tagestickets zu erhalten. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre erhalten an allen Turniertagen freien Eintritt zum Turniergelände. Für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren gibt es ermäßigte Jugendtickets. Zu kaufen gibt es die Tickets hier.