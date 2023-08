European Open: Profigolfer spielen auch 2024 bei Hamburg

Hamburg/Winsen. Auch nach Auslaufen des Vertrages mit dem bisherigen Titelsponsor Porsche bleibt Winsen eine Station auf der Europa-Tour der Golfprofis. Im Kalender der sogenannten DP World Tour für die Saison 2024 ist das Golfturnier als „European Open“ für den Zeitraum vom 30. Mai bis 2. Juni (Donnerstag bis Sonntag) eingetaktet. Austragungsort bleibt der Nordkurs auf den Green Eagle Golf Courses im Ortsteil Luhdorf.

2023 siegt ein junger Nordire vor zwei deutschen Golfstars

Die Porsche European Open 2023 hatte der junge Tom McKibbin aus Nordirland gewonnen, die beiden Deutschen Marcel Siem und Maximilian Kieffer landeten sehr zur Freude der Fans auf dem geteilten zweiten Platz. Nach dem Turnierende Anfang Juni war nicht klar, ob es eine Fortsetzung des Events an der Radbrucher Straße geben würde.

Diese Zweifel sind nun vom Tisch. Offen ist derzeit, ob der Stuttgarter Sportwagenbauer sein Engagement als Hauptsponsor möglicherweise doch fortsetzen wird. Darüber werde der Porsche-Vorstand in den kommenden Wochen entscheiden, hieß es.

Zwei Millionen US-Dollar werden als Preisgeld ausgeschüttet

Die „European Open 2024“ sind neben den BMW International Open (4. bis 7. Juli 2024 in Eichenried bei München) deutschlandweit das einzige Profigolfturnier der Männer auf diesem Niveau. In Winsen beträgt das Gesamtpreisgeld zwei Millionen US-Dollar.

Mit dem Termin geht man den Pfingstfeiertagen (18. bis 20. Mai) aus dem Weg. Der Green-Eagle-Termin liegt zwischen den Soudal Open in Belgien in der Vorwoche und dem Volvo Car Scandinavian Mixed in der Folgewoche in Schweden. Das Mastersturnier „US Open“ findet vom 13. bis 16. Juni 2024 in Pinehurst (North Carolina) statt.

