Floorball: Kubilay Durasi will doppelter deutscher Meister werden

Hamburg. Doppelt groß ist die Hoffnung, die Kubilay Durasi in das Spiel am Sonnabend setzt. Mit den Floorballmännern der ETV Piranhhas tritt der 25 Jahre alte Defensivspieler um 18 Uhr in der heimischen Sporthalle Hoheluft zur zweiten Partie der Best-of-3-Viertelfinalserie gegen die Berlin Rockets an.

Nach dem 6:3-Sieg in der Hauptstadt am vergangenen Sonntag genügt der Auswahl von Cheftrainer Mathis Wittneben ein weiterer Sieg, um den Halbfinaleinzug perfekt zu machen und sich ein Entscheidungsspiel am Sonntag (16 Uhr) zu sparen, das ebenfalls in Hamburg stattfände.

Für Kubilay Durasi wäre ein Sieg am Sonnabend in zweierlei Hinsicht wichtig. „Zum einen wäre es gut, die Entscheidung sofort zu schaffen und Kräfte zu sparen. Zum anderen könnte ich dann am Sonntag mit nach Weißenfels“, sagt er. Im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt sind um 13 Uhr die ETV Lady Piranhhas, deren Trainer Durasi ist, im ersten Spiel der Best-of-3-Viertelfinalserie gefordert.

Durasi teilt sich das Traineramt mit Mitspieler Paul Dall

Das Amt teilt er sich mit seinem Bundesliga-Teamkollegen Paul Dall, und nachdem Anfang März bei der Pokalendrunde in Berlin der Titel erst in der Verlängerung des Finales gegen die Dümptener Füchse verpasst wurde, „liegt der Fokus jetzt voll auf der deutschen Meisterschaft“, sagt der Coach.

Nachdem die Eimsbüttelerinnen in der vergangenen Saison als Pokalsieger und Vizemeister überzeugten, sieht Kubilay Durasi die Mannschaft nun bereit für den letzten Schritt. „Wir haben drei starke Reihen, die Tore schießen können. Die Tiefe im Kader ist sehr gut, und was das Team ausmacht, ist die unbedingte Siegermentalität“, sagt er.

Die Finalniederlage im Pokal gegen die Füchse, den voraussichtlichen Halbfinalgegner, sei abgehakt. „Das Team weiß, was es kann, und ist heiß darauf, es jetzt zu zeigen.“ Spiel zwei der Serie gegen Weißenfels findet, da die Sporthalle Hoheluft mit Volleyball belegt ist, am 1. April in Schenefeld statt, ein nötiges Entscheidungsspiel würde tags darauf am Lokstedter Steindamm ausgetragen.

Dort wollen Durasi und das Männerteam am Sonnabend den Grundstein für das Erreichen des Saisonziels legen, das nach dem knapp verpassten Finaleinzug in der vergangenen Saison der Titel ist. „Wir haben alle Mann an Bord und sind in der Form, in der wir sein wollten. Mit dem Willen und dem Teamgeist, die meine Mannschaft auszeichnen, sollte alles möglich sein“, sagt Chefcoach Wittneben.