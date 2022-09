ETV Piranhhas: Elias Paar ist der neue Knipser der ETV-Floorballer

Der 18-Jährige kam aus der Zweiten Liga und will in Hamburg zum Topspieler reifen. ETV-Cheftrainer Mathis Wittneben ist optimistisch.

Hamburg. Diese Unsicherheit, die er verspürt habe vor dem Saisonstart, die ist verschwunden. „Ich werde zwar noch ein paar Wochen brauchen, bis ich mich komplett an das Spieltempo gewöhnt habe. Aber die Sorge, nicht mithalten zu können, habe ich nicht mehr“, sagt Elias Paar, und er hat allen Grund dazu.

Als drittbester Scorer der Zweitligasaison 2021/22 war der Flügelstürmer in diesem Sommer von den Gettorf Seahawks in die Floorball-Bundesliga zu den ETV Piranhhas nach Hamburg gewechselt. Aber weil er erst 18 Jahre alt ist und nur eine Spielzeit in der zweithöchsten Klasse absolviert hat, war er nicht sicher, auf dem höchsten Niveau konkurrenzfähig zu sein.

ETV Piranhhas: Paar traut sich Bundesliga zu

Dann kam vor knapp zwei Wochen das erste Auswärtsspiel beim TV Schriesheim, und der Abiturient, der zum Wintersemester in Kiel ein Studium der Materialwissenschaft beginnt, schoss beim 6:3-Erfolg seines neuen Teams die ersten vier Tore. „Lief ganz gut“, sagt er, ganz Norddeutscher eben, dazu lapidar. Auch wenn am vergangenen Sonntag beim 5:9 beim Spitzenteam MFBC Leipzig der erste Dämpfer folgte und Elias Paar torlos blieb, ist sein Selbstbewusstsein vor dem Heimspielauftakt an diesem Sonnabend (18 Uhr) gegen den UHC Weißenfels und am Sonntag (16 Uhr, jeweils Sporthalle Hoheluft) gegen die Berlin Rockets groß genug, um sich die Bundesliga zuzutrauen.

Der größte Unterschied sei, dass die Abwehrspieler in der Eliteklasse viel weniger Fehler machen als eine Liga darunter. „In der Bundesliga muss ich viel härter für meine Tore arbeiten“, sagt Elias Paar, der diese Arbeit allerdings nicht scheut. Als „Knipser, der nicht nur schöne Tore macht“ charakterisiert er sich selbst auch als Mann für die dreckigen Jobs. Seine Stärken seien Schnelligkeit und Laufbereitschaft, mit denen er fehlende physische Stärke wettmache. ETV-Cheftrainer Mathis Wittneben bestätigt das. „Elias hat einen echten Torriecher, er wird sich bei uns zu einem starken Bundesligaspieler entwickeln“, sagt er.

ETV Piranhhas: Elias Paar beendete Tenniskarriere

Das ist der Plan, den Elias Paar, der sich erst vor zwei Jahren dazu entschied, seine hoffnungsvolle Tenniskarriere zugunsten des Teamsports aufzugeben, ebenfalls verfolgt. Auch den Sprung in die Nationalmannschaft hat er noch nicht ad acta gelegt, auch wenn es bislang nicht zu mehr als der U-17-Nordauswahl gereicht hat.

„Ich verspreche mir vom Wechsel nach Hamburg, dass ich sehr viel lernen und mich weiterentwickeln werde“, sagt er. Dafür nimmt er mehrmals pro Woche die Autofahrten – mal in Fahrgemeinschaft, mal allein – zwischen seinem Wohnort Preetz und Eimsbüttel in Kauf. Schließlich muss, wer ankommen will, manchmal auch lange Wege wählen.