WM-Liveblog: Diskussion über Bierhoff-Nachfolge beginnt

Oliver Bierhoff ist weg - aber was wird nach dem WM-Debakel aus Hansi Flick? Die Fragen nach einem Nachfolger Bierhoffs aber auch die Zukunft des Bundestrainers steht nun im Mittelpunkt, nachdem DFB-Direktor Bierhoff und der Deutsche Fußball-Bund die Trennung bekanntgaben.

Vor ihrem Viertelfinalspiel gegen Frankreich am Samstag (20 Uhr) für einen Tag von der Außenwelt abgeschottet, um sich "einen Tag Medienpause" zu geben.

7:20 Uhr: Am Morgen nach dem überraschenden Rücktritt von DFB-Direktor Oliver Bierhoff wird diskutiert, wer künftig den Weg für die Nationalmannschaften und die Akademie vorgibt. Es scheint auch möglich, dass es zu einer Neustrukturierung der Aufgaben kommt. Über die Nachfolge werden die DFB-Gremien beraten. Einem Bericht des "Kicker" zufolge wird Fredi Bobic, aktuell Geschäftsführer beim Bundesligisten Hertha BSC für den Posten gehandelt.

England schottet das Trainingsgelände ab

6:43 Uhr: Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat sich vor dem Viertelfinale gegen Weltmeister Frankreich einen Tag Medienpause verschrieben. An diesem Dienstag gibt es im Camp in Al-Wakra im Süden von Doha weder die übliche Presserunde noch ein öffentliches Training. Darüber informierte der Nationalverband FA am späten Montagabend. Die Three Lions treffen am Samstag (20.00 Uhr) in Al-Chaur im europäischen Spitzenspiel auf den Titelverteidiger. Das erste K.o.-Spiel hatte das Team von Cheftrainer Gareth Southgate mit 3:0 gegen den Senegal gewonnen.

Amazon hält an geplanter Doku über DFB-Team fest

6:20 Uhr: Trotz des frühen Ausscheidens bei der Fußball-Weltmeisterschaft will Amazon an den Plänen für die Doku über die DFB-Auswahl festhalten. "Wie angekündigt zeigt Prime Video 2023 eine 'All or Nothing'-Dokumentation über den Weg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Herren auf dem Weg zur WM in Katar und die Vorkommnisse vor Ort", sagte ein Amazon-Sprecher der dpa.

Der sechsteilige Film bietet nun nach dem Aus in der Vorrunde die 'Nothing'-Variante und wird von der UFA produziert. Die Serie soll im Frühjahr 2023 ausgestrahlt werden, einen genauen Zeitpunkt für die Veröffentlichung gibt es noch nicht. Bei der Amazon-Reihe "All or Nothing" für den kostenpflichtigen Prime-Video-Dienst gab es bereits Dokus über Teams wie Borussia Dortmund, Bayern München und Manchester City.

"Respektlos": Keane kritisiert Brasilianer für WM-Freudentänze

5:41 Uhr: Irgendwann hatte Roy Keane genug. "Ich habe noch nie so viel Tanzerei gesehen", sagte der 51-Jährige beim TV-Sender ITV mit Blick auf Brasiliens 4:1-Gala im WM-Achtelfinale gegen Südkorea. Und das sagte der frühere Champions-League-Sieger bereits zur Halbzeit. Denn da hatte die Seleção schon all ihre vier Tore erzielt und jeden von ihnen mit Freudentänzen vor der Fankurve in Doha gefeiert. "Ich mag das nicht. Es wird gesagt, das ist ihre Kultur. Aber ich denke, das ist wirklich respektlos gegenüber dem Gegner", sagte der Ex-Profi von Manchester United. "Sie schießen vier Tore, und sie machen es jedes Mal."

Voss-Tecklenburg hätte beim DFB mit gründlicher Analyse gerechnet

3:46 Uhr: Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat nicht mit der Trennung von Oliver Bierhoff vom Deutschen Fußball-Bund gerechnet. "Ich bin da auch etwas sprachlos jetzt", sagte die 54-Jährige nach Bekanntwerden der Entscheidung in ihrer Rolle als WM-Expertin. "Ich bin auch total überrascht, weil ich eigentlich gedacht habe, dass man jetzt in eine sachliche Analyse geht und sich ein bisschen Zeit gibt. Nicht zu viel Zeit, aber sich Zeit gibt." Bierhoff verlässt als eine Konsequenz aus dem WM-Debakel nach 18 Jahren den DFB. Beide Parteien verständigten sich am Montag auf eine Auflösung des bis 2024 laufenden Vertrages.