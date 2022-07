Winston Golf Senior Open: Bernhard Langer verpasst den „Heimsieg“

Vorbeck. Er schnupperte am Sieg. Doch im fünften Anlauf bei den Winston Golf Senior Open auf der Legends Tour (europäische Seniorentour) konnte Turnierbotschafter Bernhard Langer (64) nicht gewinnen. Dabei hätte die Ausgangslage vor der finalen Runde nicht viel besser sein können.

Als geteilter Erster war der zweifache Masterschampion am ersten Abschlag gestartet, schlaggleich mit James Kingston (56/Südafrika) und Gary Evans (53/England). Keiner der drei konnte den Sieg aber nach Hause bringen. Am Ende triumphierte der Australier Richard Green (51) im Stechen am fünften Extraloch gegen Phillip Archer (50/England).

Winston Golf Senior Open: „Heute lief nicht besonders viel"

Bei der deutschen Golflegende wollten am Finaltag einfach zu wenig Putts auf dem Grün fallen. „Heute lief nicht besonders viel. Vor allem beim Putten habe ich mich heute schwergetan, es ging einfach nichts rein. So wird’s dann natürlich schwierig mit einem Sieg“, fasste Langer seine letzte Runde zusammen.

Zwei Birdies, ein Doppelbogey und der Rest in Par. 72 Schläge und am Ende drei Schläge Rückstand – so liest sich die Scorekarte des Anhauseners, der in Florida lebt. Auch der für ihn am Ende sicherlich enttäuschende fünfte Platz änderte nichts daran, dass sich Langer freute, mal wieder in Deutschland gespielt zu haben. „Das war eine super Woche, wir hatten einen tollen Golfplatz, super Wetter, eine tolle Kulisse und viel Spaß“, sagte er nach seiner Runde am Sonntag. Noch am Abend ging es für ihn weiter nach Schottland zu den Senior British Open.