Golf: Bernhard Langer – mit 64 Jahren ist noch lange nicht Schluss

Vorbeck. Die rund 100 Zuschauer, die am Freitagnachmittag am Grün der neunten Spielbahn standen und einen starken Annäherungsschlag der Golflegende Bernhard Langer beklatschten, waren größtenteils genau aus diesem Grund nach Schwerin zu den Winston Golf Senior Open gekommen: Um Deutschlands erfolgreichsten Golfer aller Zeiten und das scheinbar nicht alternde Phänomen live spielen zu sehen.

Denn während die meisten Spieler in Langers Alter ihre Schläger bereits in die Ecke gestellt haben, denkt der 64-Jährige noch nicht ans Aufhören. „Solange ich gesund bin, es mir Spaß macht und ich Erfolg habe, mache ich weiter. Erst wenn eines dieser Dinge nicht mehr da ist, höre ich auf“, sagte der gebürtige Diedorfer dem Hamburger Abendblatt nach seiner ersten Runde.

Golf: Langer geht als Führender in den zweiten Turniertag

Langer, der als Turnierbotschafter beim zehnjährigen Jubiläum des Turniers der Legends Tour (europäische Senioren-Tour) zum fünften Mal dabei ist, zeigte am Freitag erneut, dass mit einem zweifachen Masters-Gewinner immer zu rechnen ist. Nach einer Runde von 70 Schlägen (Par-72) liegen nach dem ersten Tag nur sechs Spieler vor ihm, darunter auch der Hamburger Sven Strüver (54). Der dreifache European-Tour-Sieger brauchte nur 67 Schläge und geht als Führender in den zweiten Turniertag.

Dass der fünffache Ryder-Cup-Sieger Langer aber das Zeug dazu hat, an den verbleibenden zwei Tagen noch einmal ganz oben anzugreifen, steht außer Frage. Denn so erfolgreich Langer auch als junger Golfspieler war, er ist noch sehr viel erfolgreicher als Spieler auf der Senioren-Tour. Konkret: Er ist der erfolgreichste Spieler überhaupt, den es im Seniorenbereich jemals gegeben hat.

Langer löste Golf-Legende Nicklaus ab

Normalerweise ist Langer auf der größeren PGA Tour Champions, der amerikanischen Senioren-Tour, unterwegs, sechsmal gewann er bereits die Saisonwertung und holte sich dabei 43 Turniertitel, elf davon Senioren-Majors (die fünf größten Events des Jahres). Damit löste er sogar den großen Jack Nicklaus (82) aus den USA ab. Und das als regelmäßig ältester Spieler im Feld.

Doch was ist das Geheimnis von Langer, dank dem er mit 64 Jahren noch immer die teilweise 14 Jahre jüngeren Spieler aussticht, die gerade erst frisch von der PGA-Tour kommen und ab dem 51. Lebensjahr für die Senioren-Tour spielberechtigt sind? Langer selbst hat darauf eine einfache Antwort: „Es gibt keines!“ Vielmehr sei das Gesamtpaket der Schlüssel zum Erfolg, wie er verrät.

Golf: Langer lebt in Florida und trainiert täglich

„Fitness und Gesundheit sind das eine, ein gutes Team um sich herum zu haben und der Wille das andere“, versichert Langer. „Ich mache das mittlerweile seit 50 Jahren. Da muss man auch in meinem Alter noch den Willen haben, täglich zu trainieren“, so Langer. Hinzu kämen ein glückliches Privatleben – Langer ist seit 1984 verheiratet, hat vier Kinder und lebt in Florida – und die im Golf sehr wichtige mentale Komponente. „Ich bin gläubiger Christ. Das hilft mir sehr in dem Bereich“, verriet er dem Abendblatt.

Bleibt Langer also gesund, motiviert und erfolgreich, dürfen sich die deutschen Golffans noch auf weitere Profijahre von ihm freuen. Denn für ein glückliches Privatleben und die mentale Komponente ist ja ganz offensichtlich gesorgt.