Kalle Samooja nach seinem Chip auf der Spielbahn 18. Der Finne gewinnt die Porsche European Open 2022 in Winsen.

Golf Finne Kalle Samooja gewinnt Porsche European Open in Winsen

Winsen/Luhe. Mit der neuen Turnierrekordrunde von 64 Schlägen (acht unter Par) hat der Finne Kalle Samooja die mit 1,7 Millionen Euro dotierte Porsche European Open auf dem Nordkurs der Green Eagle Golf Courses in Winsen gewonnen. Der 34-Jährige feierte damit seinen ersten Turniersieg auf der DP World Tour überhaupt und kassierte ein Preisgeld von 279.500 Euro. Bei seinen letzten drei Turnierstarts im Mai hatte er jeweils den Cut verpasst.

„Es war ein sehr langer Weg, deshalb ist dieser Sieg sehr speziell für mich“, sagte der Finne, als sein Erfolf feststand und kämpfte dabei mit den Tränen. Samooja benötigte für die vier Runden auf dem 6834 Meter langen „Green Monster“ insgesamt 282 Schläge (sechs unter Par) und verwies damit Will Besseling (Niederlande/284) auf den zweiten Platz. Victor Perez (Frankreich) und Richard Mansell (England) teilten mit 285 Schlägen den dritten Platz. Der englische Topstar Tommy Fleetwood beendete das Turnier mit 287 Schlägen auf dem geteilten zehnten Platz.

Golf: Deutsche Profis zeigen in Winsen gute Leistungen

Die deutschen Profis zeigten auf dem schwierigen Par-72-Kurs gute Leistungen. Marcel Schneider (Mannheim) spielte am Schlusstag eine ganz starke Runde von fünf Schlägen unter Par ohne Bogey und belegte mit insgesamt 286 Schlägen den erstklassigen fünften Platz. „Es war sensationell heute, ich bin sehr zufrieden mit diesem Turnierabschluss“, sagte der 32-Jährige.

Nicolai von Dellingshausen aus Düsseldorf, Marcel Siem (Mettmann) und Yannik Paul (Mannheim) spielten insgesamt 289 Schläge und belegten den geteilten 18. Platz. Alexander Knappe (Paderborn) erreichte mit 290 Schlägen Platz 25 und damit eine auch eine Top-30-Postion.

Golf: 20.000 Zuschauer bei Porsche European Open

Turnierdirektor Dirk Glittenberg zeigte sich mit den Tagen in Winsen sehr zufrieden. Rund 20.000 Zuschauer hatten den Weg in den vier Tagen auf die Anlage gefunden, insbesondere das Wochenende mit dem frühsommerlichen Traumwetter half natürlich. Die ViP-Lounge war am Sonntag mit 550 Plätzen komplett ausverkauft.

„Wir sind zufrieden, aber wir wollen uns weiter steigern und das Event noch ausbauen“, sagte Glittenberg. Bis 2023 gilt der Veranstaltervertrag seiner Agentur U.Com mit der DP World Tour noch, ebenso der Hauptsponsorvertrag mit Porsche. Die Zeichen stehen jedoch auf eine Fortsetzung des Turniers in Winsen über 2023 hinaus. „Wir sind in Gesprächen und denken, dass wir im Herbst etwas vermelden können“, sagte Glittenberg.