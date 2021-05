Jürgen Klinsmann bewirbt sich als Mourinho-Nachfolger

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 26. Mai 2021:

Klinsmann bewirbt sich bei Tottenham

Jürgen Klinsmann hat Interesse am Trainerjob bei seinem früheren Club Tottenham Hotspur signalisiert. „Natürlich würde ich mich damit beschäftigen. Die Spurs sind immer etwas, das man in Betracht ziehen würde“, sagte der Ex-Nationalspieler dem britischen Sender Sky Sports. Club-Präsident Daniel Levy habe seine Telefonnummer, versicherte Klinsmann. „Er kann mich jederzeit anrufen“, fügte der ehemalige Bundestrainer hinzu. Nach dem Rauswurf von José Mourinho sucht der Londoner Club einen Chefcoach für die kommenden Spielzeit.

Klinsmann spielte in der Saison 1994/95 für Tottenham und wurde zu Englands „Fußballer des Jahres“ gewählt. 1998 kehrte er für eine Halbserie zu den Spurs zurück. „Ich hatte dort die beste Zeit meines Lebens“, schwärmte der 56-Jährige nun. Er sei noch immer in Kontakt mit dem Club, der für ihn „etwas Besonderes“ sei.

Im März 2019 hatte Jürgen Klinsmann in einem Legendenspiel noch einmal die Schuhe für die Spurs geschnürt.

Nach seiner Zeit als Bundestrainer und einem glücklosen Gastspiel als Coach des FC Bayern arbeitete Klinsmann von 2011 bis 2016 als US-Nationaltrainer. Zuletzt sorgte er mit seinem überstürzten Abschied als Trainer beim Bundesligisten Hertha BSC im Februar des Vorjahres für Aufsehen.

„Im Fußball passieren die Dinge so schnell“, sagte der frühere Topstürmer. Er habe nie gedacht, einmal die DFB-Auswahl oder das US-Team zu betreuen. „Man muss offen bleiben. Man muss an neue Herausforderungen denken, also warum nicht die Spurs“, sagte Klinsmann.

Das ist Jürgen Klinsmann Geburtsdatum und -ort 30. Juli 1964 in Göppingen 1 von 12

Familienstand verheiratet mit der Amerikanerin Debbie, zwei Kinder (Jonathan, Leila) 2 von 12

Vereine TB Gingen (1972 bis 1977), SC Geislingen (1977 bis 1980), Stuttgarter Kickers (1980 bis 1984), VfB Stuttgart (1984 bis 1989), Inter Mailand (1989 bis 1992), AS Monaco (1992 bis 1994), Tottenham Hotspur (1994 bis 1995), Bayern München (1995 bis 1997), Sampdoria Genua (Juli bis Dezember 1997), Tottenham Hotspur (Januar bis Juni 1998) 3 von 12

Profi-Bilanz (Spiele/Tore) Bundesliga: 221 / 110 Serie A (Italien): 103 / 36 Ligue 1 (Frankreich): 65 / 29 Premier League (England): 56 / 29 Europacup-Wettbewerbe: 58 / 27 Länderspiele: 108 / 47 Olympia-Auswahl: 14 / 8 U21: 8 / 3 4 von 12

Titel und Erfolge Weltmeister 1990, Europameister 1996, deutscher Meister 1997 (Bayern München), UEFA-Pokalsieger 1991 (Inter Mailand) und 1996 (Bayern München), Olympia-Dritter 1988 5 von 12

Turniere WM 1990 (Italien), 1994 (USA), 1998 (Frankreich), EM 1988 (Deutschland), 1992 (Schweden), 1996 (England), Olympia 1988 (Seoul) 6 von 12

Sonstiges vom 22. Februar 1995 bis 4. Juli 1998 Kapitän der deutschen Nationalmannschaft; 1988 und 1994 Deutschlands Fußballer des Jahres; 1988 Bundesliga-Torschützenkönig; 1995 Englands Fußballer des Jahres; 1. Länderspiel am 12. Dezember 1987 in Brasilia gegen Brasilien (1:1); 108. und letztes Länderspiel am 4. Juli 1998 in Lyon gegen Kroatien (0:3/WM-Viertelfinale). 7 von 12

Trainer-Bilanz Bundestrainer (29. Juli 2004 bis 12. Juli 2006): 34 Spiele: 21 Siege/7 Unentschieden/6 Niederlagen Dritter beim Konföderationen-Cup 1995 in Deutschland WM-Dritter 2006 in Deutschland 8 von 12

Trainer bei Bayern München (30. Juni 2008 bis 27. April 2009) 29 Bundesligaspiele: 16 Siege/6 Unentschieden/7 Niederlagen 10 Champions-League-Spiele: 6/3/1 4 DFB-Pokalspiele: 3/0/1 9 von 12

Nationaltrainer der USA 29. Juli 2011 bis 21. November 2016 10 von 12

Trainer bei Hertha BSC 27. November 2019 bis 11. Februar 2020 11 von 12

Weitere Tätigkeiten Seit dem 20. Februar 2019 Experte für den TV-Sender RTL, Bekanntgabe des Aufrückens in den Aufsichtsrat von Hertha BSC am 7. November 2019 12 von 12

Ute Groth: DFB-Bewerbung nur mit neuer Spitze

Amateursportvertreterin Ute Groth hat eine erneute Bewerbung um die Präsidentschaft beim DFB an einen völligen personellen Neuanfang geknüpft. „Ich kandidiere für diesen Posten nur, wenn es ein komplett neues Team gibt. Es hat keiner Lust, in dieses Wespennest einzutreten. Es muss erst mal alles aufgeräumt und bereinigt werden“, sagte die Vorsitzende des Düsseldorfer Vereins DJK Tusa 06 dem Internetportal „Sportbuzzer“. Ein Neustart beim DFB könne „nicht mit der alten Besetzung losgehen“.

Groth hatte sich bereits 2019 um den Spitzenposten beim DFB beworben, war aber nicht zur Wahl zugelassen worden. Fritz Keller wurde damals DFB-Präsident. Nach schweren Zerwürfnisen in der Verbandsspitze war Keller in der Vorwoche zurückgetreten. Bis zum nächsten Bundestag Anfang 2022 sollen nun die beiden Vizepräsidenten Rainer Koch und Peter Peters interimsmäßig den krisengeplagten Verband führen.

Groth mahnte umfassende Reformen beim DFB an. „Die ganze Verbandsstruktur ist ein Fußballverwaltungsapparat, der in vielen Teilen sehr aufgebläht ist. Das ist eine Überbürokratie“, sagte die 62-Jährige. Beim aktuellen DFB handle es sich um „ein veraltetes Modell, das angepasst werden muss“, fügte Groth hinzu.

Conte bei Meister Inter vor dem Abschied

Für Trainer Antonio Conte stehen die Zeichen bei Inter Mailand trotz des ersten Meistertitels seit 2010 offenbar auf Abschied. Grund sind nach Informationen der Gazzetta dello Sport die Sparzwänge des Clubs. Conte sieht demnach seine Ziele bei den Lombarden gefährdet, die mehrere Stars verkaufen wollen, um ihre Schulden zu reduzieren.

Conte habe vom chinesischen Clubchef Steven Zhang Investitionen für die kommende Saison in der Champions League gefordert, der Boss des Industrie-Riesen Suning habe diese aber zurückgewiesen. Der 51 Jahre alte Conte, der Inter seit 2019 trainiert und ein drittes Vertragsjahr mit einem Gehalt von zwölf Millionen Euro vor sich hat, sei daher zur Trennung bereit.

Als möglicher Nachfolger kommt laut Gazzetta der ehemalige Juve-Trainer Massimiliano Allegri in Frage. Inter Mailand hatte unter Contes Führung den bisherigen Serienmeister Juventus Turin abgelöst.

Flick nimmt DFB-Auswahl bei EM unter die Lupe

Der künftige Bundestrainer Hansi Flick wird schon vor seiner Amtsübernahme die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft aufmerksam unter die Lupe nehmen. „Ich schaue mir auf alle Fälle das erste und zweite Gruppenspiel in München an, womöglich auch noch mehr Spiele“, sagte der 56-Jährige der „Bild“-Zeitung. Flick hatte am Dienstag einen Dreijahresvertrag bis 2024 unterschrieben und tritt nach der EM die Nachfolge von Joachim Löw an.

Bei der EM vom 11. Juni bis 11. Juli spielt die deutsche Mannschaft in der Vorrundengruppe F in München. Auftakt ist am 15. Juni (21 Uhr) gegen Weltmeister Frankreich. Zweiter Gegner ist vier Tage später Titelverteidiger Portugal. Zum Abschluss trifft Deutschland am 23. Juni auf Ungarn. „Mein Wunsch wäre, dass ich am Ende nach London reisen kann – zu einem Finale mit deutscher Beteiligung“, sagte Flick.

Das deutsche EM-Aufgebot Tor: 1 Manuel Neuer (Bayern München), Bernd 12 Leno (FC Arsenal), 22 Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) 1 von 3

Abwehr: 2 Antonio Rüdiger (FC Chelsea), 3 Marcel Halstenberg (RB Leipzig), 4 Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), 5 Mats Hummels (Borussia Dortmund), 15 Niklas Süle (Bayern München), 16 Lukas Klostermann (RB Leipzig), 20 Robin Gosens (Atalanta Bergamo), 24 Robin Koch (Leeds United), 26 Christian Günter (SC Freiburg) 2 von 3

Mittelfeld/Angriff: 6 Joshua Kimmich (Bayern München), 7 Kai Havertz (FC Chelsea), 8 Toni Kroos (Real Madrid), 9 Kevin Volland (AS Monaco), 10 Serge Gnabry (Bayern München), 11 Timo Werner (FC Chelsea), 13 Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), 14 Jamal Musiala (Bayern München), 17 Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), 18 Leon Goretzka (Bayern München), 19 Leroy Sane (Bayern München), 21 Ilkay Gündogan (Manchester City), 23 Emre Can (Borussia Dortmund), 25 Thomas Müller (Bayern München) 3 von 3

Wolfsburgs Baku: "Kein Grund" für Abschied

U21-Nationalspieler Ridle Baku hat nach seiner starken Saison beim VfL Wolfsburg einen Wechsel im Sommer ausgeschlossen. „Ich fühle mich in Wolfsburg sehr wohl und es gibt keinen Grund, über etwas anderes nachzudenken“, sagte der 23-Jährige der „Sport Bild“. Der Mittelfeldspieler hat bei den Niedersachsen einen Vertrag bis Mitte 2025. „Ich möchte jetzt internationale Spiele bestreiten und daraus lernen“, sagte Baku.

Mit dem VfL hat sich Baku für die Champions League qualifiziert. Damit gehe für ihn „ein Kindheitstraum in Erfüllung“, versicherte Baku. Zuvor ist er aber noch mit der U21 im EM-Viertelfinale gegen Dänemark gefordert und könnte auch im deutschen Team bei Olympia in Japan spielen.

Seine Hoffnung, von Bundestrainer Joachim Löw für die EM nominiert zu werden, war indes geplatzt. „Ich habe die Entscheidung zu akzeptieren und schaue nach vorn. Ich werde jetzt sicher nicht den Kopf in den Sand stecken“, sagte Baku.

Sport-Streamingdienst Dazn wird wieder teurer

Der Sport-Streamingdienst Dazn erhöht zur neuen Fußball-Saison erneut die Preise. Das bestätigte der Deutschland-Chef Thomas de Buhr dem Magazin „Sport Bild“. Der Monatspreis steigt demnach von 11,99 auf 14,99 Euro, das Jahresabonnement kostet 149,99 statt 119,99 Euro – eine Steigerung um jeweils 25 Prozent.

Zum Angebot des Internetanbieters gehören von der kommenden Saison an 106 statt 40 Bundesligaspiele sowie fast die komplette Champions League.

Dazn sendet mehr Bundesligaspiele live, wird dafür aber auch teurer.

„Die DNA von Dazn ist es, jedem Fan immer einen fairen Deal anbieten zu können“, sagte de Buhr. Zuletzt hatte der Streamingdienst im August 2019 die Preise erhöht. Der Monatsbeitrag stieg damals von 9,99 Euro auf 11,99 Euro.

Grammozis: "Waren nicht konkurrenzfähig"

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis hat nach dem Abstieg und der Kritik an seiner Person in aller Deutlichkeit den Zustand seines Teams bemängelt. „Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die mental am Boden war und konditionell große Probleme hatte“, sagte Grammozis der „Sport Bild“.

In seinem ersten Spiel, dem 0:0 gegen Mainz am 24. Spieltag, sei nur die Frage gewesen: „Welcher Spieler kann mit welchen Krämpfen noch etwas länger durchhalten? Das war kein gutes Bild, wir waren nicht konkurrenzfähig.“

Nach außen hin habe er seine Spieler aber schützen wollen, auch angesichts der Verletzungsmisere, so Grammozis: „Es hätte in dem Moment nichts gebracht, die Mannschaft in der Öffentlichkeit zu zerlegen zerlegen.“ Intern habe er aber „Tacheles geredet“.

Nun gelte es, für den Kader eine schlagkräftige Mischung für die Bundesliga-Rückkehr zu finden. „Nur kämpfen allein reicht nicht, wir brauchen auch Jungs, die richtig Fußball spielen können“, erklärte der 42-Jährige.

Leverkusen bringt Doku über Bender-Zwillinge

Zum Abschied der Bender-Zwillinge Lars und Sven veröffentlicht Bayer Leverkusen die Dokumentation „Bender – Die Unzertrennlichen“. Der Film begibt sich auf eine Spurensuche vom oberbayerischen Brannenburg über Rio de Janeiro bis nach Leverkusen. Dabei kommen zahlreiche Weggefährten der Zwillinge wie Rudi Völler, Jupp Heynckes, Jürgen Klopp, Horst Hrubesch, Joachim Löw sowie Simon Rolfes und Stefan Kießling zu Wort.

In der Doku, die am kommenden Donnerstag auf Leverkusens Youtube-Kanal erscheint, blicken Lars und Sven Bender auf ihre Karrieren zurück. Lars Bender spielte insgesamt zwölf Jahre für Leverkusen, sein Bruder Sven die vergangenen vier Jahre. Zusammengerechnet liefen die beiden insgesamt 865-mal in der 1. und 2. Bundesliga auf. In Rio holten sie 2016 bei den Olympischen Spielen Silber mit der deutschen Nationalmannschaft.

Begonnen hatten die Zwillinge beim TSV Brannenburg und der SpVgg Unterhaching. „Wir wollten eigentlich einfach immer nur kicken“, sagt Lars Bender. Über die Station 1860 München landeten beide im Profi-Fußball. „Es ist ja nicht alltäglich, dass man es als Brüderpaar schafft, oben anzukommen und sich dort so lange zu halten“, sagt Sven Bender.

Am Wochenende liefen die Bender-Zwillinge das letzte Mal in ihrer Karriere in der Bundesliga auf. Lars Bender traf in der Schlussminute per Elfmeter zum 1:3 bei Borussia Dortmund – BVB-Torwart Roman Bürki bewegte sich dabei bewusst nicht, um dem langjährigen Bayer-Kapitän einen schönen letzten Karriere-Moment zu gewähren.

Vertragsangebot von Bielefeld für Fabian Klos

Nach dem direkten Klassenerhalt will Arminia Bielefeld seinen Kapitän Fabian Klos offenbar doch eine weitere Saison an Bord haben. Nach Informationen von „Sport Bild“ liegt dem 33-Jährigen, der gerne seine Karriere bei der Armina beenden möchte, ein konkretes Verlängerungsangebot bis 2022 vor. Der Club warte nur noch auf sein Ja. Bis vor Kurzem hatte vieles noch darauf hingedeutet, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert würde.

Am Sonnabend hatte Klos entscheidenden Anteil am Klassenerhalt der Ostwestfalen: Er erzielte beim 2:0-Sieg beim VfB Stuttgart den Führungstreffer. Seit zehn Jahren spielt der Angreifer in Bielefeld, längst ist er dort zur Identifikationsfigur und zum Publikumsliebling geworden. 157 Tore in 362 Pflichtspielen hat er für den Club bislang erzielt.