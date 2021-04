Hamburg. Corona nervt. Uns alle, und das schon viel zu lange. Gerade im Sport jedoch wird uns Tag für Tag vor Augen geführt, dass Aufgeben selbst in Zeiten einer Pandemie keine Option ist. Und weil trotz des Lockdowns, der leider eine Vielzahl vor allem jugendlicher Athletinnen und Athleten zur Wettkampfpause zwang, auch im Jahr 2020 hervorragende Leistungen erbracht wurden, wollen die Stadt Hamburg und das Abendblatt die seit 16 Jahren währende Tradition fortführen. An diesem Dienstag werden Hamburgs Sportler des Jahres 2020 in den Kategorien weiblich, männlich und Team ausgezeichnet.

Wie es sich für Zeiten wie diese gehört, passiert das natürlich nicht wie gewohnt im Rahmen einer großen Gala mit Festessen, heißem Tanz und kühlen Getränken. In diesem Jahr heißt es Sportgala #digital, und diese können Sie, liebe Leserinnen und Leser, von 19 bis 20 Uhr im Livestream hier auf Abendblatt.de verfolgen.

Aus dem Studio Neumann und Müller am Anckelmanns­platz führen Abendblatt-Redakteurin Vanessa Seifert und Sportchef Alexander Laux durch den Abend, im Studio wird auch Sportsenator Andy Grote sein. Die Gäste, die das Trio virtuell begrüßen wird, decken das breite Spektrum des Hamburger Sports ab. Verraten werden soll an dieser Stelle jedoch nicht zu viel.

Sportgala: Wählen Sie Hamburgs Mannschaft des Jahres!

Die wichtigste Rolle spielen schließlich Sie, liebe Leserinnen und Leser. Während eine Jury, bestehend aus Sportsenator Grote, dem Hamburger Unternehmer (ECE) und Sportmäzen Alexander Otto (Alexander-Otto-Sportstiftung), dem ehemaligen Handball-Weltmeister Pascal Hens (HSV Hamburg), der früheren Bundesliga-Volleyballerin Nina Braack (VT Aurubis) und Abendblatt-Sportchef Laux, die Preise in den Einzelkategorien vergeben hat, sind Sie aufgerufen, die Mannschaft des Jahres zu wählen.

Von 12 Uhr an ist dies hier möglich. Der Gewinner wird im Rahmen der Livesendung bekannt gegeben und live zugeschaltet. Wir, vor allem aber die Sportlerinnen und Sportler, wären für eine rege Beteiligung dankbar, mit der wir alle gemeinsam die erbrachten Leistungen würdigen und ein Zeichen dafür setzen können, dass der Hamburger Sport zusammensteht und mit Zuversicht in die Zukunft schaut.

Wir wünschen Ihnen ein gutes Händchen und viel Vergnügen mit der ersten Hamburger Sportgala #digital. Zur Wahl stehen drei deutsche Meister, die wir Ihnen im Folgenden noch einmal vorstellen.

Club an der Alster, Damen (Hockey): Die Mannschaft von Cheftrainer Jens George hat in den vergangenen Jahren ihren Status als deutsche Hockeymacht eindrucksvoll untermauert. 2018 und 2019 gelang der Triumph in der deutschen Feldmeisterschaft, dazu war die Mannschaft Dauergast in den Europapokalwettbewerben auf dem Feld und in der Halle. Sechs Alster-Spielerinnen haben die Chance, im Sommer Deutschland bei den Olympischen Spielen in Tokio zu repräsentieren. Der Grund für die Nominierung zum Team des Jahres 2020 ist der Gewinn der deutschen Hallenmeisterschaft Anfang Februar.

Nach ihrem Finalsieg über den Düsseldorfer HC jubelten die Hockeydamen des Clubs an der Alster Anfang Februar 2020 in Stuttgart über den Gewinn der deutschen Hallenmeisterschaft.

Foto: imago sport / imago images/foto2press

Julius Thole/Clemens Wickler (Beachvolleyball): Es streiten die Gelehrten, ob zwei Sportler tatsächlich schon ein Team sind. Aber die augenzwinkernde Begründung, die die Vizeweltmeister von 2019 selbst für ihre Wahl ins Feld führen, lässt keinen Raum für Zweifel: Dass ein Bayer und ein Hamburger unter der Flagge des Eimsbütteler TV zusammengefunden haben, um die Beachvolleyballwelt zu rocken, spreche dafür, dass Teamgeist die wichtigste Zutat für Erfolg ist. Und auch wenn 2020 wenig am Strand gespielt werden konnte, hatten Thole/Wickler Erfolg. Im September holten sie in Timmendorfer Strand ihren zweiten deutschen Meistertitel.

Hamburger Judo-Team, Männer: Kontaktsport in Zeiten von Abstandsgeboten – man kann sich vorstellen, dass für die Judoka 2020 kein einfaches Jahr war. Die Bundesligasaison musste komplett abgesagt werden. Doch als im Oktober der deutsche Mannschaftsmeistertitel in Turnierform vergeben wurde, da waren die Männer von Cheftrainer Slavko Tekic wieder einmal auf den Punkt voll da. In Senftenberg sicherte sich die mit vielen Hamburger Talenten angetretene Auswahl zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren die nationalen Meisterehren. Im Finale wurde SUA Witten mit 7:0 auf die Matte gelegt.

Im Oktober 2020 holte das Hamburger Judo-Team mit Cheftrainer Slavko Tekic im brandenburgischen Senftenberg zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren den deutschen Mannschaftsmeistertitel.

Foto: imago sport / imago images/Eibner

